- 11-10 класс
- 9-8 класс
- 7-5 класс
- Цифровые профессии
MAXIMUM знаний: все для поступления на бюджет
для 8-11 классов
Формат
очный мастер-класс
Дата
28 января в 14:00
Место проведения
Г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 425
Запишитесь на мастер-класс, где ваш ребенок
Поймет, как изучать профессии и какие задачи решают специалисты
Научится определять свои сильные стороны и таланты
Разберет самые популярные ошибки при выборе направления
Поймет, когда нужно приступать к выбору вуза и направления