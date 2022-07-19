Типы химической связи

В видео-уроке мы подробно разобрали основные разновидности типов связи:
*Ме – металл, Неме – неметалл.
**исключение. Катион аммония (NH4+) образует ионную связь с анионами кислотного остатка.
А также особый тип связи – водородную, которая может возникать между молекулами, содержащими водород, связанный с высокоэлектроотрицательным элементом (N, O, F).
Обменный.
Заключается в том, что каждый из соединяющихся атомов дает по одному неспаренному электрону на образование общей электронной пары (связи)
Донорно-акцепторный.
Рассмотрим на примере иона NH4+. Атом азота содержит на внешнем энергетическом уровне два спаренных и три неспаренных электрона:
N 2s22p3
Атом водорода на 1s – подуровне содержит один неспаренный электрон
H 1s1
2р-электроны атома азота образуют три электронные пары с электронами трех атомов водорода по обменному механизму.
На данный момент получилась молекула аммиака – NH3.
У атома азота осталась неподелённая пара электронов на 2s-орбитали.
А ион водорода не содержит электронов на атомной орбитали.
При сближении молекулы аммиака и иона водорода неподеленная пара электронов азота и пустая орбиталь иона водорода взаимодействуют. Они образуют ковалентную полярную связь по донорно-акцепторному механизму. Атом азота является донором электронной пары, а ион водорода – акцептором.
Ковалентная полярная связь по донорно-акцепторному механизму реализуется в таких частицах, как NH4+, BF4-, CO, N2O3, N2O5, NO3-, O3 и в комплексных соединениях.