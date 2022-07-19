Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Химия
Химия и жизнь
Расчет по химическим уравнениям Человек в мире веществ Лабороторное оборудование Правила работы в лаборатории Человек в мире материалов Химическое загрязнение окружающей среды Лаборатория Массовая доля вещества Человек в мире химических реакций
Неорганическая химия
Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства солей Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ
Теоретическая химия
Типы химической связи Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Степень окисления и валентность Химические элементы Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки Качественные реакции Типы химических реакций Реакции ионного обмена

Типы химической связи

Химическая связь – это взаимодействие атомов, осуществляемое путем обмена электронами.

В видео-уроке мы подробно разобрали основные разновидности типов связи:

*Ме – металл, Неме – неметалл.

**исключение. Катион аммония (NH4+) образует ионную связь с анионами кислотного остатка.

А также особый тип связи – водородную, которая может возникать между молекулами, содержащими водород, связанный с высокоэлектроотрицательным элементом (N, O, F).

Механизмы образования ковалентной связи:

  1. Обменный.

  2. Заключается в том, что каждый из соединяющихся атомов дает по одному неспаренному электрону на образование общей электронной пары (связи)

  1. Донорно-акцепторный.

Рассмотрим на примере иона NH4+. Атом азота содержит на внешнем энергетическом уровне два спаренных и три неспаренных электрона:

N 2s22p3

Атом водорода на 1s – подуровне содержит один неспаренный электрон

H 1s1

2р-электроны атома азота образуют три электронные пары с электронами трех атомов водорода по обменному механизму.

На данный момент получилась молекула аммиака – NH3.

У атома азота осталась неподелённая пара электронов на 2s-орбитали.

А ион водорода не содержит электронов на атомной орбитали.

При сближении молекулы аммиака и иона водорода неподеленная пара электронов азота и пустая орбиталь иона водорода взаимодействуют. Они образуют ковалентную полярную связь по донорно-акцепторному механизму. Атом азота является донором электронной пары, а ион водорода – акцептором.

Ковалентная полярная связь по донорно-акцепторному механизму реализуется в таких частицах, как NH4+, BF4-, CO, N2O3, N2O5, NO3-, O3 и в комплексных соединениях.