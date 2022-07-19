Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Экономика
Рынок труда и безработица Производство – основа экономики Главные вопросы экономики Предпринимательская деятельность Экономика и ее роль в жизни общества Роль государства в экономике Страховые услуги Рыночная экономика Мировое хозяйство и международная торговля Банковские услуги Инфляция и семейная экономика
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность Образование и его значимость в условиях информационного общества. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Человек и общество
Общество как форма жизнедеятельности людей Развитие общества Человек, общество, природа Что делает человека человеком
Социальная сфера
Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Межнациональные отношения Семья как малая группа. Отношения между поколениями Социальная структура общества Отклоняющееся поведение

Роль государства в экономике

В позапрошлом веке господствовала идеология, что государство не должно вмешиваться в экономику, закон спроса и предложения, а также что конкуренция сама в состоянии себя регулировать. Однако с наступлением индустриальной эпохи и выходом стран в ХХ в. появилось множество проблем, которые та самая экономика без участия государства не могла решить. Как быть с массовой безработицей, которую рынок не может отрегулировать, как например, в период Великой депрессии (мировой экономический кризис 1929-1939 гг.); как быть с тем, что множество фирм обанкротились и рынок недополучает товаров и услуг; а как быть с экологией, ведь предприниматель, прежде всего, думает о том, как получить максимальную прибыль при минимальном вложении, что зачастую вредит окружающей среде? Таких вопросов можно задать ещё с десяток, и мы с вами убедимся, что рыночная экономика не может решить всех вопросов. Более того, во второй половине ХIХ в. в странах Западной Европы и Северной Америки, где государство практически не вмешивалось в экономическую жизнь, появились крупные фирмы, которые контролировали целые отрасли экономики. Такие фирмы называются монополистами, т.е. их продукция на рынке является единственной, а, значит, выбора у потребителя нет. Точно так же отсутствует и конкуренция, что развязывает руки монополисту в области формирования цены на товар.

«Standard Oil» – нефтяная корпорация, которая производила 95% всей нефти на территории США. Её руководитель Джон Дэвисон Рокфеллер, ставший первым миллиардером в мире, контролировал всю нефтяную промышленность в США на рубеже XIX и XX вв. В результате в американском обществе и государстве возник закономерный вопрос о справедливости такого положения вещей. Этот случай в истории можно считать началом вмешательства государства в экономику. Сенатор Джон Шерман внес законопроект в Конгресс США об ограничении монополий (антитрестовское (антимонопольное) законодательство), и «Standard Oil» была разделена на несколько более маленьких компаний.

Сегодня все государства мира так или иначе вмешиваются в экономику следующими способами:

  • Перераспределение доходов граждан и организаций

  • Защита права собственности

  • Перераспределение ресурсов страны в интересах человека, общества и государства

  • Контроль за количеством рабочих мест и борьба с безработицей

  • Производство общественных благ (военно-промышленный комплекс, общественный транспорт, дорожная система, система водоснабжения и водоотведения и т.д.)

  • Социальная поддержка необеспеченных или нуждающихся слоев населения

Для того, чтобы эффективно вмешаться в экономику необходимы не только способы, но и средства. Как государство может перераспределить доходы или построить новый государственный университет, или бороться с безработицей? С помощью налоговой системы и формирования государственного бюджета.

Государственный бюджет

Государственный бюджет – это финансовый план доходов и расходов государства за определенный период времени.

Доходы государства – все то, что приносит государству деньги, а расходы – то, на что государство тратит деньги.

К доходной части государственного бюджета относятся:

  • Налоги

  • Кредиты от иностранных государств

  • Таможенные пошлины

  • Доходы от государственной собственности и др.

К расходной части государственного бюджета относятся:

  • Содержание государственного аппарата, полиции и т.д.

  • Оборона страны

  • Расходы на образование, здравоохранение

  • Предоставление субсидий и кредитов другим странам и др.

Налоги

Налоги это обязательные платежи физических и юридических лиц государству.

Налоги составляют большую часть государственного бюджета.

Функции налогов:

  1. Фискальная – наполнение государственного бюджета денежными средствами

  2. Распределительная – перераспределение доходов между разными социальными слоями с целью сглаживания неравенства в обществе

  3. Социально-воспитательная – сдерживание потребления вредных для здоровья продуктов путем установления на них повышенных налогов

  4. Контрольно-учётная – осуществление учёта доходов граждан, предприятий и организаций и др.

Основные принципы налогообложения

  1. Всеобщность – охват налогами всех экономических субъектов, получающих доходы, независимо от организационно-правовой формы

  2. Справедливость – равенство налогов на доходы рыночных структур. Налоги должны быть равными для каждого уровня дохода

  3. Определённость и точность  – размер налогов, сроки, способ и порядок их начисления должны быть точно определены и понятны налогоплательщикам

  4. Обязательность – неизбежность осуществления платежа

  5. Стабильность  – устойчивость видов налогов и налоговых ставок во времени и др.