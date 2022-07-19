Роль государства в экономике

В позапрошлом веке господствовала идеология, что государство не должно вмешиваться в экономику, закон спроса и предложения, а также что конкуренция сама в состоянии себя регулировать. Однако с наступлением индустриальной эпохи и выходом стран в ХХ в. появилось множество проблем, которые та самая экономика без участия государства не могла решить. Как быть с массовой безработицей, которую рынок не может отрегулировать, как например, в период Великой депрессии (мировой экономический кризис 1929-1939 гг.); как быть с тем, что множество фирм обанкротились и рынок недополучает товаров и услуг; а как быть с экологией, ведь предприниматель, прежде всего, думает о том, как получить максимальную прибыль при минимальном вложении, что зачастую вредит окружающей среде? Таких вопросов можно задать ещё с десяток, и мы с вами убедимся, что рыночная экономика не может решить всех вопросов. Более того, во второй половине ХIХ в. в странах Западной Европы и Северной Америки, где государство практически не вмешивалось в экономическую жизнь, появились крупные фирмы, которые контролировали целые отрасли экономики. Такие фирмы называются монополистами, т.е. их продукция на рынке является единственной, а, значит, выбора у потребителя нет. Точно так же отсутствует и конкуренция, что развязывает руки монополисту в области формирования цены на товар.

«Standard Oil» – нефтяная корпорация, которая производила 95% всей нефти на территории США. Её руководитель Джон Дэвисон Рокфеллер, ставший первым миллиардером в мире, контролировал всю нефтяную промышленность в США на рубеже XIX и XX вв. В результате в американском обществе и государстве возник закономерный вопрос о справедливости такого положения вещей. Этот случай в истории можно считать началом вмешательства государства в экономику. Сенатор Джон Шерман внес законопроект в Конгресс США об ограничении монополий (антитрестовское (антимонопольное) законодательство), и «Standard Oil» была разделена на несколько более маленьких компаний.

Сегодня все государства мира так или иначе вмешиваются в экономику следующими способами:

Перераспределение доходов граждан и организаций

Защита права собственности

Перераспределение ресурсов страны в интересах человека, общества и государства

Контроль за количеством рабочих мест и борьба с безработицей

Производство общественных благ (военно-промышленный комплекс, общественный транспорт, дорожная система, система водоснабжения и водоотведения и т.д.)

Социальная поддержка необеспеченных или нуждающихся слоев населения

Для того, чтобы эффективно вмешаться в экономику необходимы не только способы, но и средства. Как государство может перераспределить доходы или построить новый государственный университет, или бороться с безработицей? С помощью налоговой системы и формирования государственного бюджета.

Государственный бюджет

Государственный бюджет – это финансовый план доходов и расходов государства за определенный период времени.

Доходы государства – все то, что приносит государству деньги, а расходы – то, на что государство тратит деньги.

К доходной части государственного бюджета относятся:

Налоги

Кредиты от иностранных государств

Таможенные пошлины

Доходы от государственной собственности и др.

К расходной части государственного бюджета относятся:

Содержание государственного аппарата, полиции и т.д.

Оборона страны

Расходы на образование, здравоохранение

Предоставление субсидий и кредитов другим странам и др.

Налоги

Налоги – это обязательные платежи физических и юридических лиц государству.

Налоги составляют большую часть государственного бюджета.

Функции налогов:

Фискальная – наполнение государственного бюджета денежными средствами Распределительная – перераспределение доходов между разными социальными слоями с целью сглаживания неравенства в обществе Социально-воспитательная – сдерживание потребления вредных для здоровья продуктов путем установления на них повышенных налогов Контрольно-учётная – осуществление учёта доходов граждан, предприятий и организаций и др.

Основные принципы налогообложения