Бесплатная подготовка к ОГЭ

Онлайн-уроки с преподавателем по сложным темам школьной программы и разбору заданий из ОГЭ и ЕГЭ

Бесплатная подготовка к ЕГЭ 2022

Предметы

    Расписание бесплатных уроков

    Расскажем, как решать сложные задания быстро при помощи лайфхаков и алгоритмов, разберем примеры из ОГЭ и ЕГЭ, а также обсудим формат экзамена
    • 10-11 класс
    • 8-9 класс
    • Родителям

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