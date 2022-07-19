Пунктуация при вводных словах и обращениях

Вводные слова — это слова, при помощи которых говорящий выражает свое отношение к сообщаемому.

Вводные слова можно изъять из предложения без изменения его основной мысли.

Вводные слова всегда выделяются запятыми:

К счастью, учиться можно всегда.

Вводные слова выражают Слова, входящие в группу Примеры Степень уверенности Конечно, несомненно, безусловно, разумеется, бесспорно, без сомнения, наверное, возможно, может быть, по-видимому, пожалуй, кажется. Пожалуй, не стоит излишне волноваться. Вы, конечно, о нем слышали. Чувства К счастью, к несчастью, к сожалению, на удивление, на радость, на беду. К счастью, у нас все получилось. Источник информации По сообщению, по словам, по мнению (кого-либо), по-моему, на мой взгляд. Ты, по-моему, прав. Порядок мыслей и их связь Во-первых, во-вторых, прежде всего, кроме того, наконец, итак, таким образом, например, с одной стороны, с другой стороны. Итак, сделаем выводы. Способ оформления мыслей Одним словом, иначе говоря, другими словами, лучше сказать. Одним словом, у нас все получилось. Призыв к собеседнику Видишь (ли), поверьте, извините, пожалуйста. Поверьте, вам все будут рады. Степень обычности Бывает, случается, как правило Как правило, с этим заданием легко справиться.

Запомните слова, которые никогда не являются вводными:

Авось, большей частью, будто, буквально, вдобавок, в конечном счете, вдруг, ведь, вроде бы, вряд ли, все равно, все-таки, даже, именно, иногда, как будто, как бы, к тому же, лишь, между тем, едва ли, наверняка, на редкость, небось, непременно, определенно, отчасти, по крайней мере, поистине, по-прежнему, поэтому, просто, пусть, решительно, словно, тем не менее, только, якобы, исключительно, по постановлению (чьему), по решению (чьему), почти, приблизительно, примерно.

Трудные слова, которые могут являться то вводными, то не вводными:

Является вводным, выделяется запятыми Не является вводным, не выделяется запятыми Однако Если стоит в середине предложения, нельзя заменить на НО. Я, однако, опоздал. Стоит в начале простого предложения, в начале второго простого в составе сложного, можно заменить союзом НО. Я вышел заранее, однако (=но) опоздал. Значит Можно заменить словом следовательно. Красный закат, значит, (=следовательно) завтра будет ветрено. Близко по смыслу слову означает. Творить — значит (=означает) жить. Наконец Замыкает ряд перечисления, имеет значение и еще или дает оценку факта. В каникулы можно спать, гулять, ходить в кино и, наконец, попутешествовать. Поведение ученика становится, наконец, нетерпимым. Имеет значение после всего, в результате всего. Можно заменить на наконец-то. Наконец (=наконец-то) он приехал. Давал три бала ежегодно и промотался наконец (=в результате всего).

Обращения

Обращение — это слово или сочетание слов, называющее лицо, к которому обращена речь:



, вы простите меня.Здравствуй,

Обращение всегда стоит в именительном падеже и может находиться в начале, в середине и в конце предложения. Обращение не является членом предложения.

1. Если обращение стоит в начале предложения, оно отделяется



запятой:, не спешите. [О, …].Если обращение стоит внутри предложения, оно с обеих сторонвыделяется запятыми:Что же ты,, приумолкла у окна? […,О, …]?Если обращение стоит в конце предложения, то перед обращениемставится запятая:Простите за опоздание,. […, О].Здравствуй,! […, О]!