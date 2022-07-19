Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Человек и общество
Развитие общества Человек, общество, природа Что делает человека человеком Общество как форма жизнедеятельности людей
Социальная сфера
Межнациональные отношения Семья как малая группа. Отношения между поколениями Социальная структура общества Отклоняющееся поведение Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте
Экономика
Роль государства в экономике Мировое хозяйство и международная торговля Банковские услуги Страховые услуги Рыночная экономика Главные вопросы экономики Предпринимательская деятельность Экономика и ее роль в жизни общества Производство – основа экономики Рынок труда и безработица Инфляция и семейная экономика
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность Образование и его значимость в условиях информационного общества. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести

Религия – вера в сверхъестественные силы.

Религия – совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая людей в единую общность.

Элементы религии:

  1. Вера ‒ религиозные чувства, настроения, эмоции.

  2. Учение ‒ систематизированная, специально разработанная для данной религии совокупность принципов, идей, понятий.

  3. Религиозный культ ‒ совокупность действий, которые совершают верующие: обряды, молитвы, проповеди и т. п.

  4. Церковь ‒ социальный институт, упорядочивающий и направляющий жизнь религиозной общины.

Все современные религии можно разделить на три большие группы:

1. Мировые религии

  • Христианство

  • Буддизм

  • Ислам

2. Национально-государственные религии

  • Синтоизм

  • Конфуцианство

  • Индуизм

  • Иудаизм и др.

3. Родоплеменные

  • Языческие культы народов Крайнего Севера, центральной Африки, народов Океании и др.

Основные функции религии:

  1. Мировоззренческая (задает критерии, с точки зрения которых осмысливаются мир, общество, человек);

  2. Коммуникативная (обеспечивает два плана общения: верующих друг с другом; верующих - с Богом, ангелами);

  3. Регулятивная (упорядочивает и регулирует помыслы, стремления людей, их деятельность) и др.

Религиозные объединения в РФ – добровольное объединение граждан РФ и иных участников, постоянно и на законных условиях, проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры.

Свобода совести – основополагающее право человека на независимость внутренней духовной жизни, на мировоззренческий выбор, не влекущий за собой ограничения в других гражданских правах.

Право на свободу совести подразумевает:

  1. Принимать религию или атеистические убеждения по своему выбору

  2. Распространять как религиозные, так и не религиозные взгляды, идеи и учения, не ущемляя при этом свободу и достоинство других людей

  3. Иметь/менять религию или убеждения

  4. Обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей