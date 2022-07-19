Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Экономика
Страховые услуги Экономика и ее роль в жизни общества Рынок труда и безработица Производство – основа экономики Банковские услуги Инфляция и семейная экономика Рыночная экономика Главные вопросы экономики Предпринимательская деятельность Роль государства в экономике Мировое хозяйство и международная торговля
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность Образование и его значимость в условиях информационного общества. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Человек и общество
Развитие общества Человек, общество, природа Что делает человека человеком Общество как форма жизнедеятельности людей
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Межнациональные отношения Семья как малая группа. Отношения между поколениями Социальная структура общества

Межнациональные отношения

Исторически межнациональные отношения складывались по мере взаимодействия этнических общностей (этносов).

Этническая общность – это исторически закрепленная за определенной территорией многочисленная совокупность людей, объединенных исторической памятью и единством языка, культуры, менталитета.

На разных этапах развития этноса происходило формирование видов этнических общностей.

Виды этнических общностей:

1. Род – наиболее простая этническая общность, для которой характерно:

  • Кровное родство;

  • Общий язык;

  • Ведение общего хозяйства.

Исторически – большая семья древних людей. В современном понимании – род Рюриковичей, род Романовых и пр.

2. Племя – образуется при объединении нескольких родов.

  • Появляется определенная культура и общие ценности;

  • Родственные связи менее заметны.

Кривичи, поляне, древляне в Древней Руси.

3. Народность – возникает при объединении достаточно большого количества племен на основе близости языков и культур.

  • Родственные связи исчезают;

  • Культура и язык выходят на первый план;

Древнерусская народность формировалась в 15 веке.

4. Нация – наиболее сложная этническая общность.

  • Охватывает все сферы жизни (экономическую и политическую в том числе);

  • Общая историческая память;

  • Часто нация формирует собственное государство или высказывает претензию на выход из состава другого государства.

Выделение Русской, Украинской и Белорусской нации в 16-17 веках.

Межнациональные отношения

Межнациональные отношения – это коммуникация и взаимодействие между этносами.

Межнациональные отношения делятся на межнациональное сотрудничество и межнациональный конфликт.

Причины межнациональных конфликтов:

  1. Несовпадение этнических и территориальных границ (территориальные споры, неправомерный захват территорий);

  2. Национальные и религиозные различия (противоречия в религиозных вероучениях, национальной политике);

  3. Прошлые национальные обиды (войны, вооруженные конфликты) и т.д.

Сотрудничество и конфликты между этносами могут существовать как на уровне государств (войны, международные переговоры), так и на уровне межличностного общения (драки, общение).

Сравните: (а) переговоры России и Турции о перемирии в Идлибе и (б) разговор представителей русской турецкой наций об особенностях культуры, обмен рецептами национальной кухни.

Сравните: (а) Грузино-южноосетинский конфликт по поводу независимости Южной Осетии и (б) спор представителей России Ивана и жителя Украины Вакулы по поводу принадлежности Крыма.

Главное условие межнационального сотрудничества как на уровне государства, так и на уровне индивидов – уважение прав этнических меньшинств. В современном мире большинство государств стремятся к налаживанию межнационального диалога, межнациональной интеграции, т.е. сближению разных этносов, проживающих на одной территории. При этом каждый этнос имеет возможность сохранить свои исторические, культурные отличительные черты.