Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040223 от 29.07.2019), в лице lastname firstname middlename, действующего(-ей) на основании Доверенности max_attorneynumber, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и lastname firstname middlename, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор-оферту (далее – «Договор»/ «Оферта») о нижеследующем:
ООО «Юмакс» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040223 от 29.07.2019), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Михаила Мягкова, действующего на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – «Договор») любому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами «Исполнителя» на условиях настоящего Договора (далее по тексту – «Заказчик»).
Настоящий договор содержит все существенные условия оказания Исполнителем информационно-консультационных услуг (услуги в сфере дополнительного образования) и является публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акцептом настоящей оферты является оплата услуг Исполнителя в порядке, размере и сроки, определяемые в соответствии с настоящим Договором, или регистрация Заказчика на сайте Исполнителя.
Осуществляя акцепт настоящего Договора в порядке, определенном п. 1.3, Заказчик гарантирует, что он ознакомлен с условиями настоящего Договора и полностью и безоговорочно их принимает, а также, что у него есть законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем.
Настоящий договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: http://maximumtest.ru и (или) http://store.maximumtest.ru. (далее по тексту – «Сайт»).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре используются следующие основные понятия и условные обозначения:
1.1. Слушатель – лицо, в пользу которого Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору, непосредственно в консультационном центре и/или онлайн присутствующее на консультациях, а также лицо, участвующее в иных сопутствующих= мероприятиях Исполнителя.
1.2. Заказчик – лицо, заключающее настоящий Договор с Исполнителем. Заказчик может быть Слушателем в случае, если Заказчик заключает настоящий Договор на оказание Услуг в свою пользу.
1.3. Образовательная платформа MAXIMUM (онлайн-модуль) – программное обеспечение, разрабатываемое ООО «Юмакс» в рамках осуществления исследовательской деятельности по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково», которое непосредственно используется при осуществлении образовательной деятельности ООО «Юмакс» по программам дополнительного образования в объеме и на условиях, установленных локальными нормативными актами ООО «Юмакс» и договором об оказании платных образовательных услуг. Доступ к Образовательной платформе MAXIMUM осуществляется на сайте https://education.maximumtest.ru/через Личный кабинет, уникально формируемый для каждого Слушателя.
1.4. Консультации онлайн – способ оказания услуг Исполнителем Заказчику путем проведения очных дистанционных тренингов или консультаций в сети Интернет через сайт https://education.maximumtest.ru/.
1.5. Очная консультация - способ оказания услуг Исполнителем Заказчику путем проведения тренингов или консультаций с личным присутствием Слушателя в консультационном (учебном) центре Исполнителя.
1.6. Первый платеж – платеж, который совершает Заказчик первым траншем согласно графику платежей по настоящему Договору.
1.7. Рассрочка - способ оплаты, при котором платёж по Договору производится по частям, отдельно согласованным сторонами в Приложениях к Договору.
1.8. ОГЭ (основной государственный экзамен) – форма проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для обучающихся образовательных организаций, освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах.
1.9. ЕГЭ (единый государственный экзамен) –форма объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта.
1.10. Консультационные услуги Исполнителя - комплекс услуг в сфере дополнительного образования, оказываемый исполнителем по дополнительным образовательным программам (далее - «курсам») в форматах: «блендед», «онлайн группа», «онлайн мини-группа», «один на один» и иных, предлагаемых Исполнителем Заказчику форматах.
1.11. Блендед - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся онлайн и в консультационном центре.
1.12. Онлайн группа - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся только онлайн в группе с другими Слушателями.
1.13. Онлайн мини-группа - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся только онлайн в группе с другими Слушателями до 15 (пятнадцать) человек.
1.14. Один на один - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся индивидуально онлайн. Консультации в формате “один на один” не могут начинаться ранее 16.00 с понедельника по пятницу и ранее 10.00 по субботам и воскресеньям.
1.15. Онлайн плюс - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся только в онлайн формате, включающий в себя проведение личных бесед и проверку домашних заданий.
1.16. Предкурсовая подготовка - набор вебинаров, которые проходят до начала курса и сохраняются в записи к началу консультаций Слушателя по расписанию. Предкурсовая подготовка не входит в общее число академических часов консультаций и является дополнительным материалом для самостоятельного изучения Слушателем и находится в онлайн-модуле. Предоставляется в зависимости от выбранного курса. В настоящем Договоре могут быть использованы термины, не определенные настоящим разделом «Термины и Определения». В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться толкованием термина, сложившимся в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за плату оказать Заказчику информационно-консультационные услуги в сфере дополнительного образования (далее «Консультационные услуги»), согласованные Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, а Заказчик обязуется своевременно оплатить соответствующие услуги. Оказание услуг не сопровождается выдачей документов об образовании и/или повышении квалификации.
2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в рамках коммерциализации результатов разработки Образовательной платформы MAXIMUM (онлайн-модуль) по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково».
2.3. Слушателем Заказчика по настоящему Договору является lastname firstname middlename.
2.4. Заказчик в целях бронирования для Слушателя консультационных услуг вправе оплатить такие услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств полностью или частично на расчетный счет или в кассу Исполнителя (далее «Предварительный платеж»).
2.5. Услуги могут оказываться Исполнителем либо в консультационных центрах, либо онлайн (далее «Консультации онлайн»), которые проводятся в сети Интернет с использованием платформы Исполнителя на сайте https://education.maximumtest.ru/ (далее «сайт Исполнителя»).
2.6. Заказчик настоящим подтверждает, что изучил платформу https://education.maximumtest.ru/, дает свое согласие на предоставление Исполнителем доступа Слушателю, а также лично убедился, что сайт Исполнителя не содержит информации, нарушающей Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
2.7. Допуск Слушателя на консультации производится после поступления денежных средств, обозначенных как «Первый платеж» на расчетный счет или в кассу Исполнителя от Заказчика за услуги в соответствии с графиком платежей, согласованном сторонами в Приложениях к настоящему Договору.
2.8. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору на срок более 14 (четырнадцати) рабочих дней, доступ к онлайн-модулю блокируется, и Слушатель не допускается на консультацию.
2.9. Оплата Первого платежа по данному договору должна быть произведена в срок не позднее 3 (трех) суток с момента заключения данного Договора.
2.10. В случае просрочки оплаты Первого платежа на срок более 30 (тридцати) дней Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, сумма Предварительного платежа Заказчику не возвращается и соответствует размеру штрафа за неисполнение Заказчиком обязательств по Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
3.1. Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. Заказчик в полном объеме несет ответственность за все действия Слушателя. Правила поведения Слушателя устанавливаются в Приложении №4 к настоящему Договору.
3.1.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, а также о проведенных в отношении Слушателя консультациях.
3.1.3. Заказчик обязуется ознакомить Слушателя с его правами и обязанностями по Договору, обеспечить посещение Слушателем консультаций в соответствии с расписанием, утвержденным Исполнителем, и соблюдение им правил, предусмотренных в Приложении №4 настоящего Договора. Ответственность за непосещение Слушателем консультаций и нарушение правил поведения на консультации несет Заказчик.
3.1.4. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя, оказываемые в рамках Договора, в размере и порядке, установленном Договором и Приложением № 1 к Договору.
3.1.5. Заказчик обязуется обеспечить Слушателя канцелярскими принадлежностями, рекомендуемыми Исполнителем, а также иными предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем услуг.
3.1.6. Заказчик обязан сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, указанного в разделе 11 Договора.
3.1.7. Применительно ко всем формам проведения консультаций проведения консультаций Заказчик обязуется извещать Исполнителя посредством телефонного звонка, письма по электронной почте на адрес service@maximumtest.ru об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации. В случае пропуска Слушателем консультации денежные средства за пропущенную консультацию не возвращаются. Исполнитель вправе предоставить Слушателю возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе при наличии свободных мест.
3.1.8. В случае если Слушатель пропускает консультацию в индивидуальном курсе (в формате «один на один» или ином аналогичном формате) и не уведомляет об этом Исполнителя должным образом в соответствии с п. 3.1.7, Слушатель утрачивает право на получение пропущенной консультации и на возврат денежных средств за указанную консультацию. Слушатель и/или Заказчик вправе по своей инициативе перенести не более одного занятия в месяц в индивидуальном курсе (в формате «один на один» или ином аналогичном формате).
3.1.9. Заказчик обязуется по просьбе администрации Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий у Исполнителя к поведению Слушателя или его отношению к получению услуг.
3.2. Права и обязанности Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель вправе вносить изменения в утвержденное расписание без предварительного согласования с Заказчиком.
3.2.2. Исполнитель вправе заменять тренера-консультанта на свое усмотрение без предварительного согласования с Заказчиком или Слушателем.
3.2.3. Исполнитель вправе отказаться от заключения Договора с Заказчиком, в случае если Слушатель, в интересах которого Заказчик планирует заключить Договор, не соответствует возрастной категории с 11 до 24 лет включительно.
3.2.4. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг в случае выполнения Заказчиком условий, указанных в ст. 2 настоящего Договора.
3.2.5. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг. Для выполнения обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, Исполнитель вправе привлекать третьих лиц без предварительного согласования с Заказчиком, в том числе формировать состав тренеров-консультантов.
3.2.6. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о режиме проведения консультаций (место проведения, периодичность, время начала и окончания консультаций). При этом Стороны признают надлежащим информирование с использованием электронной почты, телефона, факса, коротких текстовых сообщений (СМС, в том числе в приложении WhatsApp), а также через личный кабинет Слушателя на сайте https://education.maximumtest.ru/. Если Заказчик получил указанным в настоящем пункте способом информацию о режиме проведения консультаций, он не может ссылаться на нарушение Исполнителем обязанности по информированию.
3.2.7. Исполнитель обязуется осуществить подключение Слушателя и Заказчика к онлайн-модулю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты Первого платежа при предоставлении корректных адресов электронной почты Слушателя и Заказчика, обеспечивающему проведение консультаций.
3.2.8. Исполнитель обязан обеспечить Слушателя необходимыми для обучения учебными пособиями в электронной или печатной форме в составе, определяемом Исполнителем.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Стоимость консультационных услуг, оказываемых по Договору, а также порядок их оплаты определяется Сторонами в Приложении № 1 к Договору в соответствии с видом и объемом оказываемых услуг.
4.2. Стоимость услуг по Договору включает в себя стоимость подключения онлайн-модуля и, в случае оказания услуг в консультационном центре, стоимость необходимых учебных пособий, передаваемых Исполнителем Слушателю в процессе консультаций и перечисленным в Приложении № 1 к Договору. В случае предоставления консультационных услуг исключительно посредством онлайн-консультаций, доступ к учебным пособиям предоставляется в личном кабинете Слушателя на сайте: https://education.maximumtest.ru/.
4.3. По письменному запросу Заказчика Исполнитель вправе принять оплату по настоящему Договору со счета третьего лица, указанного Заказчиком.
4.4. Услуги Исполнителя считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без возражений, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания оказания Услуг в соответствии с Приложением № 1 к Договору Заказчик не направляет мотивированные письменные возражения (претензию) по качеству оказанных Услуг в адрес Исполнителя, указанный в Договоре. Исполнитель предоcтавляет акты оказанных Услуг по запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком запроса на электронную почту Исполнителя, указанную в настоящем Договоре.
4.5. В случае реализации Заказчиком, являющимся физическим лицом, права, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации, Исполнитель не несет ответственность (в том числе материальную) перед Заказчиком в случае отказа налогового органа по любым основаниям в реализации права, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.6. Исполнитель в рамках оказания услуг по настоящему договору предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на использование онлайн-модуля при его подключении на весь срок оказания услуг. Стороны пришли к соглашению, что предоставляемый Исполнителем онлайн модуль и выданные учебные материалы входят в стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору. Настоящим Заказчик подтверждает, что подключение онлайн-модуля и выданные учебные материалы являются неотъемлемой частью услуг Исполнителя и не является навязыванием дополнительных услуг в смысле Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, войны, а также запретительных актов или иных действий органов государственной власти и управления и другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения Договора. При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом действующего расписания консультаций и других технических возможностей Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя более, чем на 30 (тридцать) дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, а Заказчик обязуется оплатить фактически оказанные услуги Исполнителя.
6.3. В случае если между Заказчиком и Исполнителем заключены несколько договоров возмездного оказания услуг Исполнитель вправе по своему усмотрению производить зачет однородных требований по договору (задолженности Заказчика по договорам) в счет денежных средств, подлежащих возврату Заказчику Исполнителем при расторжении договоров.
6.4. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора или возникающие в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.5. В случае невозможности урегулирования Споров путем переговоров Споры подлежат разрешению в претензионном порядке, то есть путем направления Стороной, чьи права, по ее мнению, нарушены второй Стороной, письменной претензии, в которой подробно излагается суть Спора и срок для устранения причин, вызвавших Спор. Претензии и ответы на них направляются Сторонами друг другу ценными письмами с уведомлением о вручении. Стороны согласились, что срок для рассмотрения претензии и ответа на нее устанавливается 30 (тридцать) календарных дней со дня получения. В случае оказания услуг дистанционно Стороны согласовывают направление претензий по электронной почте на электронные адреса, указанные Сторонами в разделе 11 Договора. При этом, направленная по электронной почте претензия должна быть подписана уполномоченной стороной, в противном случае она не считается надлежаще отправленной.
6.6. При невозможности разрешения Споров путем переговоров Споры подлежат окончательному разрешению в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Место проведения консультаций: max_adressstudyhome. В случае если консультация осуществляется онлайн, местом проведения консультаций признается адрес Исполнителя: 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ №41, а консультационные материалы размещаются в личном кабинете Слушателя на сайте онлайн-модуля: https://education.maximumtest.ru/.