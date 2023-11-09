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Мастер-класс для учеников 8-9 классов
Ловушки и лайфхаки ОГЭ: что мешает получить 5?
🕑 19 ноября 12:00
📍 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15
9 класс — один из самых важных периодов для каждого ученика, ведь нужно:
Усиленно готовиться к ОГЭ по 4 предметам
Закрывать пробелы всей школьной программы
Готовиться к колледжу или переходу в 10 класс
Потому очень важно составить план действий уже в 8 классе
На мероприятии:
Узнаете, на что влияют результаты ОГЭ при поступлении в 10 класс или колледж
Научитесь актуальным лайфхакам предстоящего экзамена
Разберете структуру и формат ОГЭ
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