Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения

Уточняющие члены предложения

Уточняющими членами предложения являются: Примеры предложений а) определения, обстоятельства времени, места Вбежала молодая, лет девятнадцати, красивая девушка. В вышине, над макушками дубов, где лениво летала стая птиц, собирались облака. б) Члены предложения со словами-маркерами: то есть, (а) именно, или (– то есть), иначе и т. п. Малышка была избалована, то есть окружена теплом, заботой, подарками… В этот самый день, именно год назад, я ещё верил её словам. в) На уточняющие члены предложения указывают слова-маркеры: и (= и притом), и то, да и, даже, особенно, в особенности, (и) в частности, в том числе, главным образом, например, причём и т. п. В детёнышах животных столько добра и непоседливости, особенно в котятах. Многие ребята, и Андрей в том числе, вызвались помочь бездомному.

Уточняющие члены предложения могут выделяться ТИРЕ.

Мария Ивановна была для нас наставником и вовсе не в старом возрасте – сорока лет – на наших уроках.

Приложение

Там, где не ставится тире – ставится запятая.

Тире в приложении ставится, если:

Приложение носит пояснительный характер, перед «тире» можно поставить (или они стоят) слова: а именно, то есть.

В тёмном углу светилось желтое пятно – огонь в окне соседской квартиры, пристроенной к стене конюшни.

Приложение относится к слову, которое стоит в ряду однородных.

В вазе стояли ромашки – желтоглазые цветы, астры, герберы, колокольчики и лютики.

В данном примере приложение желтоглазые цветы определяет слово ромашки. Если это приложение обособить, его можно будет перепутать с однородным, сравните: В вазе стояли ромашки, желтоглазые цветы, колокольчики и лютики.

Чтобы не подумать, что желтоглазые цветы – не ромашки, а астры (однородный член предложения), например, которые тоже стоят в вазе, приложения отделяют со стороны определяемого слова тире

Приложением заканчивается предложение.

В вазе стояли колокольчики – мои любимые цветы.