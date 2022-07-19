Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Химия
Органическая химия
Жизнь и ВМС Углеводороды 5: алкадиены Получение ВМС Гетероциклы Углеводы Изомерия Механизмы реакций в органической химии Белки и жиры Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства аминов Классификация органических веществ Углеводороды 6: ароматические соединения (арены) Химические свойства аминокислот Алгоритм решения нахождения формулы вещества Углеводороды 1: алканы Классификация реакций в органической химии Свойства ВМС Углеводороды 3: циклоалканы Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 2: алкены Химические свойства фенолов Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Гомологи Химические свойства спиртов Качественные реакции в органической химии Углеводороды 4: алкины Гибридизация Номенклатура органических веществ

Химические свойства спиртов

Спирты - органические вещества, которые содержат одну или несколько гидроксильных групп (групп —ОН), соединенных с углеводородным радикалом, и которые соответствуют общей формуле CnH2n+2(О)х.

Химические свойства:

  1. Замещение Н в ОН-группе активным металлом – Na, K:

2CH3-CH2-OH + 2Na → 2CH3-CH2-ONa + H2

  1. Замещение ОН-группы с помощью HCl, HBr:

CH3-CH2-OH + HBr → CH3-CH2-Br + H2O

  1. Замещение ОН-группы с помощью PCl5, PBr5:

CH3-CH2-OH + PCl5 → CH3-CH2-Cl + HCl + POCl3

  1. Дегидрирование:

СH3-CH2-OH → H2 + CH3-CH=O (кат. Cu)

  1. Дегидратация:

  • Межмолекулярная:

2СH3-OH → CH3-O-CH3 + H2O (t <140 oC, кат. H2SO4)

  • Внутримолекулярная:

СH3-СН2-OH → СН2=СН2 + H2O (t >140 oC, кат. H2SO4)

  1. Этерификация:

СН3-ОН + НСООН ↔︎ НСООСН3 + Н2О (кат. H2SO4)

  1. Взаимодействие с азотной кислотой:

СН3-СН2-ОН + HNO3 → CH3-CH2-ONO2 + H2O

  1. Окисление:

  • горение

2СН3-СН2-СН2-ОН + 9O2 → 6СO2 + 8H2O

  • качественная реакция на одноатомные спирты – взаимодействие с CuO

СН3-СН2-СН2-ОН + CuO → Cu + H2O + CH3-CH2-CH=O

  • качественная реакция на многоатомные спирты – взаимодействие с Cu(OН)2

образование ярко-синего раствора гликолята меди (II)

  • окисление KMnO4 и K2Cr2O7