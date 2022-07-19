Правила работы в лаборатории

Работать одному в лаборатории категорически запрещается.

Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину, порядок и правила техники безопасности.

Каждый работающий должен знать, где находятся в лаборатории средства противопожарной защиты и аптечка, содержащая все необходимое для оказания первой помощи.

Категорически запрещается в лаборатории курить, принимать пищу, пить воду.

Опыты нужно проводить только в чистой химической посуде. После окончания эксперимента посуду сразу же следует мыть.

Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус.

На любой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки с указанием названия веществ.

Сосуды с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.

Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах нельзя направлять их отверстия на себя и соседей.

После окончания работы необходимо выключить газ, воду, электроэнергию.