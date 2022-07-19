Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Химия
Органическая химия
Углеводы Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Получение ВМС Алгоритм решения нахождения формулы вещества Классификация реакций в органической химии Химические свойства спиртов Свойства ВМС Углеводороды 2: алкены Углеводороды 4: алкины Номенклатура органических веществ Углеводороды 6: ароматические соединения (арены) Гомологи Механизмы реакций в органической химии Углеводороды 5: алкадиены Химические свойства фенолов Углеводороды 3: циклоалканы Углеводороды 1: алканы Химические свойства аминов Классификация органических веществ Изомерия Жизнь и ВМС Химические свойства аминокислот Гибридизация Белки и жиры Гетероциклы Химические свойства альдегидов и кетонов Качественные реакции в органической химии Химические свойства карбоновых кислот и эфиров

Качественные реакции в органической химии

Группа/вещество Реактив Признак

-С=С-

-С≡С-

Br2

I2

KMnO4+)

 обесцвечивание
-С≡СН [Ag(NH3)2]OH желтый осадок
[Cu(NH3)2]Cl красный осадок
С6Н5- KMnO4 обесцвечивание
-ОН Na, K выделение газа
R-OH CuO

смена цвета с черного

на красный

многоатомные

спирты,

моно- и

дисахариды

 Cu(OH)2 ярко-синий раствор
фенол FeCl3 фиолетовая окраска
Br2

белый осадок и

обесцвечивание

альдегидная

группа

 [Ag(NH3)2]OH серебряное зеркало
Cu(OH)2 красный осадок

карбоксильная

группа

 карбонаты выделение газа
гидрокарбонаты
индикаторы

лакмус – красный

метилоранж – красный
-NH2 HNO2 выделение газа
индикаторы

лакмус – синий

фенолфталеин – малиновый

метилоранж – желтый
анилин Ca(ClO)2 фиолетовая окраска
Br2

осадок

и обесцвечивание
крахмал раствор I2

сине-фиолетовое

окрашивание
белки HNO3 (конц.) желтое окрашивание
(CH3COO)2Pb черный осадок
Cu(OH)2(NaOH) фиолетовый раствор