Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Экономика
Предпринимательская деятельность Мировое хозяйство и международная торговля Рынок труда и безработица Банковские услуги Инфляция и семейная экономика Производство – основа экономики Страховые услуги Экономика и ее роль в жизни общества Роль государства в экономике Рыночная экономика Главные вопросы экономики
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность Образование и его значимость в условиях информационного общества. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Человек и общество
Развитие общества Человек, общество, природа Что делает человека человеком Общество как форма жизнедеятельности людей
Социальная сфера
Семья как малая группа. Отношения между поколениями Социальная структура общества Отклоняющееся поведение Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Межнациональные отношения

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность

Мораль – принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.

Роль морали в современном мире:

  1. регулирует поведение человека во всех сферах общественной жизни;

  2. является жизненным ориентиром для человека, стремящегося к самосовершенствованию;

  3. формирует нравственный облик личности;

  4. обеспечивает единство и согласованность взаимодействия людей в самых разнообразных обстоятельствах, поскольку соблюдение людьми всеобщих моральных принципов делает их поведение предсказуемым.

Неразрывно с моралью идет и принцип гуманизма.

Гуманизм ­– принцип морали, в основе которого лежит убеждение в безграничности возможностей человека и его способности к самосовершенствованию, требование свободы и защиты достоинства личности, идея о праве человека на счастье.

Следующие два термина – патриотизм и гражданственность. Похожие термины, в которых можно запутаться, поэтому в них нужно разобраться досконально.

Патриотизм – чувство любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные возможности, готовность служить интересам своей Родины.

Патриотизм включает в себя:

  1. заботу об интересах и исторических судьбах своей страны и готовность ради них к самопожертвованию;

  2. верность Родине;

  3. гордость социальными и культурными достижениями своей страны;

  4. сочувствие к страданиям своего народа и отрицательное отношение к социальным порокам общества;

  5. уважение к историческому прошлому Родины и унаследованным от него традициям;

  6. привязанность к месту жительства (городу, деревне, области, стране в целом) и т.д.

Гражданственность – степень осознания себя гражданином своей страны и соответствующее этому поведение, готовность личности активно содействовать процветанию общества.

Гражданственность включает в себя:

  1. чувство собственного достоинства;

  2. внутреннюю свободу, превращённую в самостоятельную дисциплину;

  3. способность быть истинным субъектом права;

  4. уважительное и доверительное отношение к другим гражданам и государственной власти;

  5. способность превращать свою свободу в добровольную лояльность, воспринимать свои права как обязанности и свои обязанности как права и т.д.