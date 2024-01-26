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Москва

Мастер-класс для учеников 10-11 классов

Приёмная кампания 2024 — что изменится следующим летом


🕑 4 февраля 12:00


📍 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15

Приемная кампания 2024 совсем близко, а это значит:

Нужно определиться с вузом и направлением для поступления

Трезво оценить свои шансы на зачисление

Подготовить все необходимые документы

Закрыть последние пробелы в подготовке к ЕГЭ

На мероприятии:

Пройдете по 3 основным этапам поступления в вуз
Получите понятное руководство по выбору направления
Разберете основные комбинации предметов для сдачи ЕГЭ
Узнаете, как и когда подавать документы в вуз

О MAXIMUM Education

Инновационные технологии в онлайн-обучении

10

лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ

50+

учебных центров рекомендуют нас

1300

сертифицированных преподавателей

305 000+

учеников по всей России

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3️⃣ Адрес

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15

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