Правописание корней (Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне)

Рассматриваемая тема представлена на экзамене в задании 9. Это задание проверяет знание правил, с помощью которых вы будете определять написание гласной в корне.

Сегодня работаем с двумя группами:

гласные в корне, проверяемые ударением; гласные в корне, непроверяемые (словарные).

Однако есть еще одна группа, о которой мы поговорим на отдельном уроке, поскольку она является наиболее объемной:

гласные, чередующиеся в корне.

Гласные, проверяемые ударением

Для того, чтобы написать слово верно, нужно подобрать такое проверочное слово, чтобы ударение падало на корень:

чЕстолюбие (чЕсть, не чИсто!),

ознАменовать (знАмя),

хорОшеть (хорОший).

Почему в последнем слове мы пишем букву О? Почему не А? А можем мы проверить эту гласную словом прихорАшиваться? Нет, не можем.

Запомните: нельзя проверять гласные в корне глаголом с суффиксом -ЫВА-(-ИВА):

хорОшеющий прихорАшИВАться

хорОший

запОздалый опАздЫВАть

пОздно

Непроверяемые гласные в корне

Для таких слов (которые ещё называют словарными) нет правил, их нужно только запомнить.

Как запомнить правописание и не ошибиться на экзамене? Для этого мы придумали необычный метод, который называется «почти проверочное слово». Например, слово отрОжение или отрАжение – непонятно. Поэтому придумываем ассоциацию, или «почти проверочное слово» Например, «страж отражения» — это «почти проверочное» слово подсказывает нам, что в словарном слове тоже пишется А.