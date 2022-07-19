Пунктуация при вводных словах и обращениях

Вводные слова можно изъять из предложения без изменения его основной мысли.
Вводные слова всегда выделяются запятыми:
К счастью, учиться можно всегда.
|Вводные слова выражают
|Слова, входящие в группу
|Примеры
|Степень уверенности
|Конечно, несомненно, безусловно, разумеется, бесспорно, без сомнения, наверное, возможно, может быть, по-видимому, пожалуй, кажется.
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Пожалуй, не стоит излишне волноваться.
Вы, конечно, о нем слышали.
|Чувства
|К счастью, к несчастью, к сожалению, на удивление, на радость, на беду.
|К счастью, у нас все получилось.
|Источник информации
|По сообщению, по словам, по мнению (кого-либо), по-моему, на мой взгляд.
|Ты, по-моему, прав.
|Порядок мыслей и их связь
|Во-первых, во-вторых, прежде всего, кроме того, наконец, итак, таким образом, например, с одной стороны, с другой стороны.
|Итак, сделаем выводы.
|Способ оформления мыслей
|Одним словом, иначе говоря, другими словами, лучше сказать.
|Одним словом, у нас все получилось.
|Призыв к собеседнику
|Видишь (ли), поверьте, извините, пожалуйста.
|Поверьте, вам все будут рады.
|Степень обычности
|Бывает, случается, как правило
|Как правило, с этим заданием легко справиться.
Авось, большей частью, будто, буквально, вдобавок, в конечном счете, вдруг, ведь, вроде бы, вряд ли, все равно, все-таки, даже, именно, иногда, как будто, как бы, к тому же, лишь, между тем, едва ли, наверняка, на редкость, небось, непременно, определенно, отчасти, по крайней мере, поистине, по-прежнему, поэтому, просто, пусть, решительно, словно, тем не менее, только, якобы, исключительно, по постановлению (чьему), по решению (чьему), почти, приблизительно, примерно.
|Является вводным, выделяется запятыми
|Не является вводным, не выделяется запятыми
|Однако
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Если стоит в середине предложения, нельзя заменить на НО.
Я, однако, опоздал.
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Стоит в начале простого предложения, в начале второго простого в составе сложного, можно заменить союзом НО.
Я вышел заранее, однако (=но) опоздал.
|Значит
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Можно заменить словом следовательно.
Красный закат, значит, (=следовательно) завтра будет ветрено.
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Близко по смыслу слову означает.
Творить — значит (=означает) жить.
|Наконец
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Замыкает ряд перечисления, имеет значение и еще или дает оценку факта.
В каникулы можно спать, гулять, ходить в кино и, наконец, попутешествовать.
Поведение ученика становится, наконец, нетерпимым.
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Имеет значение после всего, в результате всего. Можно заменить на наконец-то.
Наконец (=наконец-то) он приехал.
Давал три бала ежегодно и промотался наконец (=в результате всего).
Обращение — это слово или сочетание слов, называющее лицо, к которому обращена речь:
Обращение всегда стоит в именительном падеже и может находиться в начале, в середине и в конце предложения. Обращение не является членом предложения.
1. Если обращение стоит в начале предложения, оно отделяется