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Мастер-класс для учеников 10-11 классов
Приёмная кампания 2024 — что изменится следующим летом
🕑 4 февраля 12:00
📍 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15
Приемная кампания 2024 совсем близко, а это значит:
Нужно определиться с вузом и направлением для поступления
Трезво оценить свои шансы на зачисление
Подготовить все необходимые документы
Закрыть последние пробелы в подготовке к ЕГЭ
На мероприятии:
Пройдете по 3 основным этапам поступления в вуз
Получите понятное руководство по выбору направления
Разберете основные комбинации предметов для сдачи ЕГЭ
Узнаете, как и когда подавать документы в вуз
О MAXIMUM Education
Инновационные технологии в онлайн-обучении
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лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ
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