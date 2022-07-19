Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Сравнительный оборот Пунктуация в СПП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при однородных членах предложения Двоеточие и тире Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в ССП
Языковые нормы
Орфоэпия Плеоназм Синтаксические нормы Грамматические ошибки Паронимы Средства выразительности Типы речи Средства связи
Орфография
Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание суффиксов причастий Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок)

Двоеточие и тире

Тире и двоеточие при обобщающем слове

Обобщающее слово – это слово/сочетание слов, которое является общим обозначением для однородных членов предложения.

Пример: Все пугает выпускников: поступление, выбор вуза, сдача экзаменов.

Схемы постановки знаков:

Обобщ.слово : очп, очп, очп.

Очп, очп, очп – обобщ.слово.

Обобщ слово: очп, очп, очп – …

Тире между подлежащим и сказуемым

Ставится:

  1. Подлежащее и сказуемое выражены существительным, местоимением или числительным в И.п.

Казань - старый город.

  1. Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами или один из них – инфинитив, а другой – существительное или числительное в И.п.

Уметь слушать - главное для психолога.

  1. Перед сказуемым, выраженным фразеологизмом

Ночь - хоть глаз выколи!

Не ставится:

  1. Есть глагольная связка между подлежащим и сказуемым (есть/был и т.п.)

Это открытие есть самое важное, до чего додумались ученые.

  1. Если перед сказуемым стоит НЕ

Делать домашнее задание не проблема.

  1. При сказуемом есть сравнительный союз

Глаза будто океан.

  1. Между подлежащим и сказуемым существительным есть вводное слово, обстоятельство или дополнение, а также союз или частица

Казань, кстати, старый город.

  1. Во фразеологизмах

Дело труба (= все плохо)

  1. После личных местоимений

Мы соседи.

Двоеточие и тире в БСП

: 

Максим опоздал на занятие: его автобус сломался.

X: причина X 

ПОТОМУ ЧТО

Пора готовиться ко дню рождения: купить торт, подобрать музыку, выбрать место. 

X: уточнение/пояснение X 

А ИМЕННО/ТО ЕСТЬ

Результаты экзаменов показали: выпускники отлично знают правила пунктуации. 

X: дополнение X 

ЧТО/УВИДЕЛ, УСЛЫШАЛ, ПОНЯЛ, ЧТО…

Обернулся и закричал - только эхо в ответ.

X – противопоставление X 

А/НО

Наступит осень - будем собирать листву. 

Значение времени/условия X – X 

КОГДА/ЕСЛИ

Я много рисую – могу очень быстро создать чей-нибудь портрет.

X – значение результата X 

ТАК ЧТО/ПОЭТОМУ

Прозвенел звонок – все выбежали из класса.

X – итог X 

И/СРАЗУ/ВНЕЗАПНО/ВДРУГ