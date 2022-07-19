Химические свойства неметаллов VI и VII групп

Химические свойства неметаллов VIA и VIIA групп можно представить в виде таблицы.

Часто встречается вопрос, связанный с химическими способностями озона.

Озон - одна из аллотропных модификаций кислорода, в виде трёхатомных молекул O 3 .

При н.у. озон представляет собой газ синего цвета, обладающий характерным запахом свежести. При охлаждении переходит в жидкость цвета индиго, в твёрдом виде представляет собой кристаллы тёмно-синего (почти чёрного) цвета. В 7 раз лучше кислорода растворяется в воде.

Озон – очень сильный окислитель (гораздо сильнее кислорода) за счет третьего атома кислорода, который легко отщепляется от двух других атомов и дает атомарный кислород. Им нельзя дышать.

Озон образуется из кислорода во время грозы или при поглощении ультрафиолетового излучения (так от губительного ультрафиолета защищает Землю озоновый слой).

3O 2 = 2O 3

Применение озона: