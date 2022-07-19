Средства художественной выразительности

Для работы с заданием ЕГЭ по этой теме, необходимо уметь работать со следующими терминами:

ТЕРМИНЫ Тропы Эпитет Метафора Сравнение Метонимия Ирония Гипербола Олицетворение Синекдоха Литота Антитеза Перифраза/перифраз Лексические средства Синонимы Диалектизмы Антонимы Профессионализмы Архаизмы Неологизмы Фразеологизмы Синтаксические средства Сравнительный оборот Риторическое обращение Анафора Эпифора Синтаксический параллелизм Инверсия Композиционный стык Ряды однородных членов Приёмы Парцелляция Лексический повтор Градация Анафора Эпифора Синтаксический параллелизм Лексический повтор Оксюморон

Для того чтобы вы умели видеть то или иное средство выразительности в тексте, необходимо знать определение и примеры. Также важно знать, что относится к тропам, что к лексике, а что к синтаксису.

Тропы

Тропы Примеры Метафора — речевой оборот, при котором свойства одного явления (предмета, понятия) переносятся на другое. Метафора содержит скрытое сравнение, образное уподобление явлений с помощью использования переносного значения слов, то, с чем сравнивается предмет, лишь подразумевается автором. Сыплет черёмуха снегом. (снег подобен цветущим кистям черёмухи). "(...) Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия". Метонимия — вид тропа: образное обозначение предмета по одному из его признаков. "Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук (...) Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью не изобразимые (...) Здесь вы встретите дамские рукава на Невском проспекте! (...) Ирония — тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. «Ну ты храбрец!», «Умён-умён…». Гипербола (преувеличение) — образное выражение, состоящее в преувеличении размеров, силы, красоты и т. п. ...дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни. …В сто сорок солнц закат пылал…. Олицетворение художественный прием (троп), при котором неодушевленному предмету, явлению или понятию придаются человеческие свойства (не перепутайте, именно человеческие!). Убитый немцами вечер… Скрипка немножко нервно пела… Лес ласково шептал… Синекдоха — стилистический приём — название части вместо названия целого, частного вместо общего и наоборот. «Всё спит — и человек, и зверь, и птица». «Германия избежала поражения в матче с Австралией». Литота — художественное преуменьшение. Она на своих крошечных хрупких плечах вытянула всю семью. Эпитет — это один из тропов, являющийся художественным, образным определением. Кроткий лик (С.Есенин); Эти бедные селенья, эта скудная природа…(Ф.Тютчев); Прозрачная дева (А.Блок). Аллегория — иносказание, выражение чего-н. отвлечённого, какой-н. мысли, идеи в конкретном образе. Общеизвестные аллегории: весы — правосудие, крест — вера, якорь — надежда, сердце — любовь, голубь — мир, заяц — трусость, лиса — хитрость. Оксюморон — прием, когда одно понятие определяется через свою невозможность. В результате оба понятия отчасти теряют смысл, и образуется новое значение. «Живой труп» Л. Н. Толстого, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «мертвая зелень ветвей» у пушкинского анчара ― ведь зеленая листва у дерева знак жизни, а не смерти). Антитеза (противопоставление) — резкое противопоставление чего-либо, подчеркнутое синтаксически. Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж собой. Перифраз(а) (описательное выражение) — стилистический приём, состоящий в замене обычного однословного названия какого-либо предмета или явления описательным выражением. Лев ― царь зверей. Унылая пора, очей очарованье (вместо «осень»). Питер — город на Неве. СРАВНЕНИЕ — это художественный прием (троп), при котором образ создается посредством сравнения одного объекта с другим. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы…" Змеёй тревога в сердце закралась.

Лексические средства

Лексические средства Примеры Омонимы — это слова, разные по значению, но одинаковые по произношению и написанию. Водопроводная система систематически выходит из строя, а у ремонтников нет никакой системы в работе. Синонимы — это слова одной и той же части речи, близкие друг другу по значению. Испытывать страх, бояться, опасаться, пугаться, страшиться, ужасаться, трусить. Антонимы И не друг, и не враг, а так… Паронимы — однокоренные слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значении. Отпечатки и опечатки, безответный и безответственный. Диалектизмы Диалекты — это русские народные говоры, имеющие в своем составе значительное количество самобытных слов, известных только в определенной местности. Кутята — щенки, гутарить — разговаривать, балка — овраг. Профессионализмы Дефибриллятор, абсцисса, просадка и т.д. Жаргонизмы — слова, ограниченные в своём употреблении определённой социальной или возрастной средой. предки — родители, гнать — говорить неправду и т.д. Архаизмы давеча — недавно десни́ца — правая рука длань — ладонь ежели — если («ежели вы вежливы») живо́т — в значении «жизнь» Историзмы ― слова, служившие названием исчезнувших предметов, понятий, явлений. тиун ― должностное лицо в древней Руси, гривна ― денежная единица Киевской Руси, лакей ― человек, служивший в богатых домах. Неологизмы Репост, тачскрин, вебинар и т.д. Заимствованные слова бизнес — business, дилер — dealer — торговец, инсайдер — insider— человек, имеющий доступ к конфиденциальной информации, маркетинг — marketing, менеджер — manager (manage = руководить, управлять). Разговорная лексика — это слова, которые употребляются в повседневной обиходной речи, имеют характер непринуждённости и поэтому не всегда уместны в письменной и книжной речи газировка (газированная вода), жвачка (жевательная резинка). Просторечные слова ― слова, выражения, характеризующиеся упрощённостью, оттенком грубости и служащие обычно для выражения резких оценок. Просторечные слова стоят на границе литературного языка, часто не желательны даже в обычной беседе. башка (голова), муторный (неприятный), втемяшиться (укрепиться в сознании). Книжная лексика — слова, которые употребляются прежде всего в письменной речи, используются в научных работах, официальных и деловых документах, публицистике. Я вас обязан известить, Что не дошло до адресата. Термины — слова или сочетания слов, обозначающие специальные понятия, употребляемые в науке, технике, искусстве. Катет, гипотенуза, морфология, спряжение, глагол и т.д. Фразеологизмы — устойчивые сочетания слов, обладающие обычно целостным значением. Работать засучив рукава, беречь как зеницу ока, ставить палки в колёса, носом клевать. Лексический повтор — повторение в тексте одного и того же слова, словосочетания. «В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными соснами по берегам. Вместе с соснами всё время тихонько шумели ели». Сравнительный оборот — сопоставление двух предметов, понятий или состояний, имеющих общий признак. Есть слова, что жгут, как пламя.

Синтаксические средства