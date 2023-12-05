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Москва

Бесплатный вебинар

Как школьнику выбрать профессию мечты на праздниках?

Новогодний мастер-класс для всей семьи​


21 декабря 19:00 по МСК

Для кого

для всей семьи

Формат

онлайн

Бонус-памятка

20 высокооплачиваемых профессий

Зачем приходить на вебинар

Построить планы всей семьей

Родителям и детям бывает сложно услышать желания и тревоги друг друга – вебинар поможет найти понимание и поддержку внутри семьи

С пользой провести зимние праздники

Мы расскажем, как продуктивно использовать свободное время и продвинуться в поиске профессии мечты

Составить план подготовки

Мы поможем вам определиться с целью, чтобы уже после Нового года можно было начать готовиться к поступлению на нужный факультет

Узнать о топовых профессиях 2024

Поделимся списком профессий с самой высокой зарплатой на 2024 год – возможно, одна из них вам идеально подойдет

О чем вам расскажут эксперты?

Как отдохнуть на зимних праздниках и при этом найти свою идеальную профессию
Чем родители могут помочь ребенку в определении своего призвания
Где можно найти полезную информацию о специальностях в разных направлениях

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Вебинар пройдет 21 декабря 19:00 по МСК


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