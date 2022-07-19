Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА)

Сегодня мы обсудим именно те суффиксы, которые входят в задание 11 ЕГЭ.
Для проверки суффикса глагола нужно определить его форму 1-го лица единственного числа настоящего времени.
Задаем себе вопрос:
Если в форме 1-го лица единственного числа настоящего или будущего времени есть УЮ, ЮЮ, то пиши суффиксы ОВА, ЕВА. Если слово длинное и содержит ЫВАЮ, ИВАЮ, то пиши суффиксы ЫВА, ИВА.
Но есть здесь и ловушка!
Различай суффиксы е + ва и ыва, ива:
Как не попасть в эту ловушку?
Наш совет: обращайте внимание на ударение.
Суффикс ва всегда под ударением: одолева´ть, заболева´ть. Уберите суффикс ВА из слова, и ударение встанет на своё место!
Например, обвевать – обвеять, поливать – полить.
Если в глаголе ударение падает на суффикс -ВА-, нужно убрать этот суффикс:
Обвивать – обвить, поливать – полить.
Исключения: затмевать (хотя затмить, затмеваю), продлевать (хотя продлить, продлеваю), застревать (хотя застрять, застревает), обуревать, увещевать, намереваться, сомневаться.
ЕВ мы пишем без ударения.
Исключения: Милостивый, юродивый.
|Суффиксы К/СК
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Пишем К
ДерзОК - ДерЗКий,
БеднЯк - беднЯЦКий, ткаЧ - ткАЦКий, казаК - казАЦкий
Но если к и ч не превращаются в Ц,
пишем СК
КалмыК - калмыКСКий, Нью-Йорк - Нью-ЙорКСКий и т.д
Пишем СК
Если перед нами относительное прилагательное с основой на согласную букву (кроме к и ч) или с основой на ц, перед которой стоит согласная буква.