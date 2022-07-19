Синтаксические нормы  

Основные синтаксические ошибки из форматного задания ЕГЭ:

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, НАПЕРЕКОР. После них можно употреблять только дательный падеж: согласно приказУ, благодаря помощИ, вопреки обещаниЮ. Небольшое дополнение о предлоге ПО: если «ПО» в контексте означает «ПОСЛЕ», то с ним употребляем только предложный падеж: по приездЕ, по истечениИ.

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Все, кто однажды видел море, не забываЕТ его красоты. В этом предложении подлежащее ВСЕ (стоит во множественном числе), а сказуемое, которое к нему относится – НЕ ЗАБЫВАЕТ (уже в единственном). Такая ошибка еще может быть допущена, если в качестве подлежащего аббревиатура (сложносокращенное слово). Например, МГУ вывесило списки абитуриентов. Главное слово в аббревиатуре – университет, значит, мужской род и сказуемое должно стоять в таком же роде.

Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением. Если перед название стоит родовое понятие, например, газета, картина, фильм и т.п. само название должно стоять в именительном падеже, а если родового понятия нет, то название ставим в тот падеж, которого требует контекст. Например, Все пришли в восторг от «Войны и мира»,/от романа «Война и мир»

Неверное построение предложения с деепричастным оборотом. Действие деепричастного оборота должно производиться подлежащим, поэтому, если в предложении один деятель, а в деепричастном обороте другой – это ошибка. Закончив школу, слезы радости побежали по его лицу.

Неправильное построение предложения с причастным оборотом. Например, разные формы главного слова и причастия, например: В конкурсе выиграет ученик, прочитавшим наибольшее количество книг. Главное слово – ученик – стоит в именительном падеже, а причастие уже в дательном падеже.

Включение главного слова в оборот. Например: В ночной тишине слышался стук падавших яблок с веток на крышу дома. Нужно проверить, где находится главное слово: если не до оборота, не после, а внутри – это ошибка

Ошибка в построении предложения с однородными членами. Важно проверить, какие падежи требуют после себя эти однородные члены. Если один и тот же – ошибки нет, а если разные – то и дополнение у каждого должно быть свое. Сравните: Люди восхваляли и любили поэта (после обоих глаголов можно употребить винительный падеж, поэтому достаточно одного дополнения) – страна любила и гордилась поэтом (после глагола «любила» должен быть винительный падеж, а после «гордилась» - творительный, а дополнение только одно).