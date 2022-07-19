Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в ССП Сравнительный оборот Пунктуация в СПП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при однородных членах предложения Двоеточие и тире
Языковые нормы
Средства выразительности Типы речи Средства связи Орфоэпия Плеоназм Синтаксические нормы Грамматические ошибки Паронимы
Орфография
Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание суффиксов причастий Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных

Средства связи в предложении

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
Синонимы и антонимы (в том числе контекстные)

В лесу мы видели лося. Сохатый шёл вдоль опушки и никого не боялся

У природы много друзей. Недругов у неё значительно меньше.
Однокоренные слова

Бабушка собрала яблоки. Скоро будет готов яблочный пирог.
Форма слова

Мы увидели старый дом. В доме никого не было.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
Союзы

На дворе март. И до сдачи ЕГЭ осталось совсем мало времени…
Местоимения (разных разрядов)

На ЕГЭ можно будет «пользоваться» только своей головой. Она главный помощник при решении всех заданий.
Наречия

Мы разобрали все тематические блоки в ЕГЭ по русскому языку. Сегодня заканчиваем нашу подготовку к экзамену.
Степени сравнения прилагательных и наречий

ЕГЭ – хороший экзамен. Лучше и придумать нельзя.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
Синтаксический параллелизм

«Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура»
Лексические повторы

Скоро мы пойдем сдавать экзамен. Самый важный экзамен в нашей жизни.
Вводные слова

Что нужно для успешной подготовки к ЕГЭ? Во-первых, знания, а во-вторых, навыки!
Обращения

Скажи мне, чего тебе не хватало? Маша, что тебе было нужно?
Парцелляция

Я подошел к двери. Постучал. Никто не открыл. Я постучал еще раз.