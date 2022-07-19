НЕ с различными частями речи 

|Слитно
|Раздельно
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1. Не употребляется без НЕ
Примеры:
ненастье, неряха (существительные); несчастный - (прилагательные);
нелепо, неряшливо - (наречия).
2. Можно заменить синонимом без НЕ
Примеры: неправда = ложь (сущ.),
нехороший = плохой (прилаг.),
нехорошо = плохо (наречия).
+ отрицательные наречия: не́откуда, не́где
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1. Есть слова-маркеры вовсе, ничуть, еще, нисколько, далеко, отнюдь, никогда.
Примеры:
далеко не ложь (существительные).
Вовсе не хороший (прилаг.).
НО! Очень НЕхороший (прилаг.).
вовсе не плохо.
2. Есть противопоставление с союзом А
Примеры: не правда, а ложь (сущ.).
Не красивый, а прекрасный (прилаг.).
Не плохо, а хорошо (нареч.).
|Слитно
|Раздельно
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Если не употребляется без НЕ- или есть приставка НЕДО-
Примеры: недоумевать, негодовать (глаголы); ненавидя, недоплатив (дееприч.).
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ВСЕГДА
Примеры: не читал, не знал (глаголы); не читая, не думая (дееприч.)
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
не смотря на- деепричастие
несмотря на -предлог
|Слитно
|Раздельно
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1.Если нет зависимых слов
(у полных).
Пример: ненаписанное письмо.
2.Не употребляется без НЕ.
Пример: ненавидимый.
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1.Если есть
зависимые слова (у полных).
Пример: не написанное мною
письмо.
2.С краткими формами.
Пример: письмо не
написано.
|Слитно
|Раздельно
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Если нет предлога (отрицательные и неопределенные местоимения).
Примеры: не́кого, не́чем.
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Есть предлог (отрицательные и неопределенные местоимения).
Примеры: не с чем, не у кого.
+ Остальные разряды: НЕ я, НЕ те, НЕ весь.