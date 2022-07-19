Номенклатура органических веществ

Номенклатура – это правила, по которым формируют наименования веществ.

Согласно принципам международной номенклатуры IUPAC, для названия органического вещества необходимо:

Найти самую длинную углеродную цепь и пронумеровать ее правильно. Назвать исходный углеводород с такой длиной цепи. Назвать заместители, функциональные группы и кратные связи, имеющиеся в молекуле, и указать цифрой их местонахождение.

Главной углеродной цепью в молекуле является самая длинная цепь углеродных атомов.

Главная углеродная цепь должна быть пронумерована правильно:

Нумерацию начинают с того конца цепи, к которому ближе разветвление;

Сумма номеров всех атомов углерода, которые имеют заместители, кратные связи и функциональные группы, должна быть наименьшей;

Кратная связь (двойная, тройная) и функциональная группы имеют преимущество в нумерации, то есть должны иметь наименьший возможный номер. Если в молекуле есть и двойная, и тройная связи, то двойная связь имеет преимущество;

Атом углерода в альдегидной или кислотной группе должен иметь номер 1.

Названия всех заместителей записывают перед названием углеводорода и указывают цифрой номер атома углерода, у которого находится заместитель.

Если у второго атома углерода в цепи есть заместитель –СН 3 , то записывают «2-метил» перед названием всего вещества.

Одинаковые заместители, кратные связи и функциональные группы объединяют в названиях с помощью префиксов: две группы – «ди», три группы – «три», четыре группы – «тетра» и т.д.

Если в веществе на 3 и 5 месте расположены по одной группе СН 3 -, то перед названием вещества следует написать «3,5-диметил».

Кратные связи и функциональные группы:

Кратные связи называют, заменяя суффикс –ан в названии углеводорода, определяющего главную цепь, на соответствующее родовое окончание и указывая цифрой их местонахождение;

Функциональные группы указывают, добавляя соответствующий суффикс к названию углеводорода: для спиртов – ол, альдегидов – аль, кетонов – он, карбоновых кислот – овая кислота и др.

Заместители принято перечислять в алфавитном порядке.