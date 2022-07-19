Химические свойства неметаллов VIA и VIIA групп можно представить в виде таблицы.
Часто встречается вопрос, связанный с химическими способностями озона.
При н.у. озон представляет собой газ синего цвета, обладающий характерным запахом свежести. При охлаждении переходит в жидкость цвета индиго, в твёрдом виде представляет собой кристаллы тёмно-синего (почти чёрного) цвета. В 7 раз лучше кислорода растворяется в воде.
Озон – очень сильный окислитель (гораздо сильнее кислорода) за счет третьего атома кислорода, который легко отщепляется от двух других атомов и дает атомарный кислород. Им нельзя дышать.
Озон образуется из кислорода во время грозы или при поглощении ультрафиолетового излучения (так от губительного ультрафиолета защищает Землю озоновый слой).
Применение озона:
Озонирование воздуха и воды для дезинфекции
Озонирование медицинских растворов
Дезинфекция помещений и одежды
Отбеливание бумаги
Очистка масел и нефтепродуктов
Защищает Землю от УФ-излучения