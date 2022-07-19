Роль государства в экономике

В позапрошлом веке господствовала идеология, что государство не должно вмешиваться в экономику, закон спроса и предложения, а также что конкуренция сама в состоянии себя регулировать. Однако с наступлением индустриальной эпохи и выходом стран в ХХ в. появилось множество проблем, которые та самая экономика без участия государства не могла решить. Как быть с массовой безработицей, которую рынок не может отрегулировать, как например, в период Великой депрессии (мировой экономический кризис 1929-1939 гг.); как быть с тем, что множество фирм обанкротились и рынок недополучает товаров и услуг; а как быть с экологией, ведь предприниматель, прежде всего, думает о том, как получить максимальную прибыль при минимальном вложении, что зачастую вредит окружающей среде? Таких вопросов можно задать ещё с десяток, и мы с вами убедимся, что рыночная экономика не может решить всех вопросов. Более того, во второй половине ХIХ в. в странах Западной Европы и Северной Америки, где государство практически не вмешивалось в экономическую жизнь, появились крупные фирмы, которые контролировали целые отрасли экономики. Такие фирмы называются монополистами, т.е. их продукция на рынке является единственной, а, значит, выбора у потребителя нет. Точно так же отсутствует и конкуренция, что развязывает руки монополисту в области формирования цены на товар.
Сегодня все государства мира так или иначе вмешиваются в экономику следующими способами:
Перераспределение доходов граждан и организаций
Защита права собственности
Перераспределение ресурсов страны в интересах человека, общества и государства
Контроль за количеством рабочих мест и борьба с безработицей
Производство общественных благ (военно-промышленный комплекс, общественный транспорт, дорожная система, система водоснабжения и водоотведения и т.д.)
Социальная поддержка необеспеченных или нуждающихся слоев населения
Для того, чтобы эффективно вмешаться в экономику необходимы не только способы, но и средства. Как государство может перераспределить доходы или построить новый государственный университет, или бороться с безработицей? С помощью налоговой системы и формирования государственного бюджета.
Государственный бюджет
Доходы государства – все то, что приносит государству деньги, а расходы – то, на что государство тратит деньги.
К доходной части государственного бюджета относятся:
Налоги
Кредиты от иностранных государств
Таможенные пошлины
Доходы от государственной собственности и др.
К расходной части государственного бюджета относятся:
Содержание государственного аппарата, полиции и т.д.
Оборона страны
Расходы на образование, здравоохранение
Предоставление субсидий и кредитов другим странам и др.
Налоги
Налоги составляют большую часть государственного бюджета.
Функции налогов:
Фискальная – наполнение государственного бюджета денежными средствами
Распределительная – перераспределение доходов между разными социальными слоями с целью сглаживания неравенства в обществе
Социально-воспитательная – сдерживание потребления вредных для здоровья продуктов путем установления на них повышенных налогов
Контрольно-учётная – осуществление учёта доходов граждан, предприятий и организаций и др.
Основные принципы налогообложения
Всеобщность – охват налогами всех экономических субъектов, получающих доходы, независимо от организационно-правовой формы
Справедливость – равенство налогов на доходы рыночных структур. Налоги должны быть равными для каждого уровня дохода
Определённость и точность – размер налогов, сроки, способ и порядок их начисления должны быть точно определены и понятны налогоплательщикам
Обязательность – неизбежность осуществления платежа
Стабильность – устойчивость видов налогов и налоговых ставок во времени и др.