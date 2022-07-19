Средства художественной выразительности

Для работы с заданием ЕГЭ по этой теме, необходимо уметь работать со следующими терминами:
|ТЕРМИНЫ
|Тропы
Эпитет
Метафора
Сравнение
Метонимия
Ирония
Гипербола
Олицетворение
Синекдоха
Литота
Антитеза
Перифраза/перифраз
|Лексические средства
Синонимы
Диалектизмы
Антонимы
Профессионализмы
Архаизмы
Неологизмы
Фразеологизмы
|Синтаксические средства
Сравнительный оборот
Риторическое обращение
Анафора
Эпифора
Синтаксический параллелизм
Инверсия
Композиционный стык
Ряды однородных членов
|Приёмы
Парцелляция
Лексический повтор
Градация
Анафора
Эпифора
Синтаксический параллелизм
Лексический повтор
Оксюморон
Для того чтобы вы умели видеть то или иное средство выразительности в тексте, необходимо знать определение и примеры. Также важно знать, что относится к тропам, что к лексике, а что к синтаксису.
|Тропы
|Примеры
|Метафора — речевой оборот, при котором свойства одного явления (предмета, понятия) переносятся на другое. Метафора содержит скрытое сравнение, образное уподобление явлений с помощью использования переносного значения слов, то, с чем сравнивается предмет, лишь подразумевается автором.
Сыплет черёмуха снегом. (снег подобен цветущим кистям черёмухи).
"(...) Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия".
|Метонимия — вид тропа: образное обозначение предмета по одному из его признаков.
|"Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук (...) Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью не изобразимые (...) Здесь вы встретите дамские рукава на Невском проспекте! (...)
|Ирония — тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме.
|«Ну ты храбрец!», «Умён-умён…».
|Гипербола (преувеличение) — образное выражение, состоящее в преувеличении размеров, силы, красоты и т. п.
...дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни.
…В сто сорок солнц закат пылал….
|Олицетворение художественный прием (троп), при котором неодушевленному предмету, явлению или понятию придаются человеческие свойства (не перепутайте, именно человеческие!).
Убитый немцами вечер…
Скрипка немножко нервно пела…
Лес ласково шептал…
|Синекдоха — стилистический приём — название части вместо названия целого, частного вместо общего и наоборот.
«Всё спит — и человек, и зверь, и птица».
«Германия избежала поражения в матче с Австралией».
|Литота — художественное преуменьшение.
|Она на своих крошечных хрупких плечах вытянула всю семью.
|Эпитет — это один из тропов, являющийся художественным, образным определением.
Кроткий лик (С.Есенин);
Эти бедные селенья, эта скудная природа…(Ф.Тютчев);
Прозрачная дева (А.Блок).
|Аллегория — иносказание, выражение чего-н. отвлечённого, какой-н. мысли, идеи в конкретном образе.
|Общеизвестные аллегории: весы — правосудие, крест — вера, якорь — надежда, сердце — любовь, голубь — мир, заяц — трусость, лиса — хитрость.
|Оксюморон — прием, когда одно понятие определяется через свою невозможность. В результате оба понятия отчасти теряют смысл, и образуется новое значение.
|«Живой труп» Л. Н. Толстого, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «мертвая зелень ветвей» у пушкинского анчара ― ведь зеленая листва у дерева знак жизни, а не смерти).
|Антитеза (противопоставление) — резкое противопоставление чего-либо, подчеркнутое синтаксически.
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
|Перифраз(а) (описательное выражение) — стилистический приём, состоящий в замене обычного однословного названия какого-либо предмета или явления описательным выражением.
Лев ― царь зверей.
Унылая пора, очей очарованье (вместо «осень»).
Питер — город на Неве.
|СРАВНЕНИЕ — это художественный прием (троп), при котором образ создается посредством сравнения одного объекта с другим.
Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы…"
Змеёй тревога в сердце закралась.
|Лексические средства
|Примеры
|Омонимы — это слова, разные по значению, но одинаковые по произношению и написанию.
|Водопроводная система систематически выходит из строя, а у ремонтников нет никакой системы в работе.
|Синонимы — это слова одной и той же части речи, близкие друг другу по значению.
|Испытывать страх, бояться, опасаться, пугаться, страшиться, ужасаться, трусить.
|Антонимы
|И не друг, и не враг, а так…
|Паронимы — однокоренные слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значении.
Отпечатки и опечатки,
безответный и безответственный.
Диалектизмы
Диалекты — это русские народные говоры, имеющие в своем составе значительное количество самобытных слов, известных только в определенной местности.
Кутята — щенки,
гутарить — разговаривать,
балка — овраг.
|Профессионализмы
|Дефибриллятор, абсцисса, просадка и т.д.
|Жаргонизмы — слова, ограниченные в своём употреблении определённой социальной или возрастной средой.
предки — родители,
гнать — говорить неправду и т.д.
|Архаизмы
давеча — недавно
десни́ца — правая рука
длань — ладонь
ежели — если («ежели вы вежливы»)
живо́т — в значении «жизнь»
|Историзмы ― слова, служившие названием исчезнувших предметов, понятий, явлений.
тиун ― должностное лицо в древней Руси,
гривна ― денежная единица Киевской Руси,
лакей ― человек, служивший в богатых домах.
|Неологизмы
|Репост, тачскрин, вебинар и т.д.
|Заимствованные слова
бизнес — business,
дилер — dealer — торговец,
инсайдер — insider— человек, имеющий доступ к конфиденциальной информации,
маркетинг — marketing,
менеджер — manager (manage = руководить, управлять).
|Разговорная лексика — это слова, которые употребляются в повседневной обиходной речи, имеют характер непринуждённости и поэтому не всегда уместны в письменной и книжной речи
газировка (газированная вода),
жвачка (жевательная резинка).
|Просторечные слова ― слова, выражения, характеризующиеся упрощённостью, оттенком грубости и служащие обычно для выражения резких оценок. Просторечные слова стоят на границе литературного языка, часто не желательны даже в обычной беседе.
|башка (голова), муторный (неприятный), втемяшиться (укрепиться в сознании).
|Книжная лексика — слова, которые употребляются прежде всего в письменной речи, используются в научных работах, официальных и деловых документах, публицистике.
Я вас обязан известить,
Что не дошло до адресата.
|Термины — слова или сочетания слов, обозначающие специальные понятия, употребляемые в науке, технике, искусстве.
|Катет, гипотенуза, морфология, спряжение, глагол и т.д.
|Фразеологизмы — устойчивые сочетания слов, обладающие обычно целостным значением.
|Работать засучив рукава, беречь как зеницу ока, ставить палки в колёса, носом клевать.
|Лексический повтор — повторение в тексте одного и того же слова, словосочетания.
|«В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными соснами по берегам. Вместе с соснами всё время тихонько шумели ели».
|Сравнительный оборот — сопоставление двух предметов, понятий или состояний, имеющих общий признак.
|Есть слова, что жгут, как пламя.
|Синтаксические средства
|Примеры
|Риторическое обращение — условное обращение к кому-либо в рамках монолога.
|«Мой город! Как тебя изуродовали!»
|Риторический вопрос — не требующий ответа в силу очевидности.
|“А судьи кто?”
|Анафора — повторение одних и тех слов или синтаксических конструкций в начале каждого параллельного ряда.
«Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.»
|Эпифора — повторение одних и тех слов или синтаксических конструкций в конце каждого параллельного ряда.
«Фестончики, все фестончики:
пелеринка из фестончиков,
на рукавах фестончики,
эполетцы из фестончиков,
внизу фестончики,
везде фестончики».
|Синтаксический параллелизм — однообразное построение нескольких предложений, в которых одинаково выраженные члены располагаются в одной последовательности.
|«Уметь говорить — искусство. Уметь слушать — культура».
|Градация — ряд однородных слов или выражений последовательно нагнетающих, наращивающих или, наоборот, понижающих смысловую или эмоциональную значимость.
|«Не жалею, не зову, не плачу».
|Парцелляция — намеренное расчленение связанного интонационно и на письме текста на несколько пунктуационно самостоятельных отрезков.
|«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.»
|Инверсия — нарушение обычного порядка слов в предложении.
|«Пойду поделаю задание домашнее я».
|Композиционный стык — повторение в начале нового предложения слов из предыдущего предложения, обычно заканчивающих его.
|«На заре зорянка запела. Запела и чудом соединила в песне своей все шорохи, шелесты...»
|Восклицательные предложения
|Как хорошо! Как прекрасно жить на свете!
|Вопросно-ответная форма изложения
— И сколько это будет продолжаться?
— Жди. Просто жди.
|Ряд однородных членов
|Там были синие, бирюзовые, алые, желтые, изумрудные камушки.