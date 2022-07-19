Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Двоеточие и тире Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в ССП Сравнительный оборот Пунктуация в СПП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при однородных членах предложения
Языковые нормы
Синтаксические нормы Грамматические ошибки Паронимы Средства выразительности Типы речи Средства связи Орфоэпия Плеоназм
Орфография
Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание суффиксов причастий Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок)

Пунктуация при однородных членах предложения

Однородные члены предложения — это главные или второстепенные члены предложения, отвечающие на один и тот же вопрос, относящиеся к одному слову, являющиеся одним и тем же членом предложения. Произносятся с интонацией перечисления.

В саду распустились белые и красные розы.

Знаки препинания в предложениях с однородными членами

Союзы Схемы Примеры
Одиночные
И, ДА (=И) C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8046CF86.tmp Миша и Петя пошли купаться.
ИЛИ, ЛИБО C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\90BC8D84.tmp В жару я ходил в огород или в сад.
Попарное соединение C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\204E4232.tmp Белые, красные розы расцвели в саду.
C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6C7D1110.tmp Белые и красные, желтые и кремовые розы расцвели в саду.
Одиночные
А C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\BC4B699E.tmp Вечер сегодня был не теплый, а холодный.
НО, ДА (=НО) C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B466E75C.tmp Сказка — ложь, да в ней намек.
ОДНАКО C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\F34D31CA.tmp Я вышел заранее, однако опоздал.
ЗАТО C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6623DC68.tmp Мы очень устали, зато все подготовили.
Повторяющиеся
И, ДА, ЛИБО, ИЛИ C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DFBB46B6.tmp На лугу росли и желтые, и красные, и голубые цветы.
C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D1F47C34.tmp На лугу росли желтые, и красные, и голубые цветы.
НИ, НИ C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4E821462.tmp Ни звука, ни шороха вокруг.
ТО, ТО C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D6BC12C0.tmp То дождь, то снег за окном.
НЕ ТО, НЕ ТО C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B2FEC6CE.tmp Не то дождь, не то снег за окном.
Двойные
КАК, ТАК И C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B8CCAC0C.tmp Как аукнется, так и откликнется.
НЕ ТОЛЬКО, НО И C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\43AB49FA.tmp Не только мальчики, но и девочки участвовали в соревнованиях.
НЕ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО C:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DF731418.tmpC:\Users\Настя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6B8A49E6.tmp Я не столько играл, сколько наблюдал за играющими.

Важно помнить! Не являются однородными членами и не разделяются запятой фразеологизмы с повторяющимся соединительным союзом:

  • И день и ночь (И день и ночь мы готовились к экзамену).

  • И стар и млад.

  • Ни то ни се.

  • Ни дать ни взять.

  • Ни взад ни вперед.

Но при этом во фразеологизмах с противительным союзом запятая ставится:

  • Мал золотник, да (= но) дорог.

  • Лицом пригожа, да (= но) нравом негожа.