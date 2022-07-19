Углеводороды 1: алканы

Алканы — это насыщенные предельные углеводороды. Из этого следует, что все связи в молекулах алканов одинарные.

Алканы малоактивные вещества. Это объясняется тем, что связь между углеродами (С – С) – неполярная, между углеродом и водородом (С – Н) – слабополярная и эти сигма связи очень прочные. Их разрыв наиболее вероятен по гомолитическому типу, то есть с образованием радикалов, значит алканы, в основном, вступают в реакции по радикальному механизму.

Важное правило для написания продуктов алканов в реакциях замещения: атом или группа атомов присоединяется к наименее гидрированному атому углерода. Иначе говоря, легче замещается атом водорода при третичном атоме углерода, затем – при вторичном, труднее – при первичном.

Гомологический ряд алканов:

Метан СН 4 – бесцветный газ без запаха. Содержится в природном газе.

Этан С 2 Н 6 – бесцветный газ без запаха. Используют для получения этилена.

Пропан С 3 Н 8 – бесцветный газ без запаха. Содержится в природном газе.

Бутан С 4 Н 10 – бесцветный запах с характерным запахом. Содержится в природном газе.

Жидкости с запахом бензина:

Пентан С 5 Н 12 ,

Гексан С 6 Н 14 ,

Гептан С 7 Н 16 ,

Октан С 8 Н 18 ,

Нонан С 9 Н 20 ,

Декан С 10 Н 22 .

Начиная с 16-го атома углерода представители алканов (парафины) – твердые вещества без запаха. Применяют в производстве свечей, вазелина, парафинотерапии.

Свойства галогенпроизводных алканов

Гидролиз:

C 2 H 5 – Hal + H 2 O → C 2 H 5 OH + H – Hal (Hal = Cl, Br)

CH 2 Hal – CH 2 Hal + 2NaOH (p) → CH 2 OH – CH 2 OH + 2Na-Hal

CH 3 – CH(Hal) 2 + 2NaOH (p) → CH 3 – CHO этаналь + 2Na – Hal + H 2 O

CH 3 – C(Hal) 2 – CH 3 + 2NaOH (p) → CH 3 – CO – CH 3 ацетон + 2Na – Hal + H 2 O

CH 3 – C(Hal) 3 + 3NaOH (p) → CH 3 – COOH уксусная + 3Na – Hal + H 2 O

Дегидрогалогенирование спиртовым раствором щелочи (каждый галоген образует одну π-связь):

СH 3 – CH 2 – Hal + 2NaOH (спирт) → CH 2 = CH 2 + 2Na – Hal + H 2 O

CH 3 – CH(Hal) 2 + 2NaOH (спирт) → CH ≡ СН ацетилен + 2Na – Hal + H 2 O

Аминирование:

CH 3 Cl + 2NH 3(p) → CH 3 NH 2 + NH 4 Cl

Дегалогенирование двухвалентным металлом:

BrCH 2 – CH 2 Br + Zn (порошок) → CH 2 = CH 2 + ZnBr 2

Циклизация:

BrCH 2 – CH 2 – CH 2 Br + Zn C 3 H 6 циклопропан + ZnBr 2

Применение некоторых галогенпроизводных алканов:

СH 3 Cl – хладагент, анестетик;

CHCl 3 – (хлороформ) используется для наркоза при операциях;