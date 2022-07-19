Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Русский язык
Орфография
Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание суффиксов причастий Правописание НЕ с различными частями речи Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов
Синтаксис и пунктуация
Двоеточие и тире Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в ССП Сравнительный оборот Пунктуация в СПП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при однородных членах предложения
Языковые нормы
Грамматические ошибки Паронимы Средства выразительности Типы речи Средства связи Орфоэпия Плеоназм Синтаксические нормы

Пунктуация при причастных и деепричастных оборотах

Причастный оборот

Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами.

Например, читающий (что?) книгу; смотрящий (куда?) в окно.

Правила выделения причастного оборота запятыми:

  1. Причастный оборот выделяется, если стоит после главного слова:

Девочка, читающая книгу, невольно задумалась.

Стоит поменять порядок слов в предложении, запятые уже не нужны.

Ср: Читающая книгу девочка невольно задумалась.

  1. Если причастный оборот относится к личному местоимению (Я, МЫ, ТЫ, ВЫ и т.п.), то он выделяется в любом случае:

Читающая книгу, она невольно задумалась.

Деепричастие

Деепричастный оборот всегда выделяется запятыми, даже если находится в гордом одиночестве:

Испугавшись, он решил развернуться. Испугавшись резкого шума, он решил развернуться.

Однородные обороты

Свитер, связанный бабушкой и подаренный ею на день рождения, очень понравился внуку.

Свитер (какой?) – связанный бабушкой и свитер опять какой же? - подаренный ею на день рождения. Обороты относятся к одному и тому же слову, отвечают на один и тот же вопрос – значит, однородные и разделять их союзом не нужно.

Гости остались в столовой, шёпотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим.

Остались (что делая?) – толкуя об этом неожиданном посещении и разъехались (почему?) – опасаясь быть нескромными. Относятся обороты к разным главным словам, поэтому здесь нам необходимо поставить запятые до и после союза И.