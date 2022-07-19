Правописание Н и НН в отыменных прилагательных

1. В суффиксах –ИН-, -АН-, -ЯН- КРОМЕ стекляННый, оловяННый, деревяННый Легко запомнить: стеклянное окно в деревянной раме с оловянной ручкой 2. Прилагательные без суффикса (они не образованы ни от каких слов) Пьяный, рьяный, Зеленый, единый, багряный, Синий, юный, Свиной, пряный, рдяный, румяный.

1. В суффиксах -ОНН- и -ЕНН- КРОМЕ ветреНый (НО безветреННый) 2. Если основа исходного существительного заканчивается на Н + суффикс Н Например, стариННый (образовано от стариНа с помощью суффикса Н), камеННый (от камеНь), тумаННый (от тумаН). КРОМЕ бараНий, фазаНий, кабаНий