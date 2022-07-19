Сравнительный оборот

1) Уподобление (сравнение): её милая улыбка согревала нас, как солнце. 2) Сочетание КАК И: Маше, как и Васе, нравилось учить историю. 3) Сочетания не кто иной, как; не что иное, как; не кто другой, как; не что другое, как: это не кто иной, как его лучший друг. 4) Союз КАК, ТАК И при однородных членах: Вася любит как фрукты, так и овощи.

1) КАК = «в качестве»: я пришел к тебе как наставник и друг. 2) КАК входит во фразеологизм: мы как огня боялись директора. 3) Обороту предшествуют сочетания совсем, совершенно, почти, точь-в-точь, именно или отрицание НЕ: мы с друзьями выглядели совсем как супергерои. 4) КАК входит в состав сказуемого: он как мудрец: вёл всех за собой.