Химические свойства оксидов

Оксиды – бинарные соединения, в которых один из элементов кислород в степени окисления -2.

Степень окисления элемента (металла или неметалла) в оксиде обуславливает его принадлежность к определенной группе. Так, если элемент в оксиде представлен в виде металла, то степень окисления (СО) будет определять его класс следующим образом:

СО металла +1, +2 СО металла +3, +4 СО металла +5, +6, +7 ОСНОВНЫЙ АМФОТЕРНЫЙ КИСЛОТНЫЙ Иск. Beo, ZnO, SnO, PbO - амфотерные Иск. Beo, ZnO, SnO, PbO – амфотерные при СО +2

Если оксид образован элементом – неметаллом, то распределение по классам оксидов будет выглядеть так:

СО неметалла +1, +2 СО неметалла больше или равна +3 НЕСОЛЕОБРАЗУЮЩИЙ КИСЛОТНЫЙ Иск. Cl 2 O - кислотный Иск. Cl 2 O – кислотный при СО +1

Общими свойствами кислотных и основных оксидов являются кислотно – основные взаимодействия, которые можно отразить в виде схемы.

Основный оксид Кислотный оксид

соль + Н 2 О

Щелочь Кислота

Примеры таких взаимодействий:

CaO + CO 2 → CaCO 3

CaO + 2HNO 3 → Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O

МgO +2H 2 SO 4 (избыток) → Mg(HSO 4 ) 2 + H 2 O

2МgO (избыток) +H 2 SO 4 → (MgOH) 2 SO 4

СаО + Н 2 О → Ca(ОН) 2 SO 2 + K 2 O → K 2 SO 3

CO 2 + 2NaOH (избыток) → Na 2 СO 3 + H 2 O

CO 2 (избыток) + NaOH→ NaНСO 3

SO 3 + Н 2 О → H 2 SO 4

CrO 3 + Н 2 О → H 2 CrO 4

Амфотерные оксиды, обладая свойствами и основных и кислотных оксидов, реагируют с кислотными и основными оксидами, сильными кислотами и щелочами (продуктами взаимодействия с раствором щелочи являются комплексные соли, а при сплавлении образуются средние соли). При сплавлении с солями летучих кислот амфотерные оксиды вытесняют кислотные оксиды. Иллюстрацией данных свойств могут служить следующие реакции:

Al 2 O 3 + 3SO 3 → Al 2 (SO 4 ) 3 (оксиды сильных кислот)

Na 2 O + ZnO → Na 2 ZnO 2

BeO + 2HCl → BeCl 2 + H 2 O (аналогично с основными кислотами).

Al 2 O 3 + 2KOH + 3H 2 O → 2K[Al(OH) 4 ]

ZnO + 2NaOH Na 2 ZnO 2 + H 2 O

Fe 2 O 3 + Na 2 CO 3 2NaFeO 2 + CO 2

Наибольшую сложность и интерес представляют окислительно – восстановительные реакции оксидов. Рассмотрим некоторые из них.

Примеры реакций, в которых оксиды выступают в роли восстановителей.

Оксиды, имеющие элемент в промежуточной степени окисления, могут взаимодействовать с кислородом.

2СО + О 2 → 2СО 2

FeO + О 2 → Fe 2 O 3

С кислотами – окислителями возможны реакции для некоторых оксидов, у которых есть возможность повышать степень окисления элемента, образующего оксид.

FeO + 4HNO 3 (конц.) → 2Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + 2H 2 O

FeO + 10HNO 3 (разб.) →3Fe(NO 3 ) 3 + NO + 5H 2 O

3P 2 O 3 + 4HNO 3 (разб.) + 7H 2 O 6H 3 PO 4 + 4NO

Примеры реакций, в которых оксиды выступают в роли окислителей.

Угарный газ, водород, алюминий, аммиак восстанавливают металлы из оксидов (только для оксидов, образованных металлами, стоящих в РНМ после алюминия).

FeO + СО → Fe + СО 2

СuO + H 2 → Cu + H 2 O

Cr 2 O 3 + Al → Cr + Al 2 O 3

3СuO + 2NH 3 → 3Cu + 3H 2 O + N 2

Металлы, стоящие в РНМ правее цинка, из их оксидов восстанавливаются углеродом до свободного состояния. Активные металлы (до цинка) образуют соответствующие карбиды.

PbO + C → Pb + CO

CaO + C → CaC 2 + CO

Исключение: MgO + C → Mg + CO

Примеры реакций, в которых оксиды выступают и в роли окислителей, и восстановителей (межмолекулярная дисмутация). Характерны для оксидов, не имеющих соответствующих гидроксидов.

2NO 2 + H 2 O → HNO 2 + HNO 3