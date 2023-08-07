8 800 775 53 81
Москва

Почему важно знать изменения в ЕГЭ-2024

Повышение сложности

Будете готовы к повышенной сложности заданий и новому формату экзамена

Экономия времени

Будете решать только те задания, которые встретятся на экзамене

Актуальность материалов

Будете понимать, какие материалы соответствуют последней редакции экзамена и не допустите ошибок

Новые критерии оценки

Узнаете о новых критериях оценивания и не потеряете баллы при решении заданий второй части

Спокойствие и уверенность

Знание последних изменений придаст уверенности и снизит стресс при подготовке и сдаче экзамена

Что будет на вебинаре

Посмотрим на результаты ЕГЭ-2023, вместе проведем аналитику и построим прогнозы на следующий год

Проведем подробный разбор последних изменений ЕГЭ-2024 от ведущих экспертов MAXIMUM Education

Дадим эксклюзивные советы по подготовке к экзамену с учетом последних обновлений

Расскажем о гарантиях, которые получит ученик, если начнет подготовку к ЕГЭ-2024 с MAXIMUM Eudcation

Полезные материалы и дата вебинара в телеграм-боте

Регистрируйтесь и получите:
- Статистику по результатам сдачи ЕГЭ-2023
- Гайд по использованию материалов ФИПИ
- Сборник «20 высокооплачиваемых профессий»
- Рекомендации по подготовке к ЕГЭ на «сотку»

Почему обращаются к MAXIMUM Education

Наши эксперты и аналитики:
- Знают всё о последних изменениях в экзамене и процессе поступления
- Активно сотрудничают с ФИПИ при создании методики обучения
- Ежегодно подтверждают свой высокий балл на досрочном ЕГЭ
- Делятся полезными лайфхаками для быстрого решения заданий
250+экспертов, разрабатывают материалы для курсов
91%учеников рекомендуют MAXIMUM Education
305 000учеников по всей России учатся вместе с нами
Как подключиться к вебинару?

- После регистрации вы получите доступ к телеграм-боту.
- Подпишитесь и получайте полезные материалы для подготовки к ЕГЭ.
- Когда опубликуют изменения ЕГЭ-2024, мы сообщим дату проведения вебинара.
Как еще с нами можно связаться
Выберите класс

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Как еще с нами можно связаться