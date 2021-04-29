8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ





8.1. Заказчик вправе требовать возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств в случае одновременного соблюдения следующих условий при получении консультаций по курсам ЕГЭ:

8.1.1. Заказчик приобрел у Исполнителя консультации (курсы) по всем необходимым предметам для поступления на бесплатную форму обучения (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) в образовательную организацию высшего образования, а Исполнитель провел Слушателю Заказчика все консультации в рамках настоящего Договора.

8.1.2. В рамках оказания услуг по настоящему Договору Слушатель Заказчика выполнил самостоятельно полностью все домашние задания по каждому из курсов, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.

8.1.3. Все домашние задания по каждому из курсов должны быть выполнены в течение одного календарного месяца с момента появления домашних заданий в онлайн-модуле.

8.1.4. Слушатель самостоятельно в срок, установленный в п. 8.1.3., решил все домашние задания и использовал кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса.

8.1.5. Слушатель посетил 95% очных и/или онлайн консультаций (или, если предусмотрено курсом, 95% онлайн-вебинаров, или, если предусмотрено курсом, в общей сумме очных консультаций и онлайн-вебинаров 95%), от общего количества очных консультаций (или от общего количества вебинаров, или от общего количества очных консультаций и вебинаров), предусмотренных расписанием каждого из курсов по необходимым для поступления предметам. Пропуск 5% консультаций не отменяет правил, предусмотренных п. 8.1.2-8.1.5 Договора. При пропуске консультаций Слушатель обязан выполнить домашнее задание по каждой пропущенной консультации. При этом если в соответствии с пунктом 3.1.8 Договора Заказчик не известил Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации, а Исполнитель предоставил Слушателю возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе при наличии свободных мест или если Слушатель пропустил консультацию в индивидуальном курсе при отсутствии уведомления в соответствии с п. 3.1.8. Договора, такая консультация по смыслу настоящего пункта считается пропущенной. Если Заказчиком выбран формат «один на один» (или иной аналогичный формат), Слушатель и/или Заказчик вправе по своей инициативе перенести не более одного занятия в месяц. В случае если Слушатель посмотрел пропущенный онлайн-вебинар до окончания курса, такой онлайн-вебинар не считается пропущенным для целей определения процента посещаемости, предусмотренного п. 8.1.5. Договора.

8.1.6. Слушатель просмотрел все видеоматериалы, представленные в онлайн-модуле курса, по каждому из курсов по необходимым для поступления предметам.

8.1.7. Слушатель сдал Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) по предметам, соответствующим предметам консультаций, оказываемых по настоящему Договору.

8.1.8. При совпадении всех условий, указанных в п. 8.1.1-8.1.7 Заказчик вправе требовать возврата уплаченных по настоящему Договору денежных средств при условии:

8.1.9. Слушатель воспользовался законодательно установленным правом согласно Приказу Минобрнауки России от 21.08.2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» подать документы для поступления не более, чем в 5 (пять) различных образовательных организаций высшего образования (далее - «организация» или «вуз») на не менее чем 2 (две) и не более 10 (десяти) специализаций в каждом по вступительным испытаниям (предметам), указанным в п. 8.1.1. Договора.

8.1.10. Слушатель не смог набрать минимальные баллы, позволяющие поступить на обучение в вуз по очной форме на бюджетной основе, подав документы в 5 (пять) вузов на не менее чем 2 (два) направления в каждом).

8.1.11. В случае если в образовательной организации высшего образования требуется прохождение дополнительного внутреннего вступительного испытания и такая организация входит в число 5 (пяти) организаций, указанных в п. 8.1.9. настоящего Договора, при разрешении вопроса о возврате денежных средств по Договору результаты дополнительного внутреннего вступительного испытания не будут учитываться, а будет учитываться только конкурс ЕГЭ в соответствующую организацию.

8.1.12. В случае несоблюдения хотя бы 1 условия п. 8.1.1-8.1.11. настоящего Договора Заказчик не может требовать возврата уплаченных денежных средств.

8.1.13. В случае соблюдения всех условий п. 8.1.1.-8.1.11. настоящего Договора Заказчик вправе в письменной форме требовать возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств. В Приложении к Заявлению необходимо предоставить:  перечень организаций высшего образования и факультетов, в которые подавались документы на поступление Слушателем с приложением официальных отказов (с подписью и печатью уполномоченного лица организации) данных организаций зачислить Слушателя на бесплатную форму обучения;  результаты Единого Государственного Экзамена Слушателя по предметам, необходимым для поступления в соответствующие организации высшего образования;  конкурсные списки абитуриентов, подтверждающие минимальные баллы студентов, поступивших на обучение в организацию по любой форме обучения на бесплатной (бюджетной) основе.

8.1.14. Заявление и документы, указанные в п. 8.1.13. настоящего Договора, должны быть предоставлены Исполнителю не позднее 30 сентября года, в котором Слушателем сдавался Единый Государственный Экзамен и подавались документы в образовательные организации высшего образования.

8.1.15. Документы, указанные в п. 8.1.13. настоящего Договора, предоставляются Исполнителю в оригиналах на официальных бланках образовательных организаций высшего образования и иных уполномоченных учреждений / организаций / государственных органов с печатью и подписью уполномоченного представителя учреждения / организации / государственного органа, выдавшего документ, если иное не установлено законодательством РФ.

8.1.16. В случае соблюдения всех условий, перечисленных в настоящем разделе, Исполнитель обязуется возвратить уплаченные Исполнителю средства по Договору в течение 30 (тридцати) дней после поступления заявления в письменной форме, указанного в п. 8.1.13. настоящего Договора.

8.1.17. Пункты 8.1.1-8.1.16. данного договора недействительны для консультационных услуг по подготовке к международным экзаменам (TOEFL, IELTS), «Digital Skills», «Английский Язык», «Система Выбор», «Про Поступление», «Основной государственный экзамен (ОГЭ)», «Школьные предметы (5-8, 10 классы)», «Школа карьеры и предпринимательства», «Профстарт» и другие курсы, длительность которых составляет не больше 80 (восьмидесяти) академических часов, а также формата «Онлайн группа»

8.1.18. Если у Заказчика заключено 2 (два) Договора возмездного оказания услуг с Исполнителем, предметом которых являются курсы подготовки к ЕГЭ, длительностью более 70 ак.часов каждый, и Заказчик заключает 3 (третий) договор возмездного оказания услуг с Исполнителем, предметом которого является курс подготовки к ЕГЭ, длительностью менее 70 ак. часов, на такие договоры распространяется действие гарантий Исполнителя, указанных в п. 8.1.1-8.1.16 Договора.

8.2. Если Слушатель не набирает минимальное количество баллов Единого государственного экзамена, необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования, по одному предмету (или по нескольким предметам), по которому(ым) Слушатель получил комплекс услуг (прошел курс) Исполнителя в соответствии с настоящим Договором и иными Договорами, заключенными между Сторонами, по требованию Клиента Исполнитель:

8.2.1. Возвращает стоимость всех оплаченных Клиентом комплексов услуг (курсов), если суммы баллов или количества других предметов по полученным комплексам услуг (курсам) Исполнителя недостаточно для подачи документов в образовательные организации высшего образования, или

8.2.2. Возвращает стоимость оплаченного комплекса услуг (курса) Клиента, по которому Слушатель не набрал минимальное количество баллов Единого государственного экзамена, необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования, если суммы баллов или количества других предметов по полученным комплексам услуг (курсам) Исполнителя достаточно для подачи документов в образовательные организации высшего образования.

8.3. Заказчик вправе требовать возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств по консультационным услугам по подготовке к Основному государственному экзамену (ОГЭ) в случае одновременного соблюдения следующих условий:

8.3.1. Заказчик приобрел у Исполнителя консультации (курс) по необходимому предмету для сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ), кроме формата «Онлайн группа», и указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору, а Исполнитель провел Слушателю Заказчика все консультации в рамках настоящего Договора.

8.3.2. В рамках оказания услуг по настоящему Договору Слушатель Заказчика самостоятельно полностью выполнил все домашние задания по курсу, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору в соответствии с п. 8.3.1. Договора.

8.3.3. Все домашние задания по соответствующему курсу должны быть выполнены в течение одного календарного месяца с момента появления домашних заданий в онлайн-модуле.

8.3.4. Слушатель самостоятельно и в срок, установленный в п. 8.3.3., решил все домашние задания и использовал кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса.

8.3.5. Слушатель посетил 95% очных и/или онлайн консультаций (или, если предусмотрено курсом, 95% онлайн-вебинаров, или, если предусмотрено курсом, в общей сумме очных консультаций и онлайн-вебинаров 95%), от общего количества очных консультаций (или от общего количества вебинаров, или от общего количества очных консультаций и вебинаров), предусмотренных расписанием каждого из курсов по необходимому для сдачи Основного государственного экзамена предмету. Пропуск 5% консультаций не отменяет правил, предусмотренных п. 8.3.2-8.3.5 Договора. При пропуске консультаций Слушатель обязан выполнить домашнее задание по каждой пропущенной консультации. При этом если в соответствии с пунктом 3.1.8 Договора Заказчик не известил Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации, а Исполнитель предоставил Слушателю возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе при наличии свободных мест, то такая консультация по смыслу настоящего пункта считается пропущенной. Если Заказчиком выбран формат «один на один», Слушатель и/или Заказчик вправе по своей инициативе перенести не более одного занятия в месяц. В случае если Слушатель посмотрел пропущенный онлайн-вебинар до окончания курса, такой онлайн-вебинар не считается пропущенным для целей определения процента посещаемости, предусмотренного п. 8.1.5. Договора.

8.3.6. Слушатель просмотрел все видеоматериалы, представленные в онлайн-модуле курса, по предмету, необходимому для сдачи Основного государственного экзамена.

8.3.7. Слушатель сдал Основной государственный экзамен (ОГЭ) по предмету, соответствующему предмету консультаций, оказываемых по настоящему Договору.

8.3.8. В случае несоблюдения хотя бы 1 условия п. 8.3.1-8.3.7 настоящего Договора Заказчик не может требовать возврата уплаченных денежных средств.

8.3.9. При соблюдении всех условий, указанных в п. 8.3.1-8.3.7 Заказчик вправе в письменной форме требовать возврата уплаченных по настоящему Договору денежных средств, если: 8.3.9.1. В результате сдачи Основного государственного экзамена по соответствующему предмету Слушатель получил количество баллов, эквивалентное оценкам 2 и 3 по пятибалльной шкале оценки; 8.3.9.2. Заказчик предоставил Исполнителю код регистрации Слушателя, указанный в уведомлении на Основной государственный экзамен (ОГЭ), а также паспортные данные Слушателя для проверки результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ) Слушателя.

8.3.10. Заказчик подтверждает, что для проверки соблюдения п. 8.3.9. Исполнитель вправе проверить баллы Слушателя, полученные за сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ), на сайте https://www.mos.ru, используя необходимые данные Слушателя. Заказчик дает согласие на использование паспортных данных и иных необходимых персональных данных Слушателя для проверки результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ) Слушателя.

8.4. Заказчик вправе воспользоваться акцией Исполнителя «Гарантия MAXIMUM Школа» при соблюдении Заказчиком требований и условий, указанных в п. 8.4.1. (пп. 8.4.1.1.-8.4.1.6) и п. 8.4.2. (пп. 8.4.2.1.-8.4.2.4.) настоящего Договора при прохождении Слушателем следующих курсов продолжительностью не менее 50 академических часов: Математика 5,6,7,8,10 класс, Физика 7, 8, 10 класс, Русский язык 7, 8, 10 класс, Обществознание 10 класс, История 10 класс, Биология 10 класс. Форматом договора возмездного оказания услуг, который намеревается расторгнуть Заказчик, является «Онлайн мини группа» или «Один на один».

8.4.1. Заказчик вправе по письменному заявлению в адрес Исполнителя требовать получения аналогичных услуг по такой же пройденной Слушателем программе в случае одновременного соблюдения следующих условий: 8.4.1.1. Исполнитель оказал Заказчику услуги по соответствующему курсу, указанному в Приложении № 1 Договора. 8.4.1.2. В рамках оказания услуг по настоящему Договору Слушатель Заказчика самостоятельно полностью выполнил все домашние задания по курсу, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору в соответствии с п. 8.4.2.1. Договора. 8.4.1.3. Все домашние задания по соответствующему курсу должны быть выполнены в течение одного календарного месяца с момента появления домашних заданий в онлайн-модуле. 8.4.1.4. Слушатель самостоятельно и в срок, установленный в п. 8.4.2.1., решил все домашние задания и использовал кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса. . 8.4.1.5. Слушатель посетил 95% очных консультаций (или, если предусмотрено курсом подготовки, 95% онлайн-вебинаров, или, если предусмотрено курсом подготовки, в общей сумме очных консультаций и онлайн-вебинаров 95%), от общего количества очных консультаций (или от общего количества вебинаров, или от общего количества очных консультаций и вебинаров), предусмотренных расписанием соответствующего курса подготовки. Пропуск 5% консультаций не отменяет правил, предусмотренных п. 8.4.1. (пп. 8.4.1.1.-8.4.1.6.) Договора. При пропуске консультаций Слушатель обязан выполнить домашнее задание по каждой пропущенной консультации. При этом если в соответствии с пунктом 3.1.8 Договора Заказчик не известил Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации, то такая консультация по смыслу настоящего пункта считается пропущенной вне зависимости от того, предоставил Исполнитель возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе или нет. 8.4.1.6. Слушатель написал входное и финальное тестирования по предмету соответствующего курса подготовки, указанного в Приложении № 1 к Договору.

8.4.2. При соблюдении всех условий, указанных в пп. 8.4.1.1-8.4.1.6. Договора Заказчик вправе требовать получения аналогичных услуг по соответствующему курсу подготовки, оказываемых по Договору и указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, с учетом следующего:

8.4.2.1. Акция «Гарантия MAXIMUM Школьная программа» распространяется на прохождение повторного курса подготовки по соответствующему предмету, дата начала по которому установлена не позднее 31 (тридцать первого) июля 2021 (две тысячи двадцать первого года) для консультационных услуг по подготовке к школьной программе для 5, 6, 7, 8, 10 классов.

8.4.2.2. Повторный курс подготовки по акции «Гарантия MAXIMUM Школьная программа» предполагает 4 индивидуальных занятия в онлайн-формате по 45 минут в течение 4 недель.

8.4.2.3. Заказчик вправе воспользоваться акцией «Гарантия MAXIMUM Школьная программа» не более одного раза по соответствующему курсу подготовки при соблюдении всех условий, установленных в п. 8.4.1. (пп. 8.4.1.1.-8.4.1.6) Договора.

8.4.2.4. Сроки проведения и действия Акции «Гарантия MAXIMUM Школьная программа»: «25» июля 2020 года – «1» июня 2021 года включительно. 8.5. Заказчик вправе воспользоваться акцией «Гарантия MAXIMUM English» при соблюдении Заказчиком требований и условий, указанных в п. 8.5.1. (пп. 8.5.1.1.-8.5.1.6) и п. 8.5.2. (пп. 8.5.2.1.-8.5.2.4) настоящего Договора при прохождении Слушателем следующих курсов продолжительностью не менее 50 академических часов: Английский язык по уровням А1, А2, B1 или B2. Форматом договора возмездного оказания услуг, который намеревается расторгнуть Заказчик, является «Онлайн мини группа» или «Один на один».

8.5.1. Заказчик вправе по письменному заявлению в адрес Исполнителя требовать получения аналогичных услуг по такой же пройденной Слушателем программе в случае одновременного соблюдения следующих условий:

8.5.1.1. Исполнитель оказал Заказчику услуги по соответствующему курсу, указанному в Приложении № 1 Договора.

8.5.1.2. Слушатель полностью выполнил все домашние задания по соответствующему курсу подготовки, указанному в Приложении № 1 Договора.

8.5.1.3. Все домашние задания по соответствующему курсу должны быть выполнены в течение одного календарного месяца с момента появления домашних заданий в онлайн-модуле.

8.5.1.4. Слушатель самостоятельно решил все домашние задания, использовав кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках соответствующего курса подготовки.

8.5.1.5. Слушатель посетил 95% очных консультаций (или, если предусмотрено курсом подготовки, 95% онлайн-вебинаров, или, если предусмотрено Курсом подготовки, в общей сумме очных консультаций и онлайн-вебинаров 95%), от общего количества очных консультаций (или от общего количества вебинаров, или от общего количества очных консультаций и вебинаров), предусмотренных расписанием соответствующего курса подготовки. Пропуск 5% консультаций не отменяет правил, предусмотренных п. 8.5.1. (пп. 8.5.1.1.-8.5.1.6.) Договора. При пропуске консультаций Слушатель обязан выполнить домашнее задание по каждой пропущенной консультации. При этом если в соответствии с пунктом 3.1.8 Договора Заказчик не известил Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации, то такая консультация по смыслу настоящего пункта считается пропущенной вне зависимости от того, предоставил Исполнитель возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе или нет.

8.5.1.6. Слушатель написал входное и финальное тестирования по предмету соответствующего Курса подготовки, указанного в Приложении № 1 к Договору.

8.5.2. При соблюдении всех условий, указанных в пп. 8.5.1.1-8.5.1.6. Договора Заказчик вправе требовать получения аналогичных услуг по соответствующему Курсу подготовки, оказываемых по Договору и указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, с учетом следующего: 8.5.2.1. Акция «Гарантия MAXIMUM English» распространяется на прохождение повторного Курса подготовки в соответствии с уровнем пройденного Курса (А1, А2, B1 и B2), дата начала по которому установлена не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания соответствующего Курса подготовки.

8.5.2.2. Повторный курс подготовки по акции «Гарантия MAXIMUM English» предполагает 4 индивидуальных занятия в онлайн-формате по 45 минут в течение 4 недель.

8.5.2.3. Заказчик вправе воспользоваться акцией «Гарантия MAXIMUM English» не более одного раза по соответствующему Курсу подготовки при соблюдении всех условий, установленных в п. 8.5.1. (пп. 8.5.1.1.-8.5.1.6) Договора. 8.5.2.4. Сроки проведения и действия Акции «Гарантия MAXIMUM English»: «25» июля 2020 года – «1» июня 2021 года включительно.

8.6. Заказчик вправе требовать полного возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств в случае одновременного соблюдения следующих условий (далее - Акция «Гарантия качества»):

8.6.1. Предметом договора возмездного оказания услуг, который намеревается расторгнуть Заказчик, является оказание услуг по Курсу «Единый государственный экзамен (ЕГЭ)», «Основной государственный экзамен (ОГЭ)», «Школьные предметы (5-8, 10 классы)» или «Английский язык»;

8.6.2. Форматом договора возмездного оказания услуг, который намеревается расторгнуть Заказчик, является «Блендед», «Онлайн мини группа», «Онлайн плюс» или «Один на один»;

8.6.3. Слушатель посетил первые два занятия Курса, а также прошел Личную беседу при формате консультаций «Блендед» или «Онлайн плюс» или а для формата «Онлайн мини группа» или «Один на один», Слушатель посетил первое занятие Курса и прошел Личную беседу в соответствии с утвержденным в Образовательной платформе MAXIMUM и в Приложении № 1 к Договору расписанием. Для целей настоящего пункта датой первого занятия является дата начала Курса в соответствии с Приложением №1 к Договору;

8.6.4. Заказчик направил обращение о намерении воспользоваться Акцией «Гарантия качества» на адрес электронной почты service@maximumtest.ru в течение 7 (семи) календарных дней с даты начала Курса в соответствии с Приложением №1 к Договору.

8.7. Сроки проведения и действия Акции «Гарантия качества»: «01» августа 2020 года – «1» июня 2021 года включительно.

8.8. В случае направления заявления Заказчиком и соблюдения всех требований пунктов 8.6.-8.7., Исполнитель обязан вернуть денежные средства, уплаченные Заказчиком по Договору, в полном объеме.



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА





9.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

9.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии подачи Исполнителю письменного заявления по электронной почте на адрес service@maximumtest.ru и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и фактически проведённых консультаций в группе в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. Возврат денежных средств при отказе Заказчика от Договора осуществляется в порядке и в размере, установленных в Приложении № 1 к Договору.

9.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в случае нарушения Слушателем и/или Заказчиком пунктов 3.1.1–3.1.10 Договора. В этом случае Заказчику возвращаются уплаченные им средства за вычетом стоимости: - подключенной лицензии онлайн-модуля в размере, установленном в Приложении № 1 к Договору; - каждого переданного комплекта учебных пособий (при оказании консультационных услуг в консультационном центре) в размере, установленном в Приложении № 1 к Договору; - фактически проведенных консультаций в группе на момент прекращения договора.

9.4. Заказчик, акцептуя настоящий Договор, безоговорочно соглашается с тем, что Исполнитель в любое время вправе изменять условия настоящего Договора путём уведомления Заказчика о таких изменениях по электронной почте. При несогласии с изменением условий настоящего Договора Заказчик может реализовать право отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, указанном в п. 9.2. В противном случае, если Заказчик продолжает пользоваться услугами Исполнителя и не изъявляет надлежащим образом Исполнителя о своём несогласии, изменения считаются принятыми Заказчиком.

9.5. Заказчик несет полную ответственность за предоставленные собственные данные Исполнителю. Изменения данных Заказчика производятся по письменному заявлению Заказчика по электронной почте на адрес service@maximumtest.ru.



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ





10.1. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора, и принимать все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

10.3. Стороны пришли к соглашению, что переписка между Заказчиком и Исполнителем по электронной почте является официальной и достаточной для предъявления в качестве доказательства в суде.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они разрешаются в судах общей юрисдикции г. Москвы.

10.6 Все Дополнительные соглашения по Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.