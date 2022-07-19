Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести

Религия – совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая людей в единую общность.

Элементы религии:

Церковь ‒ социальный институт, упорядочивающий и направляющий жизнь религиозной общины.

Религиозный культ ‒ совокупность действий, которые совершают верующие: обряды, молитвы, проповеди и т. п.

Все современные религии можно разделить на три большие группы:

1. Мировые религии

2. Национально-государственные религии

3. Родоплеменные

Основные функции религии:

Регулятивная (упорядочивает и регулирует помыслы, стремления людей, их деятельность) и др.

Коммуникативная (обеспечивает два плана общения: верующих друг с другом; верующих - с Богом, ангелами);

Мировоззренческая (задает критерии, с точки зрения которых осмысливаются мир, общество, человек);

– добровольное объединение граждан РФ и иных участников, постоянно и на законных условиях, проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры.

Свобода совести – основополагающее право человека на независимость внутренней духовной жизни, на мировоззренческий выбор, не влекущий за собой ограничения в других гражданских правах.