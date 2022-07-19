Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести

Религия – совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая людей в единую общность.
Элементы религии:
Вера ‒ религиозные чувства, настроения, эмоции.
Учение ‒ систематизированная, специально разработанная для данной религии совокупность принципов, идей, понятий.
Религиозный культ ‒ совокупность действий, которые совершают верующие: обряды, молитвы, проповеди и т. п.
Церковь ‒ социальный институт, упорядочивающий и направляющий жизнь религиозной общины.
Все современные религии можно разделить на три большие группы:
1. Мировые религии
Христианство
Буддизм
Ислам
2. Национально-государственные религии
Синтоизм
Конфуцианство
Индуизм
Иудаизм и др.
3. Родоплеменные
Языческие культы народов Крайнего Севера, центральной Африки, народов Океании и др.
Основные функции религии:
Мировоззренческая (задает критерии, с точки зрения которых осмысливаются мир, общество, человек);
Коммуникативная (обеспечивает два плана общения: верующих друг с другом; верующих - с Богом, ангелами);
Регулятивная (упорядочивает и регулирует помыслы, стремления людей, их деятельность) и др.
Свобода совести – основополагающее право человека на независимость внутренней духовной жизни, на мировоззренческий выбор, не влекущий за собой ограничения в других гражданских правах.
Право на свободу совести подразумевает:
Принимать религию или атеистические убеждения по своему выбору
Распространять как религиозные, так и не религиозные взгляды, идеи и учения, не ущемляя при этом свободу и достоинство других людей
Иметь/менять религию или убеждения
Обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей