Химические свойства альдегидов и кетонов

Альдегиды и кетоны — это органические вещества, молекулы которых содержат карбонильную группу R – CHO.

Химические свойства

Кислород, в качестве более электроотрицательного элемента, смещает на себя электронную плотность от атома углерода. В связи с этим кислород приобретает частичный отрицательный заряд, а углерод – частичный положительный.

Однако углеводородные радикалы наоборот «отдают» электронную плотность к функциональной группе, а не «притягивают» на себя. За счет этого связь между кислородом и углеродом становится менее полярной. Таким образом, чем больше углеводородных радикалов, тем менее полярная связь. Это напрямую влияет на химическую активность. Более полярная связь разрывается легче, чем менее полярная под влиянием реагентов.

Формальдегид → ацетальдегид → пропанон

Уменьшение полярности связи С=О

Уменьшение химической активности

Сравнительная таблица химических свойств кетонов и альдегидов.