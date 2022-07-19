Номенклатура органических веществ

Номенклатура – это правила, по которым формируют наименования веществ.
Согласно принципам международной номенклатуры IUPAC, для названия органического вещества необходимо:
Найти самую длинную углеродную цепь и пронумеровать ее правильно.
Назвать исходный углеводород с такой длиной цепи.
Назвать заместители, функциональные группы и кратные связи, имеющиеся в молекуле, и указать цифрой их местонахождение.
Главная углеродная цепь должна быть пронумерована правильно:
Нумерацию начинают с того конца цепи, к которому ближе разветвление;
Сумма номеров всех атомов углерода, которые имеют заместители, кратные связи и функциональные группы, должна быть наименьшей;
Кратная связь (двойная, тройная) и функциональная группы имеют преимущество в нумерации, то есть должны иметь наименьший возможный номер. Если в молекуле есть и двойная, и тройная связи, то двойная связь имеет преимущество;
Атом углерода в альдегидной или кислотной группе должен иметь номер 1.
Названия всех заместителей записывают перед названием углеводорода и указывают цифрой номер атома углерода, у которого находится заместитель.
Одинаковые заместители, кратные связи и функциональные группы объединяют в названиях с помощью префиксов: две группы – «ди», три группы – «три», четыре группы – «тетра» и т.д.
Кратные связи и функциональные группы:
Кратные связи называют, заменяя суффикс –ан в названии углеводорода, определяющего главную цепь, на соответствующее родовое окончание и указывая цифрой их местонахождение;
Функциональные группы указывают, добавляя соответствующий суффикс к названию углеводорода: для спиртов – ол, альдегидов – аль, кетонов – он, карбоновых кислот – овая кислота и др.
Заместители принято перечислять в алфавитном порядке.