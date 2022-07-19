Орфоэпия  

Все слова, которые могут встретиться на экзамене, известны заранее. Их можно посмотреть на сайте ФИПИ в разделе «демоверсии». Чтобы выучить слова, нужно:
Усвоить закономерности, по которым ударение ставится в русском языке,
Если таких закономерностей нет, то применить мнемотехнику
В глаголах прошедшего времени в женском роде ударение всегда падает на окончание: гналА, бралА и т.п. Исключения - слАла, стлАла, крАла, клАла. Важно: если добавили приставку или постфикс -СЯ, слово не перестает быть исключением: было слАла, добавили приставку ПО-, ударение так и осталось на корне: послАла, было крАла, добавляем постфикс -СЯ, но ударение остается на корне: крАлась.
В личных формах глагола ударение тяготеет ко второй половине слова, то есть ближе к окончанию. Так происходит у многих глаголов второго спряжения: включИт, сорИт, солИт. Можно запомнить с помощью стишка:
ОблегчИт, вручИт, звонИт,
наделИт и одолжИт,
повторИт, сорИт, сверлИт,
укрепИт и защемИт
В полных причастиях ударение падает на суффикс и звучит он не как -ЕНН-, а как -ЁНН-. Например, еще решЁнный, облегчЁнный.
В деепричастиях ударение падает на ту же букву, что и в инфинитиве: принЯть – принЯв, начАть – начАв, прибЫть – прибЫв.
Для существительных нет определенного правила, но есть небольшая закономерность: в односложных или двусложных словах с постоянным ударением на корень, во множественном числе ударение остается на корне: тУфля – тУфли, тОрт – тОрты. Стишок для запоминания:
шАрфы, крАны, пОрты,
бАнты, Иксы, тОрты
Также сложные слова собраны в следующем стишке:
Откуда мне, нерпа,
Терпение чЕрпать?
Почему ты прЕдана
ВероисповЕданью?
Разве не завИдно?
Разве не обидно?