Химические свойства оксидов

Степень окисления элемента (металла или неметалла) в оксиде обуславливает его принадлежность к определенной группе. Так, если элемент в оксиде представлен в виде металла, то степень окисления (СО) будет определять его класс следующим образом:
|СО металла +1, +2
|СО металла +3, +4
|СО металла +5, +6, +7
|ОСНОВНЫЙ
|АМФОТЕРНЫЙ
|КИСЛОТНЫЙ
|Иск. Beo, ZnO, SnO, PbO - амфотерные
|Иск. Beo, ZnO, SnO, PbO – амфотерные при СО +2
Если оксид образован элементом – неметаллом, то распределение по классам оксидов будет выглядеть так:
|СО неметалла +1, +2
|СО неметалла больше или равна +3
|НЕСОЛЕОБРАЗУЮЩИЙ
|КИСЛОТНЫЙ
|Иск. Cl2O - кислотный
|Иск. Cl2O – кислотный при СО +1
Общими свойствами кислотных и основных оксидов являются кислотно – основные взаимодействия, которые можно отразить в виде схемы.
Основный оксид Кислотный оксид
соль + Н2О
Щелочь Кислота
Примеры таких взаимодействий:
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Амфотерные оксиды, обладая свойствами и основных и кислотных оксидов, реагируют с кислотными и основными оксидами, сильными кислотами и щелочами (продуктами взаимодействия с раствором щелочи являются комплексные соли, а при сплавлении образуются средние соли). При сплавлении с солями летучих кислот амфотерные оксиды вытесняют кислотные оксиды. Иллюстрацией данных свойств могут служить следующие реакции:
Al2O3 + 3SO3 → Al2(SO4)3 (оксиды сильных кислот)
Na2O + ZnO → Na2ZnO2
BeO + 2HCl → BeCl2 + H2O (аналогично с основными кислотами).
Al2O3 + 2KOH + 3H2O → 2K[Al(OH)4]
ZnO + 2NaOH Na2ZnO2 + H2O
Fe2O3 + Na2CO3 2NaFeO2 + CO2
Наибольшую сложность и интерес представляют окислительно – восстановительные реакции оксидов. Рассмотрим некоторые из них.
Примеры реакций, в которых оксиды выступают в роли восстановителей.
Оксиды, имеющие элемент в промежуточной степени окисления, могут взаимодействовать с кислородом.
2СО + О2 → 2СО2
FeO + О2 → Fe2O3
С кислотами – окислителями возможны реакции для некоторых оксидов, у которых есть возможность повышать степень окисления элемента, образующего оксид.
FeO + 4HNO3 (конц.) → 2Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O
FeO + 10HNO3 (разб.) →3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O
3P2O3 + 4HNO3 (разб.) + 7H2O 6H3PO4 + 4NO
Примеры реакций, в которых оксиды выступают в роли окислителей.
Угарный газ, водород, алюминий, аммиак восстанавливают металлы из оксидов (только для оксидов, образованных металлами, стоящих в РНМ после алюминия).
FeO + СО → Fe + СО2
СuO + H2 → Cu + H2O
Cr2O3 + Al → Cr + Al2O3
3СuO + 2NH3 → 3Cu + 3H2O + N2
Металлы, стоящие в РНМ правее цинка, из их оксидов восстанавливаются углеродом до свободного состояния. Активные металлы (до цинка) образуют соответствующие карбиды.
PbO + C → Pb + CO
CaO + C → CaC2 + CO
Исключение: MgO + C → Mg + CO
Примеры реакций, в которых оксиды выступают и в роли окислителей, и восстановителей (межмолекулярная дисмутация). Характерны для оксидов, не имеющих соответствующих гидроксидов.
2NO2 + H2O → HNO2 + HNO3
2NO2 + 2КОН → H2O + КNO2 + КNO3