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Мастер-класс для учеников 10-11 классов
5 причин, по которым ты не успеваешь подготовиться к ЕГЭ
🕑 26 ноября 12:00
📍 г.Благовещенск, ул. Амурская, д.55 (отдельный вход)
Кажется, что до ЕГЭ еще целых 15 месяцев, но из них:
3 месяца летних каникул
1 месяц каникул между четвертями
2 месяца праздники (Новый год, майские)
1 месяца «раскачка» после лета
Итог: 8 месяцев
Как успеть подготовиться на высокий балл без стресса?
На мероприятии:
В результате посещения ребёнок:
Определит оптимальный набор предметов для сдачи ЕГЭ
Узнает обо всех особенностях подбора вуза
Выберет способ подготовки к экзаменам
Составит свой план поступления
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