Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Химия
Неорганическая химия
Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства солей Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ
Теоретическая химия
Степень окисления и валентность Типы химической связи Реакции ионного обмена Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Качественные реакции Химические элементы Типы химических реакций Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки
Химия и жизнь
Человек в мире веществ Лаборатория Лабороторное оборудование Человек в мире химических реакций Правила работы в лаборатории Расчет по химическим уравнениям Химическое загрязнение окружающей среды Массовая доля вещества Человек в мире материалов

Типы химических реакций

В основе классификации химических реакций используется несколько признаков:

  1. По количеству реагентов и продуктов реакции.

  • Реакции соединения – реакции, в которых из нескольких веществ образуется одно новое вещество.

СО2 + CаО = CаСО3

  • Реакции разложения – реакции, в которых из одного вещества образуется несколько новых веществ.

2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2

  • Реакции замещения – реакции, в которых атом или группа атомов, входящих в состав одного вещества, замещает фрагмент в молекуле сложного вещества.

Mg + 2HBr = MgBr2 + H2

  • Реакции обмена – реакции, в которых сложные вещества обмениваются своими составными частями.

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4

  1. По изменению степени окисления элементов:

  • протекающие без изменения степеней: Cu(OH)2 = H2O + CuO

  • окислительно-восстановительные: N-3H4N+5O3 = N2+1O + 2H2O

  1. По применению катализаторов:

  • некаталитические: 4Al + 3О2 = 2Al2O3

  • каталитические: N2 + 3H2 = 2NH3 (кат. Fe)

  1. По признаку обратимости. Реакции могут протекать необратимо (реагенты расходуются полностью) и обратимо.

  • необратимые: Ba(NO3)2 + H2SO4 → 2HNO3 + BaSO4

  • обратимые: SO2 + H2O ↔︎ H2SO3