Типы химической связи

Химическая связь – это взаимодействие атомов, осуществляемое путем обмена электронами.

В видео-уроке мы подробно разобрали основные разновидности типов связи:

*Ме – металл, Неме – неметалл.

**исключение. Катион аммония (NH 4 +) образует ионную связь с анионами кислотного остатка.

А также особый тип связи – водородную, которая может возникать между молекулами, содержащими водород, связанный с высокоэлектроотрицательным элементом (N, O, F).

Механизмы образования ковалентной связи:

Обменный. Заключается в том, что каждый из соединяющихся атомов дает по одному неспаренному электрону на образование общей электронной пары (связи)

Донорно-акцепторный.

Рассмотрим на примере иона NH 4 +. Атом азота содержит на внешнем энергетическом уровне два спаренных и три неспаренных электрона:

N 2s22p3

Атом водорода на 1s – подуровне содержит один неспаренный электрон

H 1s1

2р-электроны атома азота образуют три электронные пары с электронами трех атомов водорода по обменному механизму.

На данный момент получилась молекула аммиака – NH 3 .

У атома азота осталась неподелённая пара электронов на 2s-орбитали.

А ион водорода не содержит электронов на атомной орбитали.

При сближении молекулы аммиака и иона водорода неподеленная пара электронов азота и пустая орбиталь иона водорода взаимодействуют. Они образуют ковалентную полярную связь по донорно-акцепторному механизму. Атом азота является донором электронной пары, а ион водорода – акцептором.