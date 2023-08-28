Почему важно знать изменения в ЕГЭ-2024
Повышение сложности
Будете готовы к повышенной сложности заданий и новому формату экзамена
Экономия времени
Будете решать только те задания, которые встретятся на экзамене
Актуальность материалов
Будете понимать, какие материалы соответствуют последней редакции экзамена и не допустите ошибок
Новые критерии оценки
Узнаете о новых критериях оценивания и не потеряете баллы при решении заданий второй части
Спокойствие и уверенность
Знание последних изменений придаст уверенности и снизит стресс при подготовке и сдаче экзамена
Что будет на вебинаре
Посмотрим на результаты ЕГЭ-2023, вместе проведем аналитику и построим прогнозы на следующий год
Проведем подробный разбор последних изменений ЕГЭ-2024 от ведущих экспертов MAXIMUM Education
Дадим эксклюзивные советы по подготовке к экзамену с учетом последних обновлений
Расскажем о гарантиях, которые получит ученик, если начнет подготовку к ЕГЭ-2024 с MAXIMUM Eudcation
Полезные материалы в телеграм-боте
- Регистрируйтесь и получите:
- - Статистику по результатам сдачи ЕГЭ-2023
- - Гайд по использованию материалов ФИПИ
- - Сборник «20 высокооплачиваемых профессий»
- - Рекомендации по подготовке к ЕГЭ на «сотку»
Почему обращаются к MAXIMUM EducationНаши эксперты и аналитики:
- Знают всё о последних изменениях в экзамене и процессе поступления
- Активно сотрудничают с ФИПИ при создании методики обучения
- Ежегодно подтверждают свой высокий балл на досрочном ЕГЭ
- Делятся полезными лайфхаками для быстрого решения заданий
250+ экспертов, разрабатывают материалы для курсов
91% учеников рекомендуют MAXIMUM Education
305 000 учеников по всей России учатся вместе с нами
Как подключиться к вебинару?
- После регистрации вы получите доступ к телеграм-боту.
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- Вебинар пройдет 29 августа в 19:00 по мск