Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация в СПП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при однородных членах предложения Двоеточие и тире Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в ССП Сравнительный оборот
Языковые нормы
Синтаксические нормы Грамматические ошибки Паронимы Средства выразительности Типы речи Средства связи Орфоэпия Плеоназм
Орфография
Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание суффиксов причастий Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)

Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА)

Сегодня мы обсудим именно те суффиксы, которые входят в задание 11 ЕГЭ.

Глаголы 

Для проверки суффикса глагола нужно определить его форму 1-го лица единственного числа настоящего времени.

Задаем себе вопрос:

Если в форме 1-го лица единственного числа настоящего или будущего времени есть УЮ, ЮЮ, то пиши суффиксы ОВА, ЕВА. Если слово длинное и содержит ЫВАЮ, ИВАЮ, то пиши суффиксы ЫВА, ИВА.

Но есть здесь и ловушка!

Различай суффиксы е + ва и ыва, ива:

Например: одол е ва ть, забол е ва ть, НО! оправдЫВАть, успокаИВАть

Как не попасть в эту ловушку?

Наш совет: обращайте внимание на ударение.

Суффикс ва всегда под ударением: одолева´ть, заболева´ть. Уберите суффикс ВА из слова, и ударение встанет на своё место!

Например, обвевать – обвеять, поливать – полить.

Если в глаголе ударение падает на суффикс -ВА-, нужно убрать этот суффикс:

Обвивать – обвить, поливать – полить.

Исключения: затмевать (хотя затмить, затмеваю), продлевать (хотя продлить, продлеваю), застревать (хотя застрять, застревает), обуревать, увещевать, намереваться, сомневаться.

Прилагательные 

Суффиксы ЛИВ/ЧИВ/ЕВ/ИВ

ЕВ мы пишем без ударения.

Исключения: Милостивый, юродивый.

Суффиксы К и СК 

Суффиксы К/СК

Пишем К

  1. Если краткая форма прилагательного заканчивается на ОК

ДерзОК - ДерЗКий,

  1. Если перед нами относительное прилагательное, образованное от существительного с основой на к, ч -> Ц/ ц (перед ц стоит гласная).

БеднЯк - беднЯЦКий, ткаЧ - ткАЦКий, казаК - казАЦкий

Но если к и ч не превращаются в Ц,

пишем СК

КалмыК - калмыКСКий, Нью-Йорк - Нью-ЙорКСКий и т.д

Пишем СК

Если перед нами относительное прилагательное с основой на согласную букву (кроме к и ч) или с основой на ц, перед которой стоит согласная буква.