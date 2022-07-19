Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Химия
Неорганическая химия
Химические свойства солей Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода
Теоретическая химия
Реакции ионного обмена Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки Степень окисления и валентность Химические элементы Типы химических реакций Типы химической связи Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Качественные реакции
Химия и жизнь
Человек в мире веществ Человек в мире материалов Лабороторное оборудование Расчет по химическим уравнениям Химическое загрязнение окружающей среды Лаборатория Массовая доля вещества Человек в мире химических реакций Правила работы в лаборатории

Правила работы в лаборатории

Правила работы в лаборатории

  1. Работать одному в лаборатории категорически запрещается.

  2. Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину, порядок и правила техники безопасности.

  3. Каждый работающий должен знать, где находятся в лаборатории средства противопожарной защиты и аптечка, содержащая все необходимое для оказания первой помощи.

  4. Категорически запрещается в лаборатории курить, принимать пищу, пить воду.

  5. Опыты нужно проводить только в чистой химической посуде. После окончания эксперимента посуду сразу же следует мыть.

  6. Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус.

  7. На любой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки с указанием названия веществ.

  8. Сосуды с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.

  9. Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах нельзя направлять их отверстия на себя и соседей.

  10. После окончания работы необходимо выключить газ, воду, электроэнергию.

  11. Все отходы нужно сливать в специальные бутыли.

Химическая посуда из стекла:

  • пробирки

  • лабораторные стаканы

  • колбы

  • колба Вюрца (представляет собой круглодонную колбу с отводной трубкой под углом 60-800. Ее используют для получения газов и для отгонки жидкостей при атмосферном давлении).

  • воронки

  • делительные воронки (для разделения несмешивающихся жидкостей)

  • холодильники

Химическая посуда из фарфора:

  • стаканы

  • чашки

  • ступки с пестиком

  • тигли (для прокаливания твердых веществ)

  • воронка Бюхнера (для фильтрования под вакуумом)

Мерная посуда:

  • мерные цилиндры

  • пипетки

  • мензурки (сосуды конической формы с делениями на стенке)

  • бюретки (для отмеривания точных объемов жидкостей)