Пунктуация при причастных и деепричастных оборотах

Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами.
Например, читающий (что?) книгу; смотрящий (куда?) в окно.
Правила выделения причастного оборота запятыми:
Причастный оборот выделяется, если стоит после главного слова:
Девочка, читающая книгу, невольно задумалась.
Стоит поменять порядок слов в предложении, запятые уже не нужны.
Ср: Читающая книгу девочка невольно задумалась.
Если причастный оборот относится к личному местоимению (Я, МЫ, ТЫ, ВЫ и т.п.), то он выделяется в любом случае:
Читающая книгу, она невольно задумалась.
Деепричастный оборот всегда выделяется запятыми, даже если находится в гордом одиночестве:
Испугавшись, он решил развернуться. Испугавшись резкого шума, он решил развернуться.
Свитер, связанный бабушкой и подаренный ею на день рождения, очень понравился внуку.
Свитер (какой?) – связанный бабушкой и свитер опять какой же? - подаренный ею на день рождения. Обороты относятся к одному и тому же слову, отвечают на один и тот же вопрос – значит, однородные и разделять их союзом не нужно.
Гости остались в столовой, шёпотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим.
Остались (что делая?) – толкуя об этом неожиданном посещении и разъехались (почему?) – опасаясь быть нескромными. Относятся обороты к разным главным словам, поэтому здесь нам необходимо поставить запятые до и после союза И.