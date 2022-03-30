Бесплатные уроки по русскому языку

Предложения с разными придаточными На этом уроке мы будем обсуждать как решать задание № 8 и понять как работать с предложениями

Пунктуация в сложноcoчиненном предложении На этом уроке мы поговорим про знаки препинания в сложносочиненных предложениях

Паронимы На этом уроке мы поговорим про языковые нормы, а именно о паронимах

Правописание гласных в корнях с чередованием На этом уроке мы разберем правописание гласных в корнях с чередованием

Плеоназм На этом уроке мы поговорим о понятие плеоназм