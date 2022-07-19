Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность

Мораль – принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.

Роль морали в современном мире:

регулирует поведение человека во всех сферах общественной жизни; является жизненным ориентиром для человека, стремящегося к самосовершенствованию; формирует нравственный облик личности; обеспечивает единство и согласованность взаимодействия людей в самых разнообразных обстоятельствах, поскольку соблюдение людьми всеобщих моральных принципов делает их поведение предсказуемым.

Неразрывно с моралью идет и принцип гуманизма.

Гуманизм ­– принцип морали, в основе которого лежит убеждение в безграничности возможностей человека и его способности к самосовершенствованию, требование свободы и защиты достоинства личности, идея о праве человека на счастье.

Следующие два термина – патриотизм и гражданственность. Похожие термины, в которых можно запутаться, поэтому в них нужно разобраться досконально.

Патриотизм – чувство любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные возможности, готовность служить интересам своей Родины.

Патриотизм включает в себя:

заботу об интересах и исторических судьбах своей страны и готовность ради них к самопожертвованию; верность Родине; гордость социальными и культурными достижениями своей страны; сочувствие к страданиям своего народа и отрицательное отношение к социальным порокам общества; уважение к историческому прошлому Родины и унаследованным от него традициям; привязанность к месту жительства (городу, деревне, области, стране в целом) и т.д.

Гражданственность – степень осознания себя гражданином своей страны и соответствующее этому поведение, готовность личности активно содействовать процветанию общества.

Гражданственность включает в себя: