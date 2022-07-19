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10 класс
Химия
Органическая химия
Жизнь и ВМС Углеводороды 4: алкины Углеводороды 6: ароматические соединения (арены) Углеводороды 1: алканы Углеводороды 5: алкадиены Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Номенклатура органических веществ Углеводы Изомерия Гибридизация Химические свойства спиртов Механизмы реакций в органической химии Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства аминокислот Углеводороды 2: алкены Углеводороды 3: циклоалканы Гомологи Гетероциклы Классификация реакций в органической химии Получение ВМС Свойства ВМС Химические свойства альдегидов и кетонов Химические свойства фенолов Алгоритм решения нахождения формулы вещества Белки и жиры Химические свойства аминов Классификация органических веществ Качественные реакции в органической химии

Классификация реакций в органической химии

При протекании химических реакций происходит разрыв одних и возникновение других связей. Химические реакции условно делят на органические и неорганические. Органическими реакциям принято считать реакции, в которых, по крайней мере, одно из реагирующих веществ является органическим соединением, изменяющим свою молекулярную структуру в процессе реакции. Рассмотрим типы органических реакций.

Классифицируем реакции по характеру химических превращений.

Еще одним признаком классификации служит механизм разрыва связи в реагирующих молекулах. Выделяют два типа реакций:

  • реакции, идущие по гетеролитическому (ионному) механизму;

  • реакции, идущие по гомолитическому (радикальному) механизму.

В реакциях, протекающих по гетеролитическому механизму, образуются промежуточные частицы ионного типа с заряженным атомом углерода. Склонность к гетеролитическому разрыву проявляют сильно полярные, например Н–O, С–О и легко поляризуемые, например С–Вr, С–I, связи.

В реакциях, протекающих по гомолитическому механизму, на первой стадии происходит разрыв ковалентной связи с образованием радикалов. Далее образовавшийся свободный радикал выступает в качестве атакующего реагента. Разрыв связи по радикальному механизму свойственен для неполярных или малополярных ковалентных связей (С–С, N–N, С–Н).