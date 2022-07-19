Сравнительный оборот — это синтаксическая конструкция cо сравнительными союзами, основанная на сопоставлении двух и более предметов или явлений.
Пример: её глаза сияли, как звёзды.
Сравнительные обороты, начинающиеся союзами будто, словно, точно, как будто, чем, нежели, что в значении «будто», выделяются запятыми, кроме тех случаев, когда они:
1) являются фразеологизмами (Чувствует себя на сцене КАК рыба в воде);
2) входят в состав сказуемого (Её глаза были СЛОВНО бриллианты).
|Есть запятые
|Нет запятых
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1) Уподобление (сравнение): её милая улыбка согревала нас, как солнце.
2) Сочетание КАК И: Маше, как и Васе, нравилось учить историю.
3) Сочетания не кто иной, как; не что иное, как; не кто другой, как; не что другое, как: это не кто иной, как его лучший друг.
4) Союз КАК, ТАК И при однородных членах: Вася любит как фрукты, так и овощи.
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1) КАК = «в качестве»: я пришел к тебе как наставник и друг.
2) КАК входит во фразеологизм: мы как огня боялись директора.
3) Обороту предшествуют сочетания совсем, совершенно, почти, точь-в-точь, именно или отрицание НЕ: мы с друзьями выглядели совсем как супергерои.
4) КАК входит в состав сказуемого: он как мудрец: вёл всех за собой.