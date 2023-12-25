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    Артём Кармаз

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    Гуру истории уже 6 лет
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    Педагогика МПГУ
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    КМС по мини-футболу
  • Преподаватель

    Артемий Сайфутдинов

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    Написал книгу по истории России
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    Международные отношения СПбГУ
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  • Преподаватель

    Екатерина Поволоцкая

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    Автор научных статей по лингвистике
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    Филология РГПУ
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    Обучала русскому иностранцев
  • Преподаватель

    Евгений Волковский

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    Объясняет английский на мемах
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    Журналистика МГЛУ им. Тореза
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    Каждый год сдаю ЕГЭ на 95+
  • Преподаватель

    Анастасия Пащенко

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    Профи в семейных отношениях 18 века
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    История СПбГУ
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    Пишу ЕГЭ на 100 баллов 3 года подряд

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