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Бесплатный вебинар
Подготовлюсь к ЕГЭ после праздников: почему ФИПИ этого не простит
14 декабря 19:00 по МСК
ДЛЯ КОГО
ученики 11 класса и их родители
ФОРМАТ
онлайн
БОНУС-ПАМЯТКА
«Самые популярные направления для поступления в вуз»
Зачем приходить на вебинар
Подготовиться к ЕГЭ на высокий балл
ФИПИ рекомендуют готовиться к ЕГЭ 2 года, поэтому если вы выбились из графика, наши лайфхаки помогут получить высокие баллы
Снизить тревогу из-за экзаменов
Поделимся способами работы со стрессом и подскажем, как составить расписание в балансе учебы и отдыха
Построить свою стратегию подготовки
Подберем для вас курсы, которые сориентируют в выборе предметов и техниках успешной подготовки к ЕГЭ с учетом ваших целей
Удачно выбрать специальность
Мы составили подборку самых популярных направлениях в вузах, в которой вы найдете востребованные специальности
О чем вам расскажут эксперты?
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Вебинар пройдет 12 декабря 19:00 по МСК
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