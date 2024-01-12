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Москва

Бесплатный вебинар

Последний шанс передумать: как выбрать предметы для ЕГЭ и ОГЭ

Приходите на вебинар, если сомневаетесь и не хотите жалеть о своем решении


🕑 27 января 12:00 по МСК

Для кого

ученики 9-11 классов и их родители

Формат

онлайн

Стоимость

бесплатно

Зачем приходить на вебинар

Успеть принять верное решение

Окончательный выбор нужно сделать совсем скоро — мы поможем точно определиться

с предметами для экзаменов

Готовиться к ОГЭ с конкретной целью

Объясним, какие предметы выбирать для перехода в 10 класс и поступления в колледж

Осознанно сдавать ЕГЭ

Расскажем, что обязательно нужно сделать перед тем, как окончательно выбрать предметы

Получить поддержку от семьи

На вебинаре родители смогут лучше понять, с какими трудностями сталкивается ученик и как ему можно помочь

О чем вам расскажут эксперты?

Нужно ли выбирать «запасные предметы на всякий случай»
Какие комбинации предметов самые неудачные и почему
Что нужно выбирать сначала: предметы, специальность или вуз

Регистрируйтесь на вебинар

Вебинар пройдет 27 января 12:00 по МСК


Оставьте свои реальные контакты:


— за 5 минут до начала вам на почту и в смс придут напоминание о вебинаре и ссылка на подключение

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