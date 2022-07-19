Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА)

Сегодня мы обсудим именно те суффиксы, которые входят в задание 11 ЕГЭ.

Глаголы

Для проверки суффикса глагола нужно определить его форму 1-го лица единственного числа настоящего времени.

Задаем себе вопрос:

Если в форме 1-го лица единственного числа настоящего или будущего времени есть УЮ, ЮЮ, то пиши суффиксы ОВА, ЕВА. Если слово длинное и содержит ЫВАЮ, ИВАЮ, то пиши суффиксы ЫВА, ИВА.

Но есть здесь и ловушка!

Различай суффиксы е + ва и ыва, ива:



Например: одол е ва ть, забол е ва ть,оправдЫВАть, успокаИВАть

Как не попасть в эту ловушку?

Наш совет: обращайте внимание на ударение.

Суффикс ва всегда под ударением: одолева´ть, заболева´ть. Уберите суффикс ВА из слова, и ударение встанет на своё место!

Например, обвевать – обвеять, поливать – полить.

Если в глаголе ударение падает на суффикс -ВА-, нужно убрать этот суффикс:

Обвивать – обвить, поливать – полить.

Исключения: затмевать (хотя затмить, затмеваю), продлевать (хотя продлить, продлеваю), застревать (хотя застрять, застревает), обуревать, увещевать, намереваться, сомневаться.

Прилагательные

Суффиксы ЛИВ/ЧИВ/ЕВ/ИВ

ЕВ мы пишем без ударения.

Исключения: Милостивый, юродивый.

Суффиксы К и СК