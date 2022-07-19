Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК)

В большинстве существительных работает следующий принцип: если при изменении формы слова нам встречается буква И в суффиксе или в основе, скорее всего она и будет в суффиксе.

Суффиксы Правило -ЕК- Если гласный при склонении слова выпадает, пишется Е нет звоночка -ИК- Если гласный при склонении слова если НЕ выпадает, пишется И нет мячика -ИЧ-К- пишется буква И, если слово образовано от существительного ж. р. на -ИЦ-; водичка ← водИЦа, -ЕЧК- в остальных случаях пишется буква Е чаша → чашЕЧКа -ИН-К- -ин-к- пишется в словах, образованных от основы, оканчивающейся на суффикс –ин. + исключения: снежинка, горлинка, пушинка горох → горошИНа → горошинКа -ЕН-К- -ен-к- пишется в словах, образованных от основы на Н, которые при склонении теряют Е. пример: башня (нет башен) → башенКа -ЕНК- Во всех остальных случаях у лиц женского пола пишется –енк- бежать → бежЕНКа

Это не все суффиксы существительных, которые нам нужны. Особняком стоит правило написания суффиксов «ИЦ - ЕЦ».