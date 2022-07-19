Банковские услуги

В современной социально-экономической ситуации достаточно опасно хранить свои сбережения дома: они подвергаются воздействию инфляции и их стоимость уменьшается. В предыдущей теме о семейной экономике мы сказали, что можно деньги сберегать разными путями, однако если обращаться к банковскому вкладу, то стоит сказать, что с помощью финансовых организаций граждане могут не только уберечь накопления от разных рисков, но и увеличить их.
К финансовым организациям можно отнести следующие юридические лица:
1. Банки
2. Страховые компании
3. Пенсионные фонды
4. Инвестиционные фонды и др.
Самой распространенной финансовой организацией являются коммерческие банки.
Функции коммерческих банков:
Приём вкладов
Хранение ценных бумаг, драгоценных металлов и других ценностей
Выдача кредитов
Осуществление денежных переводов на счёт получателя (физического лица или организации)
Обмен валют
Давайте разберемся с наиболее часто встречающимися понятиями, которые вы не раз слышали: банковский вклад и банковский кредит.
В зависимости от срока вклада выделяют вклад до востребования (на неопределенный срок) и срочный (на конкретный срок) вклад.
Заём – сумма средств, которая передаётся от физического лица или от организации другому физическому лицу/другой организации во временное пользование с условием своевременного возврата и возможной уплаты процентов (т.е. может быть как процентным, так и беспроцентным).
При выборе варианта привлечения средств гражданину следует обратить внимание на объём собственного годового дохода, а также на размер ежемесячного платежа по кредиту.
Правила выбора кредита
При выборе кредита необходимо обратить внимание на порядок уплаты процентов по кредиту и график платежей. Проценты могут уплачиваться равными и дифференцированными (неравными) платежами. При этом необходимо избегать просрочек по кредиту, которые могут привести к взиманию штрафов.
Соотношения ежемесячных платежей по кредиту и регулярных доходов:
15% — отлично
16-23% — хорошо
24-38% — приемлемо
39-50% — опасно
51% — очень опасно
Пример плохого кредитования: Алексей потерял работу в период коронавирусной пандемии. Он обнаружил буклет у себя в почтовом ящике, где говорилось о выдаче кредита без паспорта и без условия наличия работы, его это очень подкупило, он пришёл в микрофинансовую организацию и заключил с ними кредитный договор под 40% в месяц.
По тому, на какие нужды берут кредиты, они делятся на потребительские, автокредиты и ипотечные кредиты.
Автокредитование – кредитование на покупку нового или подержанного автомобиля.
Ипотечный кредит (ипотека) – кредит на приобретение или строительство жилища.
Потребительский кредит – самый распространённый вид кредитования, т.к. используется для приобретения самых разнообразных товаров, необходимых людям: от одежды до бытовой техники и пр. Его особенностью является относительно небольшая максимальная сумма (например, в Сбербанке РФ это сумма до 3 млн руб.). Такой кредит, так же, как и автокредит, можно взять на срок от 3 месяцев до 7 лет.
Платежная карта
Хранение денег в банке позволяет использовать их в различной форме, отличной от бумажных купюр, т.е. наличных денег. Безналичные деньги встречаются в двух формах: банковская карта и электронные деньги.
Каждая банковская карта имеет ряд обязательных элементов, которые отличают её от прочих карт:
Эмитент (кредитная организация, которая выпустила и ввела карту в платёжный оборот)
Её номер
Защитная голограмма
Имя и фамилия держателя (владельца) карты
Срок действия карты
Образец подписи держателя карты
Код безопасности
Пин-код, CVV2 или CVC2, пароль из SMS сообщения или иные важные данные нельзя передавать никому, даже сотруднику банка. Подобные данные запрашивают мошенники.
В случае утери карты или подозрении в странных финансовых операциях с вашим счетом вы должны немедленно позвонить в банк и заблокировать карту.
Банковские карты бывают разные:
Кредитная карта — банковская карта, дающая возможность её владельцу распоряжаться деньгами, взятыми в долг у банка на условиях платности и возвратности.
Самое главное отличие дебетовой карты от кредитной: дебетовая карта дает доступ к деньгам, которые есть на вашем счете. Любые операции (безналичная оплата, снятие наличных) возможны только в пределах остатка на вашем счете.
Кредитная карта, в отличие от дебетовой, дает доступ не к вашим деньгам, а к деньгам банка. Вы занимаете у банка деньги, которые вам придётся вернуть (с процентами).
Денежный перевод
Денежные переводы могут осуществляться как в пределах одного государства – так называемые внутренние денежные переводы (осуществляются в национальной валюте), так и за его пределы – международные денежные переводы (преимущественно в наиболее «ходовых» мировых валютах).
Обмен валют (конверсия, конвертирование валюты) – это операция по наличному или безналичному обмену национальных банкнот и монет в соответствии с валютным курсом, производящаяся в специализированных пунктах государственных банков и негосударственных финансовых организаций, в соответствии с действующим законодательством.
Преимущества дистанционного обслуживания:
Позволяет клиенту контролировать собственные счета
Покупать и продавать безналичную валюту без посещения банка
Оплачивать коммунальные услуги, счета операторов сотовой связи и др. услуги
Быстро переводить средства между счетами и др.
С помощью мобильного банкинга возможно осуществление двух основных типов операций – получение и передача информации, проведение платежей.
Мобильный банкинг позволяет:
Получать SMS-уведомления обо всех операциях по банковской карте
Пополнять баланс мобильного телефона
Совершать переводы и платежи
Оплачивать услуги
Узнавать доступный остаток
Заблокировать карту