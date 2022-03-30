Бесплатная</br>подготовка к&nbsp;ЕГЭ 2022</br>по&nbsp;русскому языку

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подготовка к ЕГЭ 2022
 по русскому языку
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Бесплатная подготовка к ЕГЭ 2022 по русскому языку

Бесплатные уроки по русскому языку

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Предложения с разными придаточными
  • 10-11 класс
  • ЕГЭ
На этом уроке мы будем обсуждать как решать задание № 8 и понять как работать с предложениями
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Пунктуация в сложноcoчиненном предложении
  • 10-11 класс
  • ЕГЭ
На этом уроке мы поговорим про знаки препинания в сложносочиненных предложениях
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Паронимы
  • 10-11 класс
  • ЕГЭ
На этом уроке мы поговорим про языковые нормы, а именно о паронимах
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Правописание гласных в корнях с чередованием
  • 10-11 класс
  • ЕГЭ
На этом уроке мы разберем правописание гласных в корнях с чередованием
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Плеоназм
  • 10-11 класс
  • ЕГЭ
На этом уроке мы поговорим о понятие плеоназм
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Синтаксические нормы
  • 10-11 класс
  • ЕГЭ
На этом уроке мы поговорим про основные синтаксические нормы
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  • 10-11 класс
  • 8-9 класс
  • Родителям

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