Пунктуация при причастных и деепричастных оборотах

Причастный оборот

Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами.

Например, читающий (что?) книгу; смотрящий (куда?) в окно.

Правила выделения причастного оборота запятыми:

Причастный оборот выделяется, если стоит после главного слова:

Девочка, читающая книгу, невольно задумалась.

Стоит поменять порядок слов в предложении, запятые уже не нужны.

Ср: Читающая книгу девочка невольно задумалась.

Если причастный оборот относится к личному местоимению (Я, МЫ, ТЫ, ВЫ и т.п.), то он выделяется в любом случае:

Читающая книгу, она невольно задумалась.

Деепричастие

Деепричастный оборот всегда выделяется запятыми, даже если находится в гордом одиночестве:

Испугавшись, он решил развернуться. Испугавшись резкого шума, он решил развернуться.

Однородные обороты

Свитер, связанный бабушкой и подаренный ею на день рождения, очень понравился внуку.

Свитер (какой?) – связанный бабушкой и свитер опять какой же? - подаренный ею на день рождения. Обороты относятся к одному и тому же слову, отвечают на один и тот же вопрос – значит, однородные и разделять их союзом не нужно.

Гости остались в столовой, шёпотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим.

Остались (что делая?) – толкуя об этом неожиданном посещении и разъехались (почему?) – опасаясь быть нескромными. Относятся обороты к разным главным словам, поэтому здесь нам необходимо поставить запятые до и после союза И.