Бесплатная</br>подготовка к ЕГЭ 2022</br>по русскому языку
Бесплатнаяподготовка к ЕГЭ 2022 по русскому языку
Учись бесплатно вместе с Maximum Education
Бесплатные уроки по русскому языку
Предложения с разными придаточными
На этом уроке мы будем обсуждать как решать задание № 8 и понять как работать с предложениями
Пунктуация в сложноcoчиненном предложении
На этом уроке мы поговорим про знаки препинания в сложносочиненных предложениях
Паронимы
На этом уроке мы поговорим про языковые нормы, а именно о паронимах
Правописание гласных в корнях с чередованием
На этом уроке мы разберем правописание гласных в корнях с чередованием
Плеоназм
На этом уроке мы поговорим о понятие плеоназм
Синтаксические нормы
На этом уроке мы поговорим про основные синтаксические нормы
Показать больше уроков
Расписание онлайн-вебинаров
Узнайте секреты и лайфхаки решений на пробном занятии.
Выберите предмет и запишитесь.
Выберите предмет и запишитесь.
- 10-11 класс
- 8-9 класс
- Родителям
Проверь свои знания - Оцени свои шансы на сдачу экзамена абсолютно бесплатно с разбором второй части от преподавателя Maximum Education
напиши пробный экзамен
50 000 учеников уже написали пробный экзамен
Ваши личные менторы
Знают рынок высшего
образования в России преимущества и недостатки направлений обучения разных университетов
образования в России преимущества и недостатки направлений обучения разных университетов
Знают юридические
тонкости поступления и зачисления в вузы, просчитывают возможности для ученика
тонкости поступления и зачисления в вузы, просчитывают возможности для ученика
Прошли методическое
обучение находят общий язык с подростками и родителями, отвечают на вопросы
обучение находят общий язык с подростками и родителями, отвечают на вопросы
Другие предметы по программе
- Математикаподробнее на странице предмета