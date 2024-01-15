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Москва

Бесплатный вебинар

Инструкция по выбору профессии

Найдите свое призвание и сделайте максимум для поступления


🕑 23 января 20:00 по МСК

ДЛЯ КОГО

ученики 8-11 класса и их родители

БОНУС-ПАМЯТКА

20 самых высокооплачиваемых профессий 2024

ФОРМАТ

онлайн

Зачем приходить на вебинар

Избежать ошибок в выборе профессии

Расскажем, как не страдать от неинтересной учебы в вузе и нелюбимой работы

Попробовать себя в новых сферах

Вдохновим рассмотреть профессии, о которых вы могли даже не задумываться – вдруг одна из них вам отлично подойдет

Не упустить шанс поступить в вуз

Поможем определиться со специальностью, чтобы вы не тратили время на сомнения и успели хорошо подготовиться к нужным экзаменам

Узнать о топовых профессиях 2024

Поделимся списком профессий с самой высокой зарплатой на 2024 год

Что вам расскажут эксперты?

Почему выбрать специальность лучше заранее
Как найти сферу, в которой можно реализовать себя и сделать успешную карьеру
Где можно найти полезную информацию о специальностях в разных направлениях

О лекторе

Автор образовательного канала с 220 тыс. подписчиков
Руководитель преподавания в MAXIMUM Education
Окончил бакалавриат и магистратуру СПбГУ
Более 6 лет помогает подросткам и их родителям с поступлением

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Вебинар пройдет 23 января 20:00 по МСК


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Как еще с нами можно связаться