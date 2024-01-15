- 11-10 класс
- 9-8 класс
- 7-5 класс
- Цифровые профессии
Бесплатный вебинар
Инструкция по выбору профессии
Найдите свое призвание и сделайте максимум для поступления
🕑 23 января 20:00 по МСК
ДЛЯ КОГО
ученики 8-11 класса и их родители
БОНУС-ПАМЯТКА
20 самых высокооплачиваемых профессий 2024
ФОРМАТ
онлайн
Зачем приходить на вебинар
Избежать ошибок в выборе профессии
Расскажем, как не страдать от неинтересной учебы в вузе и нелюбимой работы
Попробовать себя в новых сферах
Вдохновим рассмотреть профессии, о которых вы могли даже не задумываться – вдруг одна из них вам отлично подойдет
Не упустить шанс поступить в вуз
Поможем определиться со специальностью, чтобы вы не тратили время на сомнения и успели хорошо подготовиться к нужным экзаменам
Узнать о топовых профессиях 2024
Поделимся списком профессий с самой высокой зарплатой на 2024 год
Что вам расскажут эксперты?
О лекторе