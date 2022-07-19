Паронимы

Паронимы (с греческого para – возле + onima – имя) – однокоренные слова, близкие по звучанию, но различающиеся по написанию и не совпадающие по значению. Например, дипломатичный – дипломатический, одеть – надеть, вдох – вздох. Как видите, паронимами могут быть любые части речи: глаголы, существительные, прилагательные. Главное – иметь общность функций, то есть прилагательное и причастие могут быть паронимами, а глагол и существительное составлять паронимическую пару уже не смогут. Собственно, именно поэтому с ними связана такая речевая ошибка, как «смешение паронимов», например, знакомое всем «оденьте бахилы».

Паронимы подразделяются на несколько видов.

Существует несколько характеристик. Согласно первой паронимы делятся на:

Полные – паронимы с ударением на один и тот же слог, выражающие кардинально разные понятия (диктант – диктат);

Неполные – паронимы с ударением на один слог, с достаточно близкими значениями (конный – конский);

Частичные паронимы – паронимы с ударением на разные слоги и характеризующиеся общностью смысла (в том числе и полным совпадением сочетаемости, например: одно из значений первого паронима будет являться значением другого паронима): годичный - годовой.

Вторая классификация паронимов связана с той морфемой, на которую они различаются. Так, выделяются:

Приставочные – различающиеся исключительно приставкой (восполнить – дополнить);

Суффиксальные – различающиеся исключительно суффиксом (артистический – артистичный);

Финальные – отличающиеся исключительно окончанием (гарант – гарантия).

Паронимический ряд может также различаться: их может быть два, а может гораздо больше. С этой точки зрения паронимические ряды подразделяются на: