Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при однородных членах предложения Двоеточие и тире Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в ССП Сравнительный оборот Пунктуация в СПП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения
Языковые нормы
Типы речи Средства связи Орфоэпия Плеоназм Синтаксические нормы Грамматические ошибки Паронимы Средства выразительности
Орфография
Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание суффиксов причастий Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА)

Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов

В русском языке спрягаемые глаголы имеют личные окончания в формах настоящего и будущего времени. По своим личным окончаниям глаголы делятся на два спряжения.

Пример определения спряжения глагола:

Спряжение глагола определяется по форме инфинитива. Если у глагола есть ударное личное окончание, то инфинитив может не потребоваться. Если у глагола личное окончание безударное, то нужно:

  • Поставить глагол в неопределенную форму (знаетзнать, веритеверить).

  • Определить, какая гласная стоит перед -ть.

  • В ряде случае определить спряжение таким образом затруднительно (шить, лить, вить), тогда следует образовать форму 3-го лица мн. числа, чтобы решить, к какому спряжению относится глагол (например: шить шьют — I спряжение).

II спряжение I спряжение
Все глаголы на -ИТЬ (кроме 3 исключений) Брить, стелить, зиждиться
7 глаголов на – ЕТЬ: видеть, ненавидеть, обидеть, зависеть, терпеть, вертеть, смотреть Все глаголы на -ЕТЬ (кроме 7 исключений)
4 глагола на -АТЬ: гнать, дышать, держать, слышать Все глаголы на -АТЬ (кроме 4 исключений)
Все остальные глаголы на -ОТЬ, -УТЬ, и ТЬ.

11 глаголов- исключений (II спряжение!) легче запомнить в такой последовательности:

Гнать, держать, дышать, обидеть,

Слышать, видеть, ненавидеть,

И зависеть и терпеть

И ещё смотреть, вертеть.

I спряжение

Лицо Ед. ч. Мн.ч.
1-е -у(-ю) -ем
2-е -ешь -ете
3-е -ет -ут (-ют)

II спряжение

Лицо Ед. ч. Мн.ч.
1-е -у(-ю) -им
2-е -ишь -ите
3-е -ит -ат (-ят)

Ловушка!

Если у формы есть приставка ВЫ-, то ее следует откинуть в первую очередь, так как она перетягивает ударение на себя! В таких словах необходимо убрать приставку (высп…шься — спишь), для того чтобы определить, является ли окончание ударным.
ВЫлет..м ВЫпуст..м
Откидываем ВЫ-: Откидываем ВЫ-:
летИм пУст…м
Окончание проверено!

Окончание не проверено!

Обращаемся к уже известным правилам.