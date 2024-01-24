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Москва

MAXIMUM знаний: все для поступления на бюджет

для 8-11 классов

Формат

очный мастер-класс

Дата

28 января в 14:00

Место проведения

Г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 425

Запишитесь на мастер-класс, где ваш ребенок

Поймет, как изучать профессии и какие задачи решают специалисты

Научится определять свои сильные стороны и таланты

Разберет самые популярные ошибки при выборе направления

Поймет, когда нужно приступать к выбору вуза и направления

Запишитесь на мастер-класс

Мастер-класс пройдет 28 января 14:00


Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 425


В день мероприятия мы отправим вам SMS-напоминание.

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