Правила работы в лаборатории
Работать одному в лаборатории категорически запрещается.
Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину, порядок и правила техники безопасности.
Каждый работающий должен знать, где находятся в лаборатории средства противопожарной защиты и аптечка, содержащая все необходимое для оказания первой помощи.
Категорически запрещается в лаборатории курить, принимать пищу, пить воду.
Опыты нужно проводить только в чистой химической посуде. После окончания эксперимента посуду сразу же следует мыть.
Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус.
На любой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки с указанием названия веществ.
Сосуды с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.
Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах нельзя направлять их отверстия на себя и соседей.
После окончания работы необходимо выключить газ, воду, электроэнергию.
Все отходы нужно сливать в специальные бутыли.
Химическая посуда из стекла:
пробирки
лабораторные стаканы
колбы
колба Вюрца (представляет собой круглодонную колбу с отводной трубкой под углом 60-800. Ее используют для получения газов и для отгонки жидкостей при атмосферном давлении).
воронки
делительные воронки (для разделения несмешивающихся жидкостей)
холодильники
Химическая посуда из фарфора:
стаканы
чашки
ступки с пестиком
тигли (для прокаливания твердых веществ)
воронка Бюхнера (для фильтрования под вакуумом)
Мерная посуда:
мерные цилиндры
пипетки
мензурки (сосуды конической формы с делениями на стенке)
бюретки (для отмеривания точных объемов жидкостей)