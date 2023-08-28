Почему важно знать изменения в ЕГЭ-2024

Что будет на вебинаре

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Посмотрим на результаты ЕГЭ-2023, вместе проведем аналитику и построим прогнозы на следующий год
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Проведем подробный разбор последних изменений ЕГЭ-2024 от ведущих экспертов MAXIMUM Education
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Дадим эксклюзивные советы по подготовке к экзамену с учетом последних обновлений
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Расскажем о гарантиях, которые получит ученик, если начнет подготовку к ЕГЭ-2024 с MAXIMUM Eudcation

Полезные материалы в телеграм-боте

  • Регистрируйтесь и получите:
  • - Статистику по результатам сдачи ЕГЭ-2023
  • - Гайд по использованию материалов ФИПИ
  • - Сборник «20 высокооплачиваемых профессий»
  • - Рекомендации по подготовке к ЕГЭ на «сотку»

Почему обращаются к MAXIMUM Education

Наши эксперты и аналитики:
- Знают всё о последних изменениях в экзамене и процессе поступления
- Активно сотрудничают с ФИПИ при создании методики обучения
- Ежегодно подтверждают свой высокий балл на досрочном ЕГЭ
- Делятся полезными лайфхаками для быстрого решения заданий
250+ экспертов, разрабатывают материалы для курсов
91% учеников рекомендуют MAXIMUM Education
305 000 учеников по всей России учатся вместе с нами
Как подключиться к вебинару?

- После регистрации вы получите доступ к телеграм-боту.
- Подпишитесь и получайте полезные материалы для подготовки к ЕГЭ.
- Вебинар пройдет 29 августа в 19:00 по мск
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