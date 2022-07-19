Банковские услуги

В современной социально-экономической ситуации достаточно опасно хранить свои сбережения дома: они подвергаются воздействию инфляции и их стоимость уменьшается. В предыдущей теме о семейной экономике мы сказали, что можно деньги сберегать разными путями, однако если обращаться к банковскому вкладу, то стоит сказать, что с помощью финансовых организаций граждане могут не только уберечь накопления от разных рисков, но и увеличить их.

Финансовая организация – юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии банковские операции и сделки, либо предоставляющее услуги на рынке ценных бумаг, по страхованию или иные услуги финансового характера.

К финансовым организациям можно отнести следующие юридические лица:

1. Банки

2. Страховые компании

3. Пенсионные фонды

4. Инвестиционные фонды и др.

Самой распространенной финансовой организацией являются коммерческие банки.

К коммерческим банкам относятся Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Альфа-Банк, Газпромбанк и пр..

Функции коммерческих банков:

Приём вкладов

Хранение ценных бумаг, драгоценных металлов и других ценностей

Выдача кредитов

Осуществление денежных переводов на счёт получателя (физического лица или организации)

Обмен валют

Давайте разберемся с наиболее часто встречающимися понятиями, которые вы не раз слышали: банковский вклад и банковский кредит.

Банковский вклад (депозит) – денежная сумма, которую гражданин передаёт в банк с условием обратного её возврата через определённый срок или по первому требованию вкладчика (гражданина), а также начисления банком процентов на всю сумму депозита.

В зависимости от срока вклада выделяют вклад до востребования (на неопределенный срок) и срочный (на конкретный срок) вклад.

Кредит – сумма средств, которая передаётся банком своему клиенту во временное пользование с условием своевременного возврата и уплаты процента за их использование. – сумма средств, которая передаётся банком своему клиенту во временное пользование с условием своевременного возврата и уплаты процента за их использование. Заём – сумма средств, которая передаётся от физического лица или от организации другому физическому лицу/другой организации во временное пользование с условием своевременного возврата и возможной уплаты процентов (т.е. может быть как процентным, так и беспроцентным).

Анастасия в марте дала Игорю 200 000 руб. под беспроцентный заём, который он обязался венуть через 3 месяца. В течение этого срока Игорь по своему усмотрению может использовать денежные средства, но по истечении срока займа (в июне) он будет обязан вернуть ту же сумму Анастасии.

При выборе варианта привлечения средств гражданину следует обратить внимание на объём собственного годового дохода, а также на размер ежемесячного платежа по кредиту.

Ежемесячный платёж – денежная сумма, которую заёмщик обязан уплатить в финансовую организацию для погашения части основного долга (в виде займа или кредита) и процентов по нему.

Правила выбора кредита

При выборе кредита необходимо обратить внимание на порядок уплаты процентов по кредиту и график платежей. Проценты могут уплачиваться равными и дифференцированными (неравными) платежами. При этом необходимо избегать просрочек по кредиту, которые могут привести к взиманию штрафов.

Соотношения ежемесячных платежей по кредиту и регулярных доходов:

15% — отлично

16-23% — хорошо

24-38% — приемлемо

39-50% — опасно

51% — очень опасно

Пример хорошего кредитования: Василий и Мария – молодые люди – недавно поженились, им нужно своё жилье, поэтому они пошли в банк и как молодая семья получили кредит на выгодных условиях под 4% для покупки квартиры в новостройке. : Василий и Мария – молодые люди – недавно поженились, им нужно своё жилье, поэтому они пошли в банк и как молодая семья получили кредит на выгодных условиях под 4% для покупки квартиры в новостройке. Пример плохого кредитования: Алексей потерял работу в период коронавирусной пандемии. Он обнаружил буклет у себя в почтовом ящике, где говорилось о выдаче кредита без паспорта и без условия наличия работы, его это очень подкупило, он пришёл в микрофинансовую организацию и заключил с ними кредитный договор под 40% в месяц.

По тому, на какие нужды берут кредиты, они делятся на потребительские, автокредиты и ипотечные кредиты.

Автокредитование – кредитование на покупку нового или подержанного автомобиля.

Ипотечный кредит (ипотека) – кредит на приобретение или строительство жилища.

Потребительский кредит – самый распространённый вид кредитования, т.к. используется для приобретения самых разнообразных товаров, необходимых людям: от одежды до бытовой техники и пр. Его особенностью является относительно небольшая максимальная сумма (например, в Сбербанке РФ это сумма до 3 млн руб.). Такой кредит, так же, как и автокредит, можно взять на срок от 3 месяцев до 7 лет.

Платежная карта

Хранение денег в банке позволяет использовать их в различной форме, отличной от бумажных купюр, т.е. наличных денег. Безналичные деньги встречаются в двух формах: банковская карта и электронные деньги.

Банковская карта – пластиковая карта стандартного размера, на которой хранится информация в электронном виде о банковском счёте держателя карты.

Каждая банковская карта имеет ряд обязательных элементов, которые отличают её от прочих карт:

Эмитент (кредитная организация, которая выпустила и ввела карту в платёжный оборот)

Её номер

Защитная голограмма

Имя и фамилия держателя (владельца) карты

Срок действия карты

Образец подписи держателя карты

Код безопасности

Важно знать! Пин-код, CVV2 или CVC2, пароль из SMS сообщения или иные важные данные нельзя передавать никому, даже сотруднику банка. Подобные данные запрашивают мошенники. В случае утери карты или подозрении в странных финансовых операциях с вашим счетом вы должны немедленно позвонить в банк и заблокировать карту.

Банковские карты бывают разные:

Дебетовая карта – банковская карта, дающая возможность распоряжаться деньгами в пределах сумм, находящихся на счёте её владельца. – банковская карта, дающая возможность распоряжаться деньгами в пределах сумм, находящихся на счёте её владельца. Кредитная карта — банковская карта, дающая возможность её владельцу распоряжаться деньгами, взятыми в долг у банка на условиях платности и возвратности.

Самое главное отличие дебетовой карты от кредитной: дебетовая карта дает доступ к деньгам, которые есть на вашем счете. Любые операции (безналичная оплата, снятие наличных) возможны только в пределах остатка на вашем счете.

Кредитная карта, в отличие от дебетовой, дает доступ не к вашим деньгам, а к деньгам банка. Вы занимаете у банка деньги, которые вам придётся вернуть (с процентами).

Электронные деньги – это платежные средства, которые находятся на электронном носителе в распоряжении владельца (например, деньги на электронном кошельке).

Денежный перевод

Денежные переводы – это перечисление денежных средств от отправителя к получателю с помощью соответствующих операторов платёжных систем через национальные или международные организации с целью зачисления денежных средств на счёт получателя или выдачи ему их в наличной форме.

Денежные переводы могут осуществляться как в пределах одного государства – так называемые внутренние денежные переводы (осуществляются в национальной валюте), так и за его пределы – международные денежные переводы (преимущественно в наиболее «ходовых» мировых валютах).

Обмен валюты

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. – цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Обмен валют (конверсия, конвертирование валюты) – это операция по наличному или безналичному обмену национальных банкнот и монет в соответствии с валютным курсом, производящаяся в специализированных пунктах государственных банков и негосударственных финансовых организаций, в соответствии с действующим законодательством.

Формы дистанционного банковского обслуживания

Дистанционным банковским обслуживанием принято называть оказание банковских услуг на расстоянии – из дома, офиса, автомобиля и т.д.

Преимущества дистанционного обслуживания:

Позволяет клиенту контролировать собственные счета

Покупать и продавать безналичную валюту без посещения банка

Оплачивать коммунальные услуги, счета операторов сотовой связи и др. услуги

Быстро переводить средства между счетами и др.

Мобильный банкинг – это система, дающая возможность получения информации и управления средствами на банковском счете с помощью мобильного телефона или планшетного компьютера.

С помощью мобильного банкинга возможно осуществление двух основных типов операций – получение и передача информации, проведение платежей.

Мобильный банкинг позволяет: