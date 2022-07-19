Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Химия
Неорганическая химия
Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства солей Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ
Теоретическая химия
Окислительно-восстановительные реакции Химические элементы Типы химической связи Типы химических реакций Реакции ионного обмена Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Степень окисления и валентность Электролитическая диссоциация Строение электронной оболочки Качественные реакции
Химия и жизнь
Лаборатория Массовая доля вещества Человек в мире химических реакций Расчет по химическим уравнениям Человек в мире веществ Человек в мире материалов Химическое загрязнение окружающей среды Лабороторное оборудование Правила работы в лаборатории

Химические свойства неметаллов VI и VII групп

Химические свойства неметаллов VIA и VIIA групп можно представить в виде таблицы.

Часто встречается вопрос, связанный с химическими способностями озона.

Озон - одна из аллотропных модификаций кислорода, в виде трёхатомных молекул O3.

При н.у. озон представляет собой газ синего цвета, обладающий характерным запахом свежести. При охлаждении переходит в жидкость цвета индиго, в твёрдом виде представляет собой кристаллы тёмно-синего (почти чёрного) цвета. В 7 раз лучше кислорода растворяется в воде.

Озон – очень сильный окислитель (гораздо сильнее кислорода) за счет третьего атома кислорода, который легко отщепляется от двух других атомов и дает атомарный кислород. Им нельзя дышать.

Озон образуется из кислорода во время грозы или при поглощении ультрафиолетового излучения (так от губительного ультрафиолета защищает Землю озоновый слой).

3O2 = 2O3

Применение озона:

  • Озонирование воздуха и воды для дезинфекции

  • Озонирование медицинских растворов

  • Дезинфекция помещений и одежды

  • Отбеливание бумаги

  • Очистка масел и нефтепродуктов

  • Защищает Землю от УФ-излучения