Пунктуация при однородных членах предложения

Однородные члены предложения — это главные или второстепенные члены предложения, отвечающие на один и тот же вопрос, относящиеся к одному слову, являющиеся одним и тем же членом предложения. Произносятся с интонацией перечисления.
В саду распустились белые и красные розы.
|Союзы
|Схемы
|Примеры
|Одиночные
|И, ДА (=И)
|Миша и Петя пошли купаться.
|ИЛИ, ЛИБО
|В жару я ходил в огород или в сад.
|Попарное соединение
|Белые, красные розы расцвели в саду.
|Белые и красные, желтые и кремовые розы расцвели в саду.
|Одиночные
|А
|Вечер сегодня был не теплый, а холодный.
|НО, ДА (=НО)
|Сказка — ложь, да в ней намек.
|ОДНАКО
|Я вышел заранее, однако опоздал.
|ЗАТО
|Мы очень устали, зато все подготовили.
|Повторяющиеся
|И, ДА, ЛИБО, ИЛИ
|На лугу росли и желтые, и красные, и голубые цветы.
|На лугу росли желтые, и красные, и голубые цветы.
|НИ, НИ
|Ни звука, ни шороха вокруг.
|ТО, ТО
|То дождь, то снег за окном.
|НЕ ТО, НЕ ТО
|Не то дождь, не то снег за окном.
|Двойные
|КАК, ТАК И
|Как аукнется, так и откликнется.
|НЕ ТОЛЬКО, НО И
|Не только мальчики, но и девочки участвовали в соревнованиях.
|НЕ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО
|Я не столько играл, сколько наблюдал за играющими.
Важно помнить! Не являются однородными членами и не разделяются запятой фразеологизмы с повторяющимся соединительным союзом:
И день и ночь (И день и ночь мы готовились к экзамену).
И стар и млад.
Ни то ни се.
Ни дать ни взять.
Ни взад ни вперед.
Но при этом во фразеологизмах с противительным союзом запятая ставится:
Мал золотник, да (= но) дорог.
Лицом пригожа, да (= но) нравом негожа.