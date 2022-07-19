Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Русский язык
Орфография
Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов причастий Правописание НЕ с различными частями речи Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок)
Синтаксис и пунктуация
Сравнительный оборот Пунктуация в СПП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при однородных членах предложения Двоеточие и тире Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в ССП
Языковые нормы
Синтаксические нормы Грамматические ошибки Паронимы Средства выразительности Типы речи Средства связи Орфоэпия Плеоназм

Орфоэпия  

Все слова, которые могут встретиться на экзамене, известны заранее. Их можно посмотреть на сайте ФИПИ в разделе «демоверсии». Чтобы выучить слова, нужно:

  1. Усвоить закономерности, по которым ударение ставится в русском языке,

  2. Если таких закономерностей нет, то применить мнемотехнику

Закономерности в орфоэпии:

  • В глаголах прошедшего времени в женском роде ударение всегда падает на окончание: гналА, бралА и т.п. Исключения - слАла, стлАла, крАла, клАла. Важно: если добавили приставку или постфикс -СЯ, слово не перестает быть исключением: было слАла, добавили приставку ПО-, ударение так и осталось на корне: послАла, было крАла, добавляем постфикс -СЯ, но ударение остается на корне: крАлась.

  • В личных формах глагола ударение тяготеет ко второй половине слова, то есть ближе к окончанию. Так происходит у многих глаголов второго спряжения: включИт, сорИт, солИт. Можно запомнить с помощью стишка:

ОблегчИт, вручИт, звонИт,

наделИт и одолжИт,

повторИт, сорИт, сверлИт,

укрепИт и защемИт

  • В полных причастиях ударение падает на суффикс и звучит он не как -ЕНН-, а как -ЁНН-. Например, еще решЁнный, облегчЁнный.

  • В деепричастиях ударение падает на ту же букву, что и в инфинитиве: принЯть – принЯв, начАть – начАв, прибЫть – прибЫв.

Для существительных нет определенного правила, но есть небольшая закономерность: в односложных или двусложных словах с постоянным ударением на корень, во множественном числе ударение остается на корне: тУфля – тУфли, тОрт – тОрты. Стишок для запоминания:

шАрфы, крАны, пОрты,

бАнты, Иксы, тОрты

Также сложные слова собраны в следующем стишке:

Откуда мне, нерпа,

Терпение чЕрпать?

Почему ты прЕдана

ВероисповЕданью?

Разве не завИдно?

Разве не обидно?