Химические свойства карбоновых кислот и сложных эфиров

Карбоновые кислоты – органические соединения, в молекулах которых содержится одна или несколько карбоксильных групп.

Предельные одноосновные кислоты имеют общую формулу С n H 2n O 2 . Проявляют все свойства, характерные для кислот, обладая при этом рядом специфических свойств.

Свойства, характерные для кислот Специфические свойства с Ме (активные)

с основными оксидами

со щелочами

с солями

с аммиаком

изменение цвета индикатора с галогенами (замещение водорода у α – углеродного атома)

дегидратация

этерификация

«серебряное зеркало» (только для муравьиной)

с бромной водой (только для муравьиной)

Важнейшими представителями непредельных карбоновых кислот являются акриловая (пропеновая) и метакриловая (2 - метилпропеновая). Эти кислоты вступают в реакции присоединения по двойным связям. Присоединение несимметричных реагентов идет против правила Марковникова:

СН 2 = СН – СООН + HCl → Cl - СН 2 – СН 2 – СООН (β- хлорпропионовая кислота).

СН 2 = СН – СООН + HОН → ОН - СН 2 – СН 2 – СООН (β- гидроксипропионовая кислота).

Наличие кратных связей обеспечивает непредельным кислотам и их эфирам способность вступать в реакции полимеризации. При полимеризации метилового эфира метакриловой кислоты образуется органическое стекло.

Простейшим представителем одноосновных ароматических кислот является бензойная .

Двухосновные кислоты существуют в виде трех изомеров:

Фталевая

Изофталевая

Терефталевая

Отличительная особенность ароматических кислот заключается в реакциях с участием бензольного кольца (нитрование, алкилирование, галогенирование). При написании данных реакций нужно учитывать, что карбоксильная группа – мета - ориентант.

Открывает гомологический ряд двухосновных кислот щавелевая кислота. Свойства, присущие одноосновным кислотам, характерны и для двухосновных. Однако есть некоторые специфические реакции. Так, при взаимодействии с раствором перманганата калия в серной кислоте щавелевая кислота проявляет восстановительные свойства:

5H 2 C 2 O 4 +2KMnO 4 +3H 2 SO 4 =10CO 2 + 2MnSO 4 +K 2 SO 4 + 8H 2 O.

При нагревании с концентрированной серной кислотой щавелевая разлагается на оксиды углерода (II) и (IV) и воду:

H 2 C 2 O 4 = СО + СО 2 + H 2 O.

Среди высших предельных карбоновых кислот важнейшими являются пальмитиновая (С 15 Н 31 СООН) и стеариновая (С 17 Н 35 СООН), а среди непредельных олеиновая (С 17 Н 33 СООН), линолевая (С 17 Н 31 СООН), линоленовая (С 17 Н 29 СООН). Непредельные кислоты, помимо свойств карбоксильной группы, проявляют реакции, характерные для алкенов.

Сложные эфиры – функциональные производные карбоновых кислот, в молекуле которых гидроксильная группа замещена на остаток спирта.

Химические свойства: