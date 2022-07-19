Исторически межнациональные отношения складывались по мере взаимодействия этнических общностей (этносов).
На разных этапах развития этноса происходило формирование видов этнических общностей.
Виды этнических общностей:
1. Род – наиболее простая этническая общность, для которой характерно:
Кровное родство;
Общий язык;
Ведение общего хозяйства.
2. Племя – образуется при объединении нескольких родов.
Появляется определенная культура и общие ценности;
Родственные связи менее заметны.
3. Народность – возникает при объединении достаточно большого количества племен на основе близости языков и культур.
Родственные связи исчезают;
Культура и язык выходят на первый план;
4. Нация – наиболее сложная этническая общность.
Охватывает все сферы жизни (экономическую и политическую в том числе);
Общая историческая память;
Часто нация формирует собственное государство или высказывает претензию на выход из состава другого государства.
Межнациональные отношения
Межнациональные отношения делятся на межнациональное сотрудничество и межнациональный конфликт.
Причины межнациональных конфликтов:
Несовпадение этнических и территориальных границ (территориальные споры, неправомерный захват территорий);
Национальные и религиозные различия (противоречия в религиозных вероучениях, национальной политике);
Прошлые национальные обиды (войны, вооруженные конфликты) и т.д.
Сотрудничество и конфликты между этносами могут существовать как на уровне государств (войны, международные переговоры), так и на уровне межличностного общения (драки, общение).
Сравните: (а) Грузино-южноосетинский конфликт по поводу независимости Южной Осетии и (б) спор представителей России Ивана и жителя Украины Вакулы по поводу принадлежности Крыма.
Главное условие межнационального сотрудничества как на уровне государства, так и на уровне индивидов – уважение прав этнических меньшинств. В современном мире большинство государств стремятся к налаживанию межнационального диалога, межнациональной интеграции, т.е. сближению разных этносов, проживающих на одной территории. При этом каждый этнос имеет возможность сохранить свои исторические, культурные отличительные черты.