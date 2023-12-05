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Бесплатный вебинар
Как школьнику выбрать профессию мечты на праздниках?
Новогодний мастер-класс для всей семьи
21 декабря 19:00 по МСК
Для кого
для всей семьи
Формат
онлайн
Бонус-памятка
20 высокооплачиваемых профессий
Зачем приходить на вебинар
Построить планы всей семьей
Родителям и детям бывает сложно услышать желания и тревоги друг друга – вебинар поможет найти понимание и поддержку внутри семьи
С пользой провести зимние праздники
Мы расскажем, как продуктивно использовать свободное время и продвинуться в поиске профессии мечты
Составить план подготовки
Мы поможем вам определиться с целью, чтобы уже после Нового года можно было начать готовиться к поступлению на нужный факультет
Узнать о топовых профессиях 2024
Поделимся списком профессий с самой высокой зарплатой на 2024 год – возможно, одна из них вам идеально подойдет
О чем вам расскажут эксперты?
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Вебинар пройдет 21 декабря 19:00 по МСК
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