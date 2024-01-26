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Мастер-класс для учеников 10 классов
План поступления на бюджет уже в 10 классе
🕑 3 февраля 12:00
📍 г. Владикавказ, пр-т Коста, д. 15, БЦ "CAPITAL GROUP", 1 этаж, офис 1-8
10 класс — один из самых важных периодов для каждого ученика, ведь нужно:
Усиленно готовиться к ЕГЭ
Закрывать пробелы всей школьной программы
Готовиться к переходу в вуз
Потому очень важно составить план действий уже в 10 классе
На мероприятии:
О MAXIMUM Education
Инновационные технологии в онлайн-обучении
10
лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ
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3️⃣ Адрес
г. Владикавказ, пр-т Коста, д. 15, БЦ "CAPITAL GROUP", 1 этаж, офис 1-8