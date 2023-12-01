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Москва

Бесплатный вебинар

Подготовлюсь к ЕГЭ после праздников: почему ФИПИ этого не простит

14 декабря 19:00 по МСК

ДЛЯ КОГО

ученики 11 класса и их родители

ФОРМАТ

онлайн

БОНУС-ПАМЯТКА

«Самые популярные направления для поступления в вуз»

Зачем приходить на вебинар

Подготовиться к ЕГЭ на высокий балл

ФИПИ рекомендуют готовиться к ЕГЭ 2 года, поэтому если вы выбились из графика, наши лайфхаки помогут получить высокие баллы

Снизить тревогу из-за экзаменов

Поделимся способами работы со стрессом и подскажем, как составить расписание в балансе учебы и отдыха

Построить свою стратегию подготовки

Подберем для вас курсы, которые сориентируют в выборе предметов и техниках успешной подготовки к ЕГЭ с учетом ваших целей

Удачно выбрать специальность

Мы составили подборку самых популярных направлениях в вузах, в которой вы найдете востребованные специальности

О чем вам расскажут эксперты?

Как правильно распределить время, которое осталось до экзаменов
Что поможет спланировать подготовку так, чтобы было минимум стресса
Какие вопросы вы можете закрыть еще до зимних каникул, чтобы разгрузить второе полугодие

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Вебинар пройдет 12 декабря 19:00 по МСК


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Как еще с нами можно связаться