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Москва

Мастер-класс для учеников 10-11 классов

5 причин, по которым ты не успеваешь подготовиться к ЕГЭ


🕑 26 ноября 12:00

📍 г.Благовещенск, ул. Амурская, д.55 (отдельный вход)

Кажется, что до ЕГЭ еще целых 15 месяцев, но из них:

3 месяца летних каникул

1 месяц каникул между четвертями

2 месяца праздники (Новый год, майские)

1 месяца «раскачка» после лета

Итог: 8 месяцев

Как успеть подготовиться на высокий балл без стресса?

На мероприятии:

Узнаете, в каких заданиях ЕГЭ произошли серьезные изменения и как они повлияют на сложность заданий
Разберете ловушки экзамена и методы решения сложных заданий
Научитесь упражнениям по борьбе со стрессом и концентрации внимания

В результате посещения ребёнок:

Определит оптимальный набор предметов для сдачи ЕГЭ

Узнает обо всех особенностях подбора вуза

Выберет способ подготовки к экзаменам

Составит свой план поступления

О MAXIMUM Education

Инновационные технологии в онлайн-обучении

10

лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ

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учебных центров рекомендуют нас

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учеников по всей России

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3️⃣ Адрес

г.Благовещенск, ул. Амурская, д.55 (отдельный вход)

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