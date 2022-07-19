Правописание Н и НН в отыменных прилагательных

Что такое отымённые прилагательные? Это прилагательные, которые были образованы от существительного (вечер – вечерний) или вовсе не образованы от другого слова, первообразные слова (например, юный).
Прилагательные, образованные от существительных
|-Н-
|-НН-
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1. В суффиксах –ИН-, -АН-, -ЯН-
КРОМЕ
стекляННый, оловяННый, деревяННый
Легко запомнить: стеклянное окно в деревянной раме с оловянной ручкой
2. Прилагательные без суффикса (они не образованы ни от каких слов)
Пьяный, рьяный,
Зеленый, единый, багряный,
Синий, юный,
Свиной, пряный, рдяный, румяный.
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1. В суффиксах -ОНН- и -ЕНН-
КРОМЕ
ветреНый (НО безветреННый)
2. Если основа исходного существительного заканчивается на Н + суффикс Н
Например, стариННый (образовано от стариНа с помощью суффикса Н), камеННый (от камеНь), тумаННый (от тумаН).
КРОМЕ
бараНий, фазаНий, кабаНий