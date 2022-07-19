Межнациональные отношения

Исторически межнациональные отношения складывались по мере взаимодействия этнических общностей (этносов).

Этническая общность – это исторически закрепленная за определенной территорией многочисленная совокупность людей, объединенных исторической памятью и единством языка, культуры, менталитета.

На разных этапах развития этноса происходило формирование видов этнических общностей.

Виды этнических общностей:

1. Род – наиболее простая этническая общность, для которой характерно:

Кровное родство;

Общий язык;

Ведение общего хозяйства.

Исторически – большая семья древних людей. В современном понимании – род Рюриковичей, род Романовых и пр.

2. Племя – образуется при объединении нескольких родов.

Появляется определенная культура и общие ценности;

Родственные связи менее заметны.

Кривичи, поляне, древляне в Древней Руси.

3. Народность – возникает при объединении достаточно большого количества племен на основе близости языков и культур.

Родственные связи исчезают;

Культура и язык выходят на первый план;

Древнерусская народность формировалась в 15 веке.

4. Нация – наиболее сложная этническая общность.

Охватывает все сферы жизни (экономическую и политическую в том числе);

Общая историческая память;

Часто нация формирует собственное государство или высказывает претензию на выход из состава другого государства.

Выделение Русской, Украинской и Белорусской нации в 16-17 веках.

Межнациональные отношения

Межнациональные отношения – это коммуникация и взаимодействие между этносами.

Межнациональные отношения делятся на межнациональное сотрудничество и межнациональный конфликт.

Причины межнациональных конфликтов:

Несовпадение этнических и территориальных границ (территориальные споры, неправомерный захват территорий); Национальные и религиозные различия (противоречия в религиозных вероучениях, национальной политике); Прошлые национальные обиды (войны, вооруженные конфликты) и т.д.

Сотрудничество и конфликты между этносами могут существовать как на уровне государств (войны, международные переговоры), так и на уровне межличностного общения (драки, общение).

Сравните: (а) переговоры России и Турции о перемирии в Идлибе и (б) разговор представителей русской турецкой наций об особенностях культуры, обмен рецептами национальной кухни. Сравните: (а) Грузино-южноосетинский конфликт по поводу независимости Южной Осетии и (б) спор представителей России Ивана и жителя Украины Вакулы по поводу принадлежности Крыма.

Главное условие межнационального сотрудничества как на уровне государства, так и на уровне индивидов – уважение прав этнических меньшинств. В современном мире большинство государств стремятся к налаживанию межнационального диалога, межнациональной интеграции, т.е. сближению разных этносов, проживающих на одной территории. При этом каждый этнос имеет возможность сохранить свои исторические, культурные отличительные черты.