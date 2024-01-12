- 11-10 класс
- 9-8 класс
- 7-5 класс
- Цифровые профессии
Бесплатный вебинар
Последний шанс передумать: как выбрать предметы для ЕГЭ и ОГЭ
Приходите на вебинар, если сомневаетесь и не хотите жалеть о своем решении
🕑 27 января 12:00 по МСК
Для кого
ученики 9-11 классов и их родители
Формат
онлайн
Стоимость
бесплатно
Зачем приходить на вебинар
Успеть принять верное решение
Окончательный выбор нужно сделать совсем скоро — мы поможем точно определиться
с предметами для экзаменов
Готовиться к ОГЭ с конкретной целью
Объясним, какие предметы выбирать для перехода в 10 класс и поступления в колледж
Осознанно сдавать ЕГЭ
Расскажем, что обязательно нужно сделать перед тем, как окончательно выбрать предметы
Получить поддержку от семьи
На вебинаре родители смогут лучше понять, с какими трудностями сталкивается ученик и как ему можно помочь
О чем вам расскажут эксперты?