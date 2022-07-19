|Описание
|Это изображение какого-либо явления действительности, предмета, лица путем перечисления и раскрытия его основных признаков. Это портрет, пейзаж, интерьер.
|Основная часть речи ― прилагательное.
|Липовые яблоки были крупные и прозрачно-желтые. Если посмотреть сквозь яблоко на солнце, то оно просвечивалось как стакан свежего липового меда. В середине чернели зернышки. Потрясешь, бывало, спелым яблоком около уха, слышно, как гремят семечки.
|Повествование
|Это рассказ, сообщение о каком-либо событии в его временной последовательности. Особенность повествования в том, что в нем говорится о следующих друг за другом действиях.
|Основная часть речи ― глагол.
|Я стал гладить Яшкину лапу и думаю: совсем как у ребеночка. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дернет лапку — и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится.
|Рассуждение
|Это словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой-либо мысли. Схема: тезис ― доказательство ― вывод.
|Риторические вопросы; вводные слова, указывающие на логическую связь: следовательно, значит, во-первых и т. п.; союзы: потому что, так и т. п.
|Развитие значений слова идет обычно от частного (конкретного) к общему (абстрактному). Слова-термины, обозначающие отвлеченные математические понятия: «отрезок», «касательная», «точка», произошли от совершенно конкретных глаголов действия: резать, касаться, воткнуть (ткнуть). Во всех этих случаях исходное конкретное значение приобретает в языке более абстрактный смысл.